Безвизовые страны для Казахстана в 2026 году: полный список, новые правила и ограничения

В 2026 году граждане Казахстана смогут путешествовать без визы по десяткам популярных направлений. За последние годы страна заключила новые международные соглашения, а часть государств обновила правила въезда и сроки пребывания для казахстанских туристов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: kzvesti.kz

Среди главных изменений — запуск безвизового режима с Марокко, увеличение срока пребывания в Омане и новые требования для поездок в Россию и Армению.

Какие изменения вступили в силу в 2026 году

Одним из самых заметных нововведений стал официальный безвизовый режим между Казахстаном и Марокко. Соглашение начало действовать еще в марте 2025 года, однако именно в 2026-м направление стало активно набирать популярность среди туристов.

Теперь граждане Казахстана могут находиться в Марокко без визы до 30 дней в течение каждого шестимесячного периода. Для путешественников стали доступнее такие города, как Марракеш, Касабланка, Рабат и Фес.

Еще одно изменение коснулось Омана. Ранее казахстанцы могли находиться в стране без визы лишь две недели, однако теперь срок увеличен до 30 дней. При этом власти напоминают: безвизовый режим действует только для туристических и частных поездок. Работать, учиться или проживать в стране на постоянной основе без оформления документов нельзя.

Также новые правила появились для поездок в Армению. Казахстан и Армения сохранили безвизовый режим сроком до 90 дней, однако после 30 дней пребывания гражданам потребуется регистрация в местных органах внутренних дел.

Кроме того, Казахстан продолжает переговоры о введении безвизового режима с Туркменистаном.

В какие страны казахстанцы смогут поехать без визы до 14 дней

Сразу несколько направлений позволяют гражданам Казахстана находиться без визы до двух недель.

В этот список входят:

Гонконг;

Иран;

Макао.

Страны, куда можно отправиться без визы до 30 дней

Самой большой категорией остаются государства, где казахстанцы могут отдыхать без визы до одного месяца. Среди них — популярные туристические курорты Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

В перечень входят:

Аргентина;

Бразилия;

Вьетнам;

Катар;

Китай;

Малайзия;

Мальдивы;

Марокко;

Никарагуа;

ОАЭ;

Оман;

Сейшельские Острова;

Сербия;

Таиланд;

Филиппины;

Черногория — сезонно, с мая по октябрь;

Эквадор;

Южная Корея.

При поездке в Малайзию туристам необходимо заранее оформить электронную миграционную карту MDAC. Сделать это можно максимум за три дня до въезда в страну.

Для поездок в Южную Корею действует система электронного разрешения K-ETA, которую также нужно оформлять заранее.

Кроме того, без визы до 28 дней казахстанцы могут находиться на Барбадос.

Где можно оставаться без визы до 60 дней

На сегодняшний день только одно направление предоставляет казахстанцам возможность безвизового пребывания сроком до двух месяцев.

Речь идет о Доминиканская Республика. Однако такой режим распространяется исключительно на туристические поездки.

Ранее обсуждалось увеличение срока пребывания в Таиланде до 60 дней, однако в 2026 году для граждан Казахстана продолжает действовать лимит в 30 дней.

Страны с безвизовым режимом до 90 дней

Сразу несколько государств разрешают казахстанцам находиться на своей территории без визы до трех месяцев.

В этот список входят:

Азербайджан;

Албания;

Андорра;

Армения;

Беларусь;

Грузия;

Колумбия;

Кыргызстан;

Молдова;

Монголия;

Россия;

Сан-Марино;

Сент-Китс и Невис;

Сент-Винсент и Гренадины;

Таджикистан;

Тунис;

Турция;

Узбекистан;

Украина.

Для Турции действует отдельное ограничение: суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение каждых 180 дней.

Новые правила въезда в Россию

С 1 июля 2026 года Россия вводит систему электронного разрешения на въезд RUID. Она будет действовать и для граждан Казахстана.

Ожидается, что путешественникам потребуется заранее оформлять электронное уведомление перед пересечением границы.

В каких странах потребуется регистрация

Даже при безвизовом режиме некоторые государства требуют обязательную регистрацию при длительном пребывании.

После 30 дней нахождения регистрацию необходимо оформить в:

Беларусь;

Кыргызстан;

Таджикистан;

Азербайджан;

Узбекистан;

Армения.

В какие страны можно получить визу по прилете

Для части направлений казахстанцам не нужно заранее посещать консульства и оформлять документы.

Визу по прилете можно получить в:

Замбия;

Индонезия;

Маврикий.

Что важно проверить перед поездкой

Несмотря на наличие безвизового режима, многие страны продолжают предъявлять дополнительные требования к туристам.

Чаще всего путешественников просят предоставить:

обратный билет;

бронь гостиницы;

подтверждение финансовой состоятельности;

медицинскую страховку.

Кроме того, туристам рекомендуют заранее проверить срок действия загранпаспорта и наличие свободных страниц. Во многих странах документ должен действовать не менее шести месяцев с момента въезда.

Эксперты также напоминают о необходимости соблюдать сроки пребывания. Нарушение миграционных правил может привести к штрафам, депортации или ограничениям на повторный въезд.