18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.05.2026, 17:15

«Бесплатный кредит» за счет соседей закрывается: в Казахстане вводят жесткое взыскание долгов по ЖКХ

Новости Казахстана 0 783

Министерство юстиции РК готовит подзаконный акт, который кардинально ускорит взыскание долгов за коммунальные услуги и содержание жилья (ОСИ/КСК). Новые правила полностью ликвидируют бюрократические лазейки, позволявшие неплательщикам годами игнорировать квитанции, и переведут процесс блокировки счетов на автоматические рельсы, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Судебные барьеры в прошлом: почему реформа назрела именно сейчас

До сегодняшнего дня процесс массового взыскания задолженностей по квартплате в Казахстане фактически находился в парализованном состоянии. Главным «узким местом» выступала сама нотариальная система.

Когда органы управления домами (ОСИ или КСК) пытались подать масштабные исковые заявления — по 500 и более запросов одновременно — региональные нотариальные палаты искусственно тормозили этот процесс. Нотариусы заявляли, что не справляются с таким колоссальным объемом документов, из-за чего обработка копеечных, по сути, споров растягивалась на долгие месяцы.

В это время многоквартирные дома оставались без критически важного финансирования, а добросовестные жильцы были вынуждены терпеть разруху в подъездах. Министерство юстиции решило положить конец этой практике: новый регламент жестко обяжет нотариусов выпускать исполнительные надписи массово, оперативно и без каких-либо задержек.

Без судов и следствия: как будет работать «быстрое взыскание»

Главное новшество, с которым столкнутся казахстанцы — это переход на полностью автоматический конвейер взыскания. Ключевым инструментом в этой схеме станет исполнительная надпись нотариуса.

Важно знать: Исполнительная надпись нотариуса по закону имеет юридическую силу судебного решения, но для её вынесения не нужно проводить долгие судебные разбирательства, вызывать стороны и заслушивать аргументы.

Как только подзаконный акт вступит в силу, алгоритм действий ОСИ и КСК сократится до минимума:

  1. Представители ОСИ фиксируют факт просрочки по коммунальным платежам или взносам на содержание дома.

  2. Пакет документов передается нотариусу, который в ускоренном порядке штампует исполнительную надпись.

  3. Документ мгновенно уходит к частным судебным исполнителям (ЧСИ).

  4. ЧСИ без лишних предупреждений оперативно блокируют банковские карты, счета и депозиты неплательщика, списывая сумму долга в принудительном порядке.

Почему копить долги за ЖКХ станет экономически невыгодно

Новые правила превращают коммунальные долги в крайне дорогое «удовольствие». Забывчивость или сознательный отказ оплачивать целевые расходы обернутся для граждан серьезными финансовыми потерями, которые могут почти вдвое увеличить исходную сумму в квитанции.

При принудительном взыскании должнику придется оплатить:

  • Сумму основного долга: Всё, что накопилось в квитанциях за месяцы просрочки.

  • Услуги нотариуса: Расходы за вынесение исполнительной надписи теперь будут в полном объеме переложены на плечи неплательщика.

  • Гонорар ЧСИ: Работа частных судебных исполнителей оплачивается отдельно. По закону их комиссия за принудительное изъятие средств может составлять до 25% от суммы самого долга.

Кроме того, «бонусом» к финансовым потерям станет моментальный арест всех счетов и автоматическое ограничение на выезд за пределы Казахстана. Причем запрет на вылет за рубеж может быть наложен даже за относительно небольшие суммы просрочки.

Позиция властей: «Бесплатный кредит» за счет соседей закрывается

Как отмечает депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, задержки платежей со стороны безответственных жильцов наносят колоссальный ущерб жилищному фонду всей страны. Из-за пустых счетов и кассовых разрывов ОСИ не могут вовремя реагировать на аварийные ситуации: ремонтировать протекающие крыши, затапливаемые подвалы, модернизировать лифты и благоустраивать дворы.

Разрабатываемый Министерством юстиции документ призван прекратить многолетнюю практику, когда отдельные граждане фактически «кредитуются» без процентов за счет общего имущества дома и своих соседей. Жесткие меры призваны вернуть финансовую дисциплину в сферу казахстанского ЖКХ.

6
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь