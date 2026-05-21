Касым-Жомарт Токаев обошел почти всех лидеров постсоветских стран в рейтинге доверия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев занял уверенную вторую строчку в свежем рейтинге доверия к лидерам государств постсоветского пространства. Согласно масштабному исследованию, динамичный курс Астаны и авторитет ее лидера вызывают неизменно высокий интерес и уважение за рубежом, закрепляя за Казахстаном статус ключевого и стабильного игрока в Евразии, сообщает Lada.kz со ссылкой на vesti.ru.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты масштабного социологического исследования, проведенного в апреле 2026 года. Опрос был посвящен оценке уровня доверия к руководителям стран ближнего зарубежья и бывшего СССР.
По результатам анкетирования, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продемонстрировал сильный показатель, заняв второе место в рейтинге. Главе казахстанского государства выразили доверие 25% опрошенных. Эксперты связывают этот результат со сбалансированной внешней политикой Астаны, её приверженностью принципам прагматизма, а также с успешной реализацией внутренних социально-экономических реформ в республике.
Лидером списка остался Президент Беларуси Александр Лукашенко с показателем в 75%. При этом социологи зафиксировали, что за последнее десятилетие его рейтинг вырос на 10 процентных пунктов. Тем не менее именно связка лидеров Беларуси и Казахстана формирует ядро наибольшего расположения на постсоветском пространстве.
В то время как Касым-Жомарт Токаев прочно удерживает за собой вторую позицию, остальные лидеры стран Центральной Азии и Кавказа расположились в рейтинге со значительным отрывом:
Шавкат Мирзиёев (Президент Узбекистана) — 8%;
Никол Пашинян (Премьер-министр Армении) — 7%;
Ильхам Алиев, Саломе Зурабишвили и Садыр Жапаров (лидеры Азербайджана, Грузии и Кыргызстана) — по 5% соответственно.
Меньше всего голосов респондентов набрали руководители Туркменистана, Таджикистана и Молдовы — им доверяют по 4% участников опроса.
|Место
|Лидер государства
|Страна
|Уровень доверия (%)
|1
|Александр Лукашенко
|Беларусь
|75%
|2
|Касым-Жомарт Токаев
|Казахстан
|25%
|3
|Шавкат Мирзиёев
|Узбекистан
|8%
|4
|Никол Пашинян
|Армения
|7%
|5
|И. Алиев / С. Зурабишвили / С. Жапаров
|Азербайджан / Грузия / Кыргызстан
|по 5%
|6
|Руководители республик
|Туркменистан / Таджикистан / Молдова
|по 4%
Специалисты ВЦИОМ особо подчеркивают, что высокие показатели Президента Казахстана — это не случайность, а результат системного восприятия страны. Оценки доверия традиционно формируются на основе трех ключевых факторов:
Информационное присутствие: Активная международная повестка Касым-Жомарта Токаева, его выступления на глобальных площадках и проведение крупных саммитов в Казахстане удерживают страну в фокусе внимания СМИ.
Тональность информационного поля: Упоминания Казахстана в прессе чаще всего носят конструктивный характер, подчеркивая стабильность, экономический потенциал и предсказуемость Астаны как партнера.
Общее отношение к государству: Традиционно дружественные, глубокие культурные и экономические связи, а также отсутствие геополитической агрессивности формируют устойчиво позитивный имидж Казахстана.
Справка: Социологическое исследование ВЦИОМ проводилось в середине весны 2026 года. В репрезентативном опросе приняли участие 1600 совершеннолетних граждан из различных регионов, что позволяет говорить о высокой точности и объективности выведенных аналитиками результатов.
