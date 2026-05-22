22.05.2026, 11:34

Казахстанским гипертоникам дали право выбора: Минздрав сделал заявление

Новости Казахстана

Министерство здравоохранения подготовило масштабные поправки в правила сооплаты. Теперь люди с повышенным давлением смогут сами решать: забрать бесплатный препарат в поликлинике или доплатить за дорогой аналог от конкретного производителя в обычной аптеке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM
Суть реформы: два сценария для пациентов

Нововведение кардинально меняет привычную систему бесплатного лекарственного обеспечения (БЛО). Раньше пациенты с артериальной гипертензией были строго привязаны к тем препаратам, которые государство закупало в рамках тендеров. Зачастую это были самые бюджетные дженерики, которые не всегда устраивали людей по эффективности или побочным эффектам.

Теперь внедряется гибкий механизм сооплаты, который разделяет получение медикаментов на два прозрачных сценария:

  • Сценарий 1: Полностью бесплатно. Пациент, как и прежде, берет рецепт у своего лечащего врача и бесплатно получает назначенный препарат непосредственно через медицинскую организацию первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) — то есть в своей поликлинике.

  • Сценарий 2: С официальной доплатой. Если пациент хочет препарат от конкретного мирового бренда, он может обратиться в любую частную аптечную сеть, участвующую в программе. Государство покроет базовую стоимость лекарства, а разницу за торговую марку или конкретного производителя человек доплатит из своего кармана.

Важно помнить: Выбор всегда остается за пациентом. Никто не имеет права принуждать человека переходить на платную основу, если его устраивает бесплатный аналог в поликлинике.

Оригиналы против дженериков: зачем это нужно Минздраву

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что главная цель данного проекта — уйти от жестких рамок и дать людям свободу выбора. В ведомстве ожидают сразу несколько позитивных эффектов от внедрения механизма сооплаты.

Главные плюсы нововведения:

  • Доступ к дефицитным медикаментам: Пациенты получат доступ к тем современным препаратам, которые ранее вообще не закупались государством из-за высокой стоимости.

  • Выбор между оригиналом и аналогом: Теперь можно легально доплатить за оригинальный препарат, не теряя при этом государственную субсидию.

  • Повышение комфорта: Исчезнет необходимость стоять в очередях в поликлинических аптеках, если человеку удобнее купить лекарство в аптеке у дома.

  • Рыночная конкуренция: Частные аптечные сети начнут бороться за таких клиентов, что должно стимулировать рост качества сервиса и удерживать цены от резких скачков.

Сравнительный анализ: как работает новый механизм

Критерий Бесплатное получение (в ПМСП) Получение с сооплатой (в частной аптеке)
Где получать В аптечном пункте при вашей поликлинике В любой частной аптеке-партнере
Стоимость 0 тенге (полностью за счет бюджета) Базовая стоимость покрывается государством, вы платите только разницу
Выбор бренда Выдается тот препарат, который выиграл госзакуп Вы сами выбираете производителя и торговое название
Для кого доступно Для всех состоящих на учете по артериальной гипертензии Для всех состоящих на учете по артериальной гипертензии

Что будет дальше?

На данный момент проект поправок находится на стадии подготовки и обсуждения. Эксперты отрасли отмечают, что успех инициативы во многом будет зависеть от того, насколько быстро и прозрачно Минздрав настроит цифровые системы учета рецептов, чтобы частные аптеки могли мгновенно рассчитывать размер скидки и доплаты для каждого гражданина.

Ожидается, что после успешного тестирования на препаратах от давления, подобный механизм сооплаты может быть расширен и на другие хронические заболевания.

