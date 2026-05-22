Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
22.05.2026, 06:46

Бедный богатый Казахстан: как чиновники «на коленке» 8 раз переписывали главный кошелек страны

Новости Казахстана 0 651

В Казахстане продолжают расти расходы на обслуживание государственного долга. В Мажилисе заявили о проблемах с планированием бюджета, увеличении неэффективных расходов и высокой зависимости республиканской казны от трансфертов из Нацфонда, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

В Казахстане усиливается нагрузка на бюджет из-за роста расходов на обслуживание государственного долга. Об этом заявила депутат Мажилиса Дания Еспаева, комментируя исполнение республиканского бюджета.

По ее словам, только бюджет 2025 года корректировался восемь раз. Депутат считает, что столь частые изменения требуют детального анализа, поскольку они указывают на проблемы в качестве бюджетного планирования и устойчивости финансовой системы.

Особое внимание мажилисмен обратила на стремительный рост расходов по обслуживанию госдолга. Если в 2021 году на эти цели направлялось 978 млрд тенге, то в 2025 году сумма достигла уже 2,6 трлн тенге. Таким образом, расходы выросли почти в 2,7 раза за четыре года.

По мнению депутата, такая динамика требует отдельной оценки с точки зрения долгосрочной устойчивости государственных финансов.

Доходы бюджета снова не исполнены

Еще одной проблемой, озвученной в Мажилисе, стало неисполнение доходной части республиканского бюджета. По итогам прошлого года казна недополучила 335 млрд тенге.

При этом, как отметила Дания Еспаева, сохраняются вопросы к качеству прогнозирования налоговых и таможенных поступлений. Ошибки в расчетах и нестабильность поступлений создают дополнительное давление на бюджетную систему.

Депутат также указала на высокий уровень зависимости бюджета от трансфертов из Национального фонда. В 2025 году объем изъятий из Нацфонда составил 5,3 трлн тенге, причем значительная часть пришлась на целевые трансферты.

Власти указали на неэффективное использование средств

В ходе обсуждения исполнения бюджета были озвучены и данные о неэффективном использовании государственных средств. По информации депутата, в 2025 году объем таких расходов достиг 649 млрд тенге, что превышает показатели предыдущего года.

Кроме того, второй год подряд фиксируется нехватка средств на контрольном счете наличности. Именно это, по словам Еспаевой, стало основной причиной неосвоения части бюджетных средств.

По итогам 2025 года неосвоенными остались 278 млрд тенге. Из них 243 млрд тенге напрямую связаны с недостаточностью финансирования.

В Мажилисе считают, что ситуацию необходимо анализировать отдельно — как с точки зрения исполнения государственных обязательств, так и реализации бюджетных программ.

Вопросы возникли и к квазигоссектору

Отдельно депутат затронула деятельность квазигосударственного сектора. Несмотря на значительные объемы господдержки и капитализации, у парламентариев сохраняются вопросы к эффективности работы отдельных компаний.

Речь идет о прозрачности деятельности, уровне экономической отдачи и дивидендной политике субъектов квазигоссектора.

По словам Дании Еспаевой, оценивать эти вопросы необходимо комплексно — с позиции эффективности использования государственных активов и их реального вклада в экономический рост страны.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь