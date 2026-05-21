«Бесплатный кредит» за счет соседей закрывается: в Казахстане вводят жесткое взыскание долгов по ЖКХ

Министерство юстиции РК готовит подзаконный акт, который кардинально ускорит взыскание долгов за коммунальные услуги и содержание жилья (ОСИ/КСК). Новые правила полностью ликвидируют бюрократические лазейки, позволявшие неплательщикам годами игнорировать квитанции, и переведут процесс блокировки счетов на автоматические рельсы, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
До сегодняшнего дня процесс массового взыскания задолженностей по квартплате в Казахстане фактически находился в парализованном состоянии. Главным «узким местом» выступала сама нотариальная система.
Когда органы управления домами (ОСИ или КСК) пытались подать масштабные исковые заявления — по 500 и более запросов одновременно — региональные нотариальные палаты искусственно тормозили этот процесс. Нотариусы заявляли, что не справляются с таким колоссальным объемом документов, из-за чего обработка копеечных, по сути, споров растягивалась на долгие месяцы.
В это время многоквартирные дома оставались без критически важного финансирования, а добросовестные жильцы были вынуждены терпеть разруху в подъездах. Министерство юстиции решило положить конец этой практике: новый регламент жестко обяжет нотариусов выпускать исполнительные надписи массово, оперативно и без каких-либо задержек.
Главное новшество, с которым столкнутся казахстанцы — это переход на полностью автоматический конвейер взыскания. Ключевым инструментом в этой схеме станет исполнительная надпись нотариуса.
Важно знать: Исполнительная надпись нотариуса по закону имеет юридическую силу судебного решения, но для её вынесения не нужно проводить долгие судебные разбирательства, вызывать стороны и заслушивать аргументы.
Как только подзаконный акт вступит в силу, алгоритм действий ОСИ и КСК сократится до минимума:
Представители ОСИ фиксируют факт просрочки по коммунальным платежам или взносам на содержание дома.
Пакет документов передается нотариусу, который в ускоренном порядке штампует исполнительную надпись.
Документ мгновенно уходит к частным судебным исполнителям (ЧСИ).
ЧСИ без лишних предупреждений оперативно блокируют банковские карты, счета и депозиты неплательщика, списывая сумму долга в принудительном порядке.
Новые правила превращают коммунальные долги в крайне дорогое «удовольствие». Забывчивость или сознательный отказ оплачивать целевые расходы обернутся для граждан серьезными финансовыми потерями, которые могут почти вдвое увеличить исходную сумму в квитанции.
При принудительном взыскании должнику придется оплатить:
Сумму основного долга: Всё, что накопилось в квитанциях за месяцы просрочки.
Услуги нотариуса: Расходы за вынесение исполнительной надписи теперь будут в полном объеме переложены на плечи неплательщика.
Гонорар ЧСИ: Работа частных судебных исполнителей оплачивается отдельно. По закону их комиссия за принудительное изъятие средств может составлять до 25% от суммы самого долга.
Кроме того, «бонусом» к финансовым потерям станет моментальный арест всех счетов и автоматическое ограничение на выезд за пределы Казахстана. Причем запрет на вылет за рубеж может быть наложен даже за относительно небольшие суммы просрочки.
Как отмечает депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, задержки платежей со стороны безответственных жильцов наносят колоссальный ущерб жилищному фонду всей страны. Из-за пустых счетов и кассовых разрывов ОСИ не могут вовремя реагировать на аварийные ситуации: ремонтировать протекающие крыши, затапливаемые подвалы, модернизировать лифты и благоустраивать дворы.
Разрабатываемый Министерством юстиции документ призван прекратить многолетнюю практику, когда отдельные граждане фактически «кредитуются» без процентов за счет общего имущества дома и своих соседей. Жесткие меры призваны вернуть финансовую дисциплину в сферу казахстанского ЖКХ.
