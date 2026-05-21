«Бесплатный кредит» за счет соседей закрывается: в Казахстане вводят жесткое взыскание долгов по ЖКХ

Министерство юстиции РК готовит подзаконный акт, который кардинально ускорит взыскание долгов за коммунальные услуги и содержание жилья (ОСИ/КСК). Новые правила полностью ликвидируют бюрократические лазейки, позволявшие неплательщикам годами игнорировать квитанции, и переведут процесс блокировки счетов на автоматические рельсы, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Судебные барьеры в прошлом: почему реформа назрела именно сейчас

До сегодняшнего дня процесс массового взыскания задолженностей по квартплате в Казахстане фактически находился в парализованном состоянии. Главным «узким местом» выступала сама нотариальная система.

Когда органы управления домами (ОСИ или КСК) пытались подать масштабные исковые заявления — по 500 и более запросов одновременно — региональные нотариальные палаты искусственно тормозили этот процесс. Нотариусы заявляли, что не справляются с таким колоссальным объемом документов, из-за чего обработка копеечных, по сути, споров растягивалась на долгие месяцы.

В это время многоквартирные дома оставались без критически важного финансирования, а добросовестные жильцы были вынуждены терпеть разруху в подъездах. Министерство юстиции решило положить конец этой практике: новый регламент жестко обяжет нотариусов выпускать исполнительные надписи массово, оперативно и без каких-либо задержек.

Без судов и следствия: как будет работать «быстрое взыскание»

Главное новшество, с которым столкнутся казахстанцы — это переход на полностью автоматический конвейер взыскания. Ключевым инструментом в этой схеме станет исполнительная надпись нотариуса.

Важно знать: Исполнительная надпись нотариуса по закону имеет юридическую силу судебного решения, но для её вынесения не нужно проводить долгие судебные разбирательства, вызывать стороны и заслушивать аргументы.

Как только подзаконный акт вступит в силу, алгоритм действий ОСИ и КСК сократится до минимума:

Представители ОСИ фиксируют факт просрочки по коммунальным платежам или взносам на содержание дома. Пакет документов передается нотариусу, который в ускоренном порядке штампует исполнительную надпись. Документ мгновенно уходит к частным судебным исполнителям (ЧСИ). ЧСИ без лишних предупреждений оперативно блокируют банковские карты, счета и депозиты неплательщика, списывая сумму долга в принудительном порядке.

Почему копить долги за ЖКХ станет экономически невыгодно

Новые правила превращают коммунальные долги в крайне дорогое «удовольствие». Забывчивость или сознательный отказ оплачивать целевые расходы обернутся для граждан серьезными финансовыми потерями, которые могут почти вдвое увеличить исходную сумму в квитанции.

При принудительном взыскании должнику придется оплатить:

Сумму основного долга: Всё, что накопилось в квитанциях за месяцы просрочки.

Услуги нотариуса: Расходы за вынесение исполнительной надписи теперь будут в полном объеме переложены на плечи неплательщика.

Гонорар ЧСИ: Работа частных судебных исполнителей оплачивается отдельно. По закону их комиссия за принудительное изъятие средств может составлять до 25% от суммы самого долга.

Кроме того, «бонусом» к финансовым потерям станет моментальный арест всех счетов и автоматическое ограничение на выезд за пределы Казахстана. Причем запрет на вылет за рубеж может быть наложен даже за относительно небольшие суммы просрочки.

Позиция властей: «Бесплатный кредит» за счет соседей закрывается

Как отмечает депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, задержки платежей со стороны безответственных жильцов наносят колоссальный ущерб жилищному фонду всей страны. Из-за пустых счетов и кассовых разрывов ОСИ не могут вовремя реагировать на аварийные ситуации: ремонтировать протекающие крыши, затапливаемые подвалы, модернизировать лифты и благоустраивать дворы.

Разрабатываемый Министерством юстиции документ призван прекратить многолетнюю практику, когда отдельные граждане фактически «кредитуются» без процентов за счет общего имущества дома и своих соседей. Жесткие меры призваны вернуть финансовую дисциплину в сферу казахстанского ЖКХ.