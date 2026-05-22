Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
22.05.2026, 14:23

В каких сферах казахстанцев «разводят» на деньги чаще всего

В Казахстане почти половина всех жалоб потребителей приходится на розничную торговлю. Глава Комитета по защите прав потребителей Болат Танабергенов рассказал, где риск столкнуться с обманом наиболее высок и как обезопасить свои финансы, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: kazpravda.kz
Фото: kazpravda.kz

Розничная и электронная торговля: лидеры антирейтинга

Согласно официальным данным, торговая сфера остается самой проблемной для казахстанских покупателей. Почти 40% всех обращений в профильный комитет касаются нарушений в розничной торговле. На втором месте с заметным отрывом идет сфера электронной коммерции — на онлайн-покупки жалуются в 18% случаев.

Хотя детальную статистику по уголовным преступлениям и мошенничеству ведет МВД, Комитет по защите прав потребителей отмечает стабильный поток жалоб в секторах услуг. Особенно остро проблема стоит в сфере ремонта жилья и производства мебели на заказ.

Опасные «мебельщики»: почему казахстанцы теряют предоплаты

Одной из самых распространенных схем обмана остается изготовление мебели. Сценарий всегда похож: клиент вносит значительную предоплату, мастера выполняют малую часть работы для видимости, после чего исчезают вместе с деньгами.

Главные ошибки потребителей, по мнению Болата Танабергенова:

  1. Отсутствие договора: Многие нанимают мастеров «по знакомству» или через соцсети, пренебрегая юридическим оформлением сделки.

  2. Работа с физлицами без статуса: Важно проверять, является ли исполнитель зарегистрированным ИП или юридическим лицом.

  3. Излишняя доверчивость: Покупатели редко проверяют наличие реального офиса или цеха, отдавая деньги «виртуальным» мастерам.

Как защитить свои права: рекомендации комитета

В ведомстве подчеркивают: наличие договора — это единственный эффективный инструмент защиты. Если документ подписан, Комитет и его территориальные департаменты имеют законные основания для проведения проверки, вынесения предписаний и наложения административных штрафов на недобросовестного предпринимателя.

Что нужно сделать перед сделкой:

  • Посетите офис или цех: Убедитесь, что производство реально существует, а не находится в краткосрочной аренде.

  • Требуйте фискальный чек: Вы должны иметь документальное подтверждение факта передачи денег.

  • Заключайте детальный договор: В нем должны быть прописаны сроки, стоимость и ответственность сторон.

Если же договора нет, а исполнитель скрылся, дело переходит в юрисдикцию органов внутренних дел, так как в таких действиях усматриваются признаки уголовного мошенничества. В этом случае потребителю придется доказывать факт оплаты и предоставления услуги через полицию и суд.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь