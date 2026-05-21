Новые тарифы на автостраховку с июня: сколько теперь будут платить водители в Казахстане

Уже в июне 2026 года стоимость обязательного автострахования в Казахстане существенно вырастет, а максимальные скидки за безаварийную езду урежут с 50% до 30%, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

В ближайшие недели казахстанских автовладельцев ожидает неприятный сюрприз: тарифы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОГПО) пойдут вверх. Соответствующее постановление вступает в силу уже в июне текущего года. О грядущей реформе рынка и ее причинах в ходе встречи с журналистами в Алматы подробно рассказал председатель правления СК «Freedom Insurance» Азамат Керимбаев.

Главная цель нововведений — вывести сектор из глубокой убыточности и стимулировать реальную конкуренцию между страховыми компаниями. Однако для рядовых водителей это означает прямые дополнительные расходы.

Прощай, 50-процентная скидка: кто пострадает сильнее всего?

Основной удар подорожания примет на себя самая многочисленная и, казалось бы, защищенная категория водителей — «отличники» дорожного движения.

До сих пор в Казахстане действовала система, при которой за каждый год безаварийного вождения автовладелец получал 5-процентную скидку. В результате водители с безупречной многолетней историей переходили в максимальный, 13-й класс системы «бонус-малус» и платили за полис ровно половину от базовой стоимости.

Статистика рынка: На сегодняшний день к 13-му классу относится порядка 50% всех автовладельцев страны.

Новые правила радикально меняют эту математику:

Шаг ежегодной скидки за аккуратное вождение снижается с 5% до 3% .

Максимально возможная скидка для 13-го класса урезается с 50% до 30%.

Как пояснил Азамат Керимбаев, премий, собираемых с водителей 13-го класса, сегодня критически не хватает для покрытия расходов по ДТП, которые происходят по их же вине. Из-за этого дефицита страховщики вынуждены поднимать тарифы.

«Таким образом, для меня лично страховка вырастет примерно на 40%», — привел пример глава Freedom Insurance, добавив, что за счет реформы общие сборы страховщиков в стране вырастут до 148,4 млрд тенге (против текущих 98,8 млрд тенге).

Гибкие тарифы: страховые компании оценят риски каждого водителя

Вторым ключевым изменением станет внедрение элементов индивидуального тарифообразования. Страховым организациям законодательно разрешат самостоятельно повышать или понижать стоимость полиса, основываясь на собственной оценке рисков конкретного клиента.

Как будет работать новый тарифный коридор:

Страховщики смогут применять дополнительный коэффициент к классам «бонус-малус» и региональным тарифам в диапазоне +/-10%. Ранее корректировать тарифы разрешалось строго раз в год и только на основе общерегиональной статистики. Теперь совокупный диапазон, в рамках которого компании могут менять стоимость полиса для конкретного водителя, составит от -18% до +20%.

Пример расчета: Если сегодня условный полис ОГПО обходится водителю в 20 000 тенге, то после июньских изменений его средняя цена подскочит до 25 000 тенге. При этом, за счет расширения тарифного коридора, разные страховые компании будут предлагать данный продукт в диапазоне от 20 000 до 30 000 тенге.

Миллион «невидимок» на дорогах: пугающая статистика МВД

В ходе выступления глава Freedom Insurance обнародовал тревожные данные: огромная доля автотранспорта в Казахстане эксплуатируется вообще без страховых полисов.

Из 5,9 млн зарегистрированных в стране автомобилей в единой системе страхования числятся всего 4,6 млн единиц. Это значит, что около 1,3 млн машин ездят без страховки.

По данным МВД, только за апрель 2026 года на дорогах было выявлено 5 тысяч случаев езды без ОГПО. Антирейтинг регионов по числу незастрахованных авто возглавляет Алматинская область — здесь насчитывается 191,1 тыс. таких машин. Эксперты предполагают, что не менее 80 тысяч из них ежедневно заезжают и передвигаются по улицам Алматы.

Осторожно, мошенники: как не купить «пустышку»

Одной из главных причин, почему миллионы водителей оказываются вне правового поля, эксперты называют активизацию мошенников. На рынке участились случаи продажи фальшивых полисов через псевдосайты, полностью копирующие интерфейсы известных страховых брендов.

Азамат Керимбаев призвал казахстанцев к максимальной бдительности при оформлении ОГПО в интернете: