Суд в Астане разрешил изъять у «Газпрома» $1,4 млрд в пользу Украины

Казахстан стал первой мировой юрисдикцией, признавшей швейцарский арбитраж против российского газового гиганта: Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) дал зеленый свет на арест имущества, сообщает Lada.kz.

Фото: ТАСС, Максим Никитин

Исторический прецедент в Казахстане

Украинская государственная компания НАК «Нафтогаз Украины» одержала знаковую юридическую победу над российским ПАО «Газпром» на территории Центральной Азии. Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) официально признал решение швейцарского арбитража и выдал разрешение на принудительное взыскание с российской монополии порядка $1,4 млрд.

Как подчеркнули в пресс-службе украинской компании, данный вердикт суда в Астане является уникальным прецедентом. Это первое в мире публичное судебное решение отдельного государства, которое легализует принудительное исполнение данного арбитражного обязательства против «Газпрома» на своей суверенной территории.

«Решение суда в Казахстане — это еще один практический результат в процессе взыскания средств с "Газпрома". Мы последовательно движемся вперед и работаем над исполнением арбитражного решения в различных юрисдикциях», — заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий, поблагодарив свою юридическую команду за успех.

Хронология конфликта: от «Сохрановки» до суда в Швейцарии

Истоки миллиардного спора лежат в пятилетнем транзитном контракте, который стороны подписали в конце 2019 года. Согласно документу, «Нафтогаз» выступал агентом по организации транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) вплоть до истечения срока соглашения 1 января 2025 года. Контракт работал по принципу «качай или плати».

Однако весной 2022 года логистическая цепочка дала сбой:

Май 2022 года: Из-за боевых действий и потери контроля над приграничными территориями транзит через ключевую точку входа «Сохрановка» стал физически невозможен.

Ответные меры: «Нафтогаз» предложил перенаправить весь объем газа на альтернативный пункт «Суджа», чтобы полностью выполнить обязательства перед европейскими потребителями.

Позиция «Газпрома»: Российская сторона отказалась оплачивать транзит в полном объеме, мотивируя это тем, что объемы прокачки снизились, а форс-мажор возник по вине Украины.

В сентябре 2022 года «Нафтогаз», посчитав действия партнеров грубым нарушением контракта, инициировал разбирательство в Швейцарии по регламенту Международной торговой палаты (ICC).

Окончательный вердикт европейских инстанций

Разбирательство длилось почти три года. Летом 2025 года международный арбитражный трибунал в Швейцарии встал на сторону Украины. Судьи признали «Газпром» полностью ответственным за невыполнение финансовых обязательств и постановили, что у российской компании не было никаких юридически обоснованных причин для приостановки выплат.

По решению трибунала, «Газпром» обязали выплатить «Нафтогазу» накопившуюся задолженность за услуги транспортировки, а также набежавшие проценты и компенсировать судебные издержки.

Российский концерн попытался оспорить это решение. Однако в январе 2026 года Федеральный трибунал Швейцарии отклонил апелляцию «Газпрома», окончательно подтвердив законную силу и неизменяемость вердикта.

Что ждет активы «Газпрома» дальше?

Поскольку ПАО «Газпром» отказалось добровольно выплачивать присужденные миллиарды, украинская сторона развернула глобальную международную кампанию по поиску, заморозке и принудительному изъятию имущества должника.

Казахстан стал отправной точкой в этом процессе благодаря особому правовому статусу МФЦА, который функционирует на принципах английского общего права и признается международными инвесторами. Решение суда в Астане открывает юристам «Нафтогаза» прямой путь к оценке, аресту и последующей продаже имущества, долей в совместных предприятиях или финансовых счетов, принадлежащих «Газпрому» на территории Республики Казахстан. Объектом взыскания могут стать доли в энергетических проектах или инфраструктурных объектах внутри страны.