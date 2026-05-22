Суд в Астане разрешил изъять у «Газпрома» $1,4 млрд в пользу Украины

Казахстан стал первой мировой юрисдикцией, признавшей швейцарский арбитраж против российского газового гиганта: Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) дал зеленый свет на арест имущества, сообщает Lada.kz.
Украинская государственная компания НАК «Нафтогаз Украины» одержала знаковую юридическую победу над российским ПАО «Газпром» на территории Центральной Азии. Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) официально признал решение швейцарского арбитража и выдал разрешение на принудительное взыскание с российской монополии порядка $1,4 млрд.
Как подчеркнули в пресс-службе украинской компании, данный вердикт суда в Астане является уникальным прецедентом. Это первое в мире публичное судебное решение отдельного государства, которое легализует принудительное исполнение данного арбитражного обязательства против «Газпрома» на своей суверенной территории.
«Решение суда в Казахстане — это еще один практический результат в процессе взыскания средств с "Газпрома". Мы последовательно движемся вперед и работаем над исполнением арбитражного решения в различных юрисдикциях», — заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий, поблагодарив свою юридическую команду за успех.
Истоки миллиардного спора лежат в пятилетнем транзитном контракте, который стороны подписали в конце 2019 года. Согласно документу, «Нафтогаз» выступал агентом по организации транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) вплоть до истечения срока соглашения 1 января 2025 года. Контракт работал по принципу «качай или плати».
Однако весной 2022 года логистическая цепочка дала сбой:
Май 2022 года: Из-за боевых действий и потери контроля над приграничными территориями транзит через ключевую точку входа «Сохрановка» стал физически невозможен.
Ответные меры: «Нафтогаз» предложил перенаправить весь объем газа на альтернативный пункт «Суджа», чтобы полностью выполнить обязательства перед европейскими потребителями.
Позиция «Газпрома»: Российская сторона отказалась оплачивать транзит в полном объеме, мотивируя это тем, что объемы прокачки снизились, а форс-мажор возник по вине Украины.
В сентябре 2022 года «Нафтогаз», посчитав действия партнеров грубым нарушением контракта, инициировал разбирательство в Швейцарии по регламенту Международной торговой палаты (ICC).
Разбирательство длилось почти три года. Летом 2025 года международный арбитражный трибунал в Швейцарии встал на сторону Украины. Судьи признали «Газпром» полностью ответственным за невыполнение финансовых обязательств и постановили, что у российской компании не было никаких юридически обоснованных причин для приостановки выплат.
По решению трибунала, «Газпром» обязали выплатить «Нафтогазу» накопившуюся задолженность за услуги транспортировки, а также набежавшие проценты и компенсировать судебные издержки.
Российский концерн попытался оспорить это решение. Однако в январе 2026 года Федеральный трибунал Швейцарии отклонил апелляцию «Газпрома», окончательно подтвердив законную силу и неизменяемость вердикта.
Поскольку ПАО «Газпром» отказалось добровольно выплачивать присужденные миллиарды, украинская сторона развернула глобальную международную кампанию по поиску, заморозке и принудительному изъятию имущества должника.
Казахстан стал отправной точкой в этом процессе благодаря особому правовому статусу МФЦА, который функционирует на принципах английского общего права и признается международными инвесторами. Решение суда в Астане открывает юристам «Нафтогаза» прямой путь к оценке, аресту и последующей продаже имущества, долей в совместных предприятиях или финансовых счетов, принадлежащих «Газпрому» на территории Республики Казахстан. Объектом взыскания могут стать доли в энергетических проектах или инфраструктурных объектах внутри страны.
