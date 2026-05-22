ЕНПФ разъяснил, кто в Казахстане может претендовать на ваши пенсионные миллионы

При оформлении пенсионного аннуитета для досрочного выхода на заслуженный отдых казахстанцы рискуют оставить своих родственников без наследства, если не учтут один критически важный пункт договора — гарантированный период выплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

В последние годы в Казахстане фиксируется настоящий бум спроса на так называемую «раннюю пенсию». Граждане все активнее забирают свои накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и переводят их в компании по страхованию жизни (КСЖ).

Масштабы этого финансового тренда наглядно отражает официальная статистика фонда:

Таблица 1. Динамика перевода пенсионных накоплений из ЕНПФ в страховые компании (КСЖ)

Период (Год) Общий объем переведенных средств (в тенге) Динамика и тренды 2023 год 54 млрд Начало активного интереса казахстанцев к аннуитету 2024 год 394,5 млрд Взрывной рост спроса (почти в 7 раз за год) 2025 год 426,9 млрд Пиковое значение, стабилизация спроса на высоком уровне 2026 год (на 1 апреля) ~110 млрд Только за I квартал объем превысил весь 2023 год в 2 раза

Такой ажиотаж объясняется главным плюсом пенсионного аннуитета: в отличие от стандартных выплат из ЕНПФ, где баланс счета постепенно тает и может обнулиться, страховая компания обязуется платить человеку пожизненно, регулярно индексируя сумму. Однако у этой медали есть обратная, менее приятная сторона, напрямую касающаяся наследников.

Главное отличие: кому принадлежат ваши деньги?

Когда средства лежат на индивидуальном счете в ЕНПФ, они юридически признаются личной собственностью гражданина. В случае его смерти вся оставшаяся сумма в полном объеме переходит к официальным наследникам.

С пенсионным аннуитетом схема принципиально меняется: подписывая договор со страховой компанией, вкладчик передает ей свои накопления в качестве страховой премии. С этого момента деньги перестают быть его собственностью и переходят на баланс организации. Соответственно, они больше не могут быть унаследованы как стандартное имущество (квартира, машина или банковский вклад).

Чтобы понять разницу между двумя механизмами, обратите внимание на сравнение ниже:

Таблица 2. Сравнение: Деньги в ЕНПФ vs. Пенсионный аннуитет в КСЖ

Критерий сравнения Накопления на счете в ЕНПФ Оформленный пенсионный аннуитет (КСЖ) Кому принадлежат деньги? Являются личной собственностью вкладчика. Переходят в собственность страховой компании. Срок выплаты пенсии Пока не закончатся деньги на индивидуальном счете. Пожизненно, вне зависимости от того, сколько проживет человек. Что происходит после смерти? Все остатки на счете 100% передаются наследникам. Выплаты прекращаются, если в договоре нет «гарантированного периода». Как защитить наследников? Защищено законом по умолчанию. Нужно обязательно включать пункт о гарантированном периоде.

Что такое «гарантированный период» и как он спасает наследство

Чтобы родственники не остались ни с чем в случае преждевременной кончины пенсионера, в договор аннуитета необходимо включать «гарантированный период». Это фиксированный отрезок времени, в течение которого страховая компания обязуется выплачивать деньги независимо от того, жив получатель или нет.

Как это работает на практике:

Если в договоре прописан гарантированный период сроком на 10 лет, а вкладчик, к несчастью, уходит из жизни спустя всего 1 год после оформления ранней пенсии, то оставшиеся 9 лет страховые выплаты вместо него будут ежемесячно получать его законные наследники.

Важный нюанс: Если данный пункт в документе отсутствует или указанный в нем срок уже истек на момент смерти пенсионера, то все выплаты полностью прекращаются, а неизрасходованный остаток средств навсегда остается в страховой компании.

Погоня за размером выплаты: в чем кроется ловушка?

Казахстанцам важно понимать, что включение гарантированного периода — это не бесплатная опция. Страховые компании закладывают в свои расчеты риски, поэтому условия напрямую влияют на кошелек пенсионера.

Каждый вкладчик встает перед выбором, который подробно описан в следующей схеме:

Таблица 3. Влияние гарантированного периода на условия договора

Наличие и длительность гарантии Размер ежемесячной выплаты пенсионеру Что достанется наследникам в случае смерти вкладчика? Без гарантированного периода Максимально высокий (компания берет меньше рисков). 0 тенге. Все невыплаченные деньги навсегда остаются у страховщика. Короткий период (например, 5 лет) Средний. Деньги будут выплачиваться родственникам только до закрытия 5-летнего срока. Длинный период (10-15 лет) Сниженный (часть денег резервируется для семьи). Максимальная защита. Наследники будут гарантированно получать выплаты годами.

Стоит отметить, что совсем «под ноль» семья все равно не останется, если после оформления аннуитета гражданин продолжал официально работать. Все новые обязательные пенсионные взносы, поступающие в ЕНПФ после заключения договора с КСЖ, аккумулируются на его старом счете и в будущем наследуются в стандартном, привычном порядке.

Можно ли переиграть условия и вернуть деньги в ЕНПФ?

Расторгнуть договор со страховой компанией «по щелчку пальцев» не получится. Законодательство Казахстана жестко регулирует этот процесс.

Вернуть часть средств обратно в ЕНПФ или переписать условия договора (например, сменить страховую компанию) разрешается только через два года после его подписания. Но и здесь действует строгий лимит:

В страховой организации в обязательном порядке должна остаться сумма, способная обеспечить пожизненные ежемесячные выплаты вкладчику в размере не ниже 70% от величины прожиточного минимума, действующего на дату внесения изменений в договор.

Забрать абсолютно все деньги из страховой организации и аннулировать договор можно лишь в двух исключительных случаях: при официальном выезде на постоянное место жительства (ПМЖ) в другую страну либо при переводе аннуитета в другую компанию по страхованию жизни.

Итог: Пенсионный аннуитет — мощный и удобный финансовый инструмент для тех, кто хочет выйти на отдых пораньше и иметь гарантированный пожизненный доход. Однако, подписывая бумаги, нельзя поддаваться эмоциям и гнаться только за высокой суммой выплат. Необходимо детально изучать пункт о гарантированном периоде, чтобы защитить финансовое будущее своей семьи.