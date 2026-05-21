Касым-Жомарт Токаев обошел почти всех лидеров постсоветских стран в рейтинге доверия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев занял уверенную вторую строчку в свежем рейтинге доверия к лидерам государств постсоветского пространства. Согласно масштабному исследованию, динамичный курс Астаны и авторитет ее лидера вызывают неизменно высокий интерес и уважение за рубежом, закрепляя за Казахстаном статус ключевого и стабильного игрока в Евразии, сообщает Lada.kz со ссылкой на vesti.ru.

Феноменальный результат Астаны: Токаев в лидерах доверия

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты масштабного социологического исследования, проведенного в апреле 2026 года. Опрос был посвящен оценке уровня доверия к руководителям стран ближнего зарубежья и бывшего СССР.

По результатам анкетирования, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продемонстрировал сильный показатель, заняв второе место в рейтинге. Главе казахстанского государства выразили доверие 25% опрошенных. Эксперты связывают этот результат со сбалансированной внешней политикой Астаны, её приверженностью принципам прагматизма, а также с успешной реализацией внутренних социально-экономических реформ в республике.

Лидером списка остался Президент Беларуси Александр Лукашенко с показателем в 75%. При этом социологи зафиксировали, что за последнее десятилетие его рейтинг вырос на 10 процентных пунктов. Тем не менее именно связка лидеров Беларуси и Казахстана формирует ядро наибольшего расположения на постсоветском пространстве.

Как распределились голоса: позиции других стран СНГ

В то время как Касым-Жомарт Токаев прочно удерживает за собой вторую позицию, остальные лидеры стран Центральной Азии и Кавказа расположились в рейтинге со значительным отрывом:

Шавкат Мирзиёев (Президент Узбекистана) — 8%;

Никол Пашинян (Премьер-министр Армении) — 7%;

Ильхам Алиев, Саломе Зурабишвили и Садыр Жапаров (лидеры Азербайджана, Грузии и Кыргызстана) — по 5% соответственно.

Меньше всего голосов респондентов набрали руководители Туркменистана, Таджикистана и Молдовы — им доверяют по 4% участников опроса.

Сравнительная таблица уровня доверия к лидерам стран бывшего СССР (данные ВЦИОМ, 2026 г.)

Место Лидер государства Страна Уровень доверия (%) 1 Александр Лукашенко Беларусь 75% 2 Касым-Жомарт Токаев Казахстан 25% 3 Шавкат Мирзиёев Узбекистан 8% 4 Никол Пашинян Армения 7% 5 И. Алиев / С. Зурабишвили / С. Жапаров Азербайджан / Грузия / Кыргызстан по 5% 6 Руководители республик Туркменистан / Таджикистан / Молдова по 4%

Из чего складывается авторитет: мнение социологов

Специалисты ВЦИОМ особо подчеркивают, что высокие показатели Президента Казахстана — это не случайность, а результат системного восприятия страны. Оценки доверия традиционно формируются на основе трех ключевых факторов:

Информационное присутствие: Активная международная повестка Касым-Жомарта Токаева, его выступления на глобальных площадках и проведение крупных саммитов в Казахстане удерживают страну в фокусе внимания СМИ. Тональность информационного поля: Упоминания Казахстана в прессе чаще всего носят конструктивный характер, подчеркивая стабильность, экономический потенциал и предсказуемость Астаны как партнера. Общее отношение к государству: Традиционно дружественные, глубокие культурные и экономические связи, а также отсутствие геополитической агрессивности формируют устойчиво позитивный имидж Казахстана.