21.05.2026, 20:01

Yandex Qazaqstan адаптировал 17 сервисов для людей с особыми потребностями

Новости Казахстана 0 539

Yandex Qazaqstan сообщил о расширении возможностей цифровой доступности своих сервисов. Компания адаптировала 17 продуктов для людей с особенностями зрения, слуха, речи и мобильности, продолжая развивать инклюзивные технологии как часть долгосрочной стратегии, сообщает Lada.kz. 

Инициатива приурочена ко Всемирному дню осведомлённости о цифровой доступности. В рамках специального проекта собраны сценарии использования сервисов — от поездок и навигации до чтения книг и просмотра фильмов.

Транспорт и мобильность: более 1,5 млн поездок с функциями доступности

В сервисе Яндекс Gо реализованы специальные опции для пассажиров с особыми потребностями: «Помогите найти машину», «Общаюсь только текстом», «Буду с инвалидным креслом», «Не говорю, но слышу». Водители получают инструкции заранее, что позволяет упростить взаимодействие.

С момента запуска в 2023 году этими функциями воспользовались 124 тысячи уникальных пользователей, которые совершили более 1,5 млн поездок.

Также реализована поддержка водителей с инвалидностью по слуху: световые уведомления заменяют звуковые сигналы, а пассажиры заранее получают информацию об особенностях поездки. В 2025 году в Казахстане с Яндекс Go сотрудничали 1525 глухих и слабослышащих водителей, выполняющих более 150 тысяч поездок в месяц.

«Удобный город»: доступные маршруты в Картах

Яндекс Карты позволяют учитывать доступность городской инфраструктуры. В карточках около 80 тысяч организаций в более чем 2400 населённых пунктах Казахстана указана информация о наличии пандусов, лифтов и автоматических дверей.

При построении маршрутов в Алматы и Астане алгоритмы учитывают данные о более чем 4 500 лестницах и пандусах, предлагая наиболее удобные пути передвижения.

Эта функция полезна как людям с ограниченной мобильностью, так и родителям с детскими колясками.

Доступность информации и общения

Сегодня 16 сервисов Yandex Qazaqstan поддерживают программы экранного доступа, включая Яндекс Go, Карты, Алису AI, Браузер, Кинопоиск и Яндекс Книги. Такие решения позволяют озвучивать интерфейс и делают сервисы доступными для незрячих пользователей.

В Яндекс Браузере нейросеть может описывать изображения, озвучивать текст и формировать субтитры для видео на сайтах.

Голосовой помощник Алиса помогает пользователям с особенностями зрения, речи и мобильности выполнять повседневные задачи — от поиска информации до управления умным домом. Система адаптирована под разные особенности речи, включая заикание и последствия заболеваний. В обучении модели участвовали более 300 человек.

Сервис Яндекс Разговор помогает людям с нарушениями слуха общаться со слышащими собеседниками. Он переводит речь в текст и поддерживает русский и казахский языки. За год им воспользовались более 2,5 тысячи пользователей, проведено свыше 31 тысячи диалогов.

Развлекательные сервисы

В Кинопоиске доступно более 50 фильмов и сериалов с тифлокомментариями, которые описывают действия, мимику и обстановку на экране. Также около 80 проектов оснащены SDH-субтитрами, передающими не только диалоги, но и звуковые эффекты.

В Яндекс Книгах пользователи могут прослушивать любую из 120 тысяч книг без аудиоверсий с помощью виртуального рассказчика.

В компании отмечают, что развитие цифровой доступности становится стандартом современных сервисов, а многие решения, созданные для пользователей с особыми потребностями, со временем находят более широкое применение.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь