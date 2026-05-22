Температура воды в Каспийском море
21.05.2026, 21:03

МЗП 150 000 тенге в Казахстане: в МНЭ назвали решающую дату

Новости Казахстана 0 950

В Казахстане рассматривают возможность повышения минимальной заработной платы до 150 тысяч тенге. Однако окончательное решение и сроки будут зависеть от возможностей государственного бюджета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Повышение МЗП: решения привязаны к бюджету

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что вопрос увеличения минимальной заработной платы (МЗП) находится на стадии расчетов.

По его словам, сейчас рассматриваются различные сценарии, однако конкретные параметры пока не утверждены.

«Это зависит от бюджета, от возможностей бюджета. Сейчас расчёты проводятся, рассматриваются разные варианты. Пока говорить конкретную цифру рано. 150 тысяч — это наша цель, но как мы к ней будем идти, посмотрим», — отметил он в кулуарах Мажилиса.

Ключевые сроки — конец лета

Более точное понимание по возможному повышению МЗП может появиться ближе к концу августа, когда начнётся формирование государственного бюджета.

В правительстве отмечают, что процедура бюджетного планирования изменилась в связи с новым Бюджетным кодексом, и сроки отдельных этапов были сдвинуты.

«Наверное, где-то в конце августа, когда мы будем формировать бюджет. Сейчас процедура изменилась: с 1 июня все процессы сместились, начинаются лимиты и так далее», — пояснил Амрин.

Когда появятся точные расчёты

По данным Миннацэкономики, предварительные расчёты станут возможны после публикации статистики за прошлый год.

Ожидается, что ключевые данные появятся в начале августа, после чего специалисты смогут провести необходимые вычисления.

«У нас будет статистика по итогам прошлого года. Примерно 5 августа она появится, после этого посчитаем. И к середине — концу августа у нас будет более-менее сформированный бюджет», — добавил вице-министр.

Что важно знать о минимальной зарплате

Минимальная заработная плата в Казахстане — это установленный государством нижний предел оплаты труда за полный рабочий месяц.

Она также используется как базовый показатель при:

  • расчёте отдельных налогов и социальных взносов;
  • начислении государственных пособий;
  • формировании минимальных стандартов оплаты труда в экономике.

Изменение МЗП, как правило, отражается на уровне доходов в бюджетном секторе и влияет на структуру заработных плат в целом по стране.

