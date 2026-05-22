Инвестиции в человека: как «Казахмыс» меняет жизнь тысяч сотрудников и их семей в 2026 году

Группа компаний Казахмыс продолжает масштабную программу по улучшению условий труда и развитию социальной инфраструктуры для работников. В 2026 году компания направляет значительные средства на обновление транспорта, ремонт бытовых объектов, развитие медицины, жилищные проекты и адресную помощь сотрудникам и их семьям, сообщает Lada.kz.

Для предприятий закупили 90 новых автобусов

Одним из ключевых направлений остается модернизация транспортной инфраструктуры. В 2026 году для производственных подразделений компании приобрели 90 автобусов марок Yutong и ПАЗ. Общая стоимость обновления автопарка составила 4,1 млрд тенге.

В компании отмечают, что новые автобусы позволят повысить уровень безопасности и комфорта при перевозке работников к производственным объектам.

На предприятиях модернизируют санитарно-бытовые объекты

Параллельно «Казахмыс» реализует крупную программу по ремонту и обновлению санитарно-бытовой инфраструктуры. Сейчас работы ведутся сразу на 81 объекте.

В перечень входят санитарные узлы, душевые помещения и другие бытовые зоны для сотрудников. Общая стоимость программы оценивается в 2,4 млрд тенге. Завершить модернизацию планируют до декабря 2026 года.

Кроме того, продолжается обновление помещений для вахтового персонала. Компания модернизирует раздевалки, комнаты отдыха и общежития.

На Нурказганской фабрике построят новый комплекс

Отдельным проектом станет строительство современного административно-бытового комплекса Нурказганской обогатительной фабрики.

Новый объект будет рассчитан на 567 человек. Стоимость проекта превышает 2 млрд тенге. Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Компания обновляет медицинскую инфраструктуру

Существенные инвестиции направляются и в развитие медицинского направления.

Для Медицинского центра Жезказгана закупают современное кардиологическое оборудование стоимостью 457 млн тенге. Одновременно продолжается оснащение здравпунктов на предприятиях и обновление медицинского транспорта.

В 2026 году компания намерена приобрести 25 автомобилей скорой помощи. На эти цели предусмотрено 2,5 млрд тенге.

Почти шесть тысяч человек получили социальную помощь

Особое внимание «Казахмыс» уделяет адресной поддержке работников и их семей.

С начала 2026 года различными мерами социальной помощи охвачены 5751 человек. Общий объем оказанной поддержки достиг 989 млн тенге.

Материальную помощь получили 2941 сотрудник компании. Также продолжаются программы санаторно-курортного лечения, поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и оздоровления ветеранов производства.

Работникам передают квартиры на льготных условиях

Компания продолжает реализацию жилищных инициатив для сотрудников.

В марте 2026 года работникам безвозмездно передали 13 квартир. Уже в июне планируется реализация еще 16 служебных квартир по льготной стоимости.

Кроме того, до конца года в Балхаш компания намерена передать работникам еще 152 единицы служебного жилья.

Детей сотрудников отправят в «Балдаурен»

Отдельное внимание уделяется поддержке семей работников.

Летом 2026 года 1200 детей сотрудников проведут каникулы в филиалах республиканского учебно-оздоровительного центра Балдаурен в Щучинск и Балхаше.

На организацию детского отдыха компания направит 450 млн тенге.

Социальная поддержка остается одним из приоритетов

В компании подчеркивают, что инвестиции в безопасность, улучшение условий труда и качество жизни сотрудников остаются частью долгосрочной стратегии устойчивого развития.

«Казахмыс» продолжает расширять социальные программы, рассматривая поддержку работников и их семей как один из ключевых факторов стабильного развития предприятий.