У казахстанки из квартиры вывезли 10 «КамАЗов» мусора (видео)

В Семее полицейские и коммунальные службы очистили квартиру местной жительницы, которая превратила свое жилье в полигон твердых бытовых отходов. Для вывоза гор хлама из многоэтажки потребовалось привлечь тяжелую технику, сообщает Lada.kz со ссылкой на УП города.

Запах и угроза пожара: почему вмешалась полиция

Поводом для визита правоохранительных органов стали массовые и регулярные жалобы жильцов многоквартирного дома. Соседи пожилой женщины буквально задыхались от невыносимого запаха и страдали от засилья насекомых. Помимо санитарной катастрофы, люди опасались реальной угрозы для жизни: тонны сухого горючего мусора в замкнутом пространстве могли вспыхнуть от любой искры, заблокировав выходы из подъезда.

В ходе проверки участковые инспекторы Управления полиции Семея обнаружили, что жилое помещение практически до потолка забито старыми вещами, коробками, пакетами и пищевыми отходами. Пенсионерка страдала так называемым «синдромом Плюшкина» (патологическим накопительством) и годами не выбрасывала мусор, принося в дом новые порции находок с улицы.

Масштабы «уборки» и реакция властей

Масштабы захламления оказались настолько критическими, что ручной силами волонтеров или коммунальщиков было не обойтись. К дому пришлось подогнать грузовую технику. По официальным данным УП города Семей, в общей сложности из комнат пожилой женщины вывезли около 10 грузовиков «КамАЗ» с мусором.

«Захламленное помещение представляло особую опасность для всех жителей этого дома. Из-за колоссального количества отходов существовал перманентный риск масштабного возгорания, а также быстрого распространения опасных инфекций», — подчеркнули в ведомстве.

С самой владелицей квартиры сотрудники полиции провели детальную профилактическую беседу. Сообщается, что женщине предложили необходимую социальную и психологическую помощь, так как подобные случаи чаще всего связаны с глубокими ментальными расстройствами, и простая очистка стен не гарантирует, что сбор хлама не начнется заново.

Проблема «нехороших квартир» в Казахстане

Случай в Семее в очередной раз поднял важную юридическую и социальную проблему. Зачастую соседи годами не могут повлиять на собственников жилья с патологическим накопительством, так как частная собственность в РК неприкосновенна. В данном случае полиции удалось оперативно отреагировать на коллективное заявление, предотвратив возможную трагедию и вернув дому безопасность.