18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.05.2026, 15:42

Касым-Жомарт Токаев обошел почти всех лидеров постсоветских стран в рейтинге доверия

Новости Казахстана 0 993

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев занял уверенную вторую строчку в свежем рейтинге доверия к лидерам государств постсоветского пространства. Согласно масштабному исследованию, динамичный курс Астаны и авторитет ее лидера вызывают неизменно высокий интерес и уважение за рубежом, закрепляя за Казахстаном статус ключевого и стабильного игрока в Евразии, сообщает Lada.kz со ссылкой на vesti.ru.

© РИА Новости
© РИА Новости

Феноменальный результат Астаны: Токаев в лидерах доверия

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты масштабного социологического исследования, проведенного в апреле 2026 года. Опрос был посвящен оценке уровня доверия к руководителям стран ближнего зарубежья и бывшего СССР.

По результатам анкетирования, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продемонстрировал сильный показатель, заняв второе место в рейтинге. Главе казахстанского государства выразили доверие 25% опрошенных. Эксперты связывают этот результат со сбалансированной внешней политикой Астаны, её приверженностью принципам прагматизма, а также с успешной реализацией внутренних социально-экономических реформ в республике.

Лидером списка остался Президент Беларуси Александр Лукашенко с показателем в 75%. При этом социологи зафиксировали, что за последнее десятилетие его рейтинг вырос на 10 процентных пунктов. Тем не менее именно связка лидеров Беларуси и Казахстана формирует ядро наибольшего расположения на постсоветском пространстве.

Как распределились голоса: позиции других стран СНГ

В то время как Касым-Жомарт Токаев прочно удерживает за собой вторую позицию, остальные лидеры стран Центральной Азии и Кавказа расположились в рейтинге со значительным отрывом:

  • Шавкат Мирзиёев (Президент Узбекистана) — 8%;

  • Никол Пашинян (Премьер-министр Армении) — 7%;

  • Ильхам Алиев, Саломе Зурабишвили и Садыр Жапаров (лидеры Азербайджана, Грузии и Кыргызстана) — по 5% соответственно.

Меньше всего голосов респондентов набрали руководители Туркменистана, Таджикистана и Молдовы — им доверяют по 4% участников опроса.

Сравнительная таблица уровня доверия к лидерам стран бывшего СССР (данные ВЦИОМ, 2026 г.)

 

Место Лидер государства Страна Уровень доверия (%)
1 Александр Лукашенко Беларусь 75%
2 Касым-Жомарт Токаев Казахстан 25%
3 Шавкат Мирзиёев Узбекистан 8%
4 Никол Пашинян Армения 7%
5 И. Алиев / С. Зурабишвили / С. Жапаров Азербайджан / Грузия / Кыргызстан по 5%
6 Руководители республик Туркменистан / Таджикистан / Молдова по 4%

Из чего складывается авторитет: мнение социологов

Специалисты ВЦИОМ особо подчеркивают, что высокие показатели Президента Казахстана — это не случайность, а результат системного восприятия страны. Оценки доверия традиционно формируются на основе трех ключевых факторов:

  1. Информационное присутствие: Активная международная повестка Касым-Жомарта Токаева, его выступления на глобальных площадках и проведение крупных саммитов в Казахстане удерживают страну в фокусе внимания СМИ.

  2. Тональность информационного поля: Упоминания Казахстана в прессе чаще всего носят конструктивный характер, подчеркивая стабильность, экономический потенциал и предсказуемость Астаны как партнера.

  3. Общее отношение к государству: Традиционно дружественные, глубокие культурные и экономические связи, а также отсутствие геополитической агрессивности формируют устойчиво позитивный имидж Казахстана.

Справка: Социологическое исследование ВЦИОМ проводилось в середине весны 2026 года. В репрезентативном опросе приняли участие 1600 совершеннолетних граждан из различных регионов, что позволяет говорить о высокой точности и объективности выведенных аналитиками результатов.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Почему у нас никто не проводил опрос.
21.05.2026, 12:28
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь