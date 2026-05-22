В каких сферах казахстанцев «разводят» на деньги чаще всего

В Казахстане почти половина всех жалоб потребителей приходится на розничную торговлю. Глава Комитета по защите прав потребителей Болат Танабергенов рассказал, где риск столкнуться с обманом наиболее высок и как обезопасить свои финансы, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Розничная и электронная торговля: лидеры антирейтинга

Согласно официальным данным, торговая сфера остается самой проблемной для казахстанских покупателей. Почти 40% всех обращений в профильный комитет касаются нарушений в розничной торговле. На втором месте с заметным отрывом идет сфера электронной коммерции — на онлайн-покупки жалуются в 18% случаев.

Хотя детальную статистику по уголовным преступлениям и мошенничеству ведет МВД, Комитет по защите прав потребителей отмечает стабильный поток жалоб в секторах услуг. Особенно остро проблема стоит в сфере ремонта жилья и производства мебели на заказ.

Опасные «мебельщики»: почему казахстанцы теряют предоплаты

Одной из самых распространенных схем обмана остается изготовление мебели. Сценарий всегда похож: клиент вносит значительную предоплату, мастера выполняют малую часть работы для видимости, после чего исчезают вместе с деньгами.

Главные ошибки потребителей, по мнению Болата Танабергенова:

Отсутствие договора: Многие нанимают мастеров «по знакомству» или через соцсети, пренебрегая юридическим оформлением сделки. Работа с физлицами без статуса: Важно проверять, является ли исполнитель зарегистрированным ИП или юридическим лицом. Излишняя доверчивость: Покупатели редко проверяют наличие реального офиса или цеха, отдавая деньги «виртуальным» мастерам.

Как защитить свои права: рекомендации комитета

В ведомстве подчеркивают: наличие договора — это единственный эффективный инструмент защиты. Если документ подписан, Комитет и его территориальные департаменты имеют законные основания для проведения проверки, вынесения предписаний и наложения административных штрафов на недобросовестного предпринимателя.

Что нужно сделать перед сделкой:

Посетите офис или цех: Убедитесь, что производство реально существует, а не находится в краткосрочной аренде.

Требуйте фискальный чек: Вы должны иметь документальное подтверждение факта передачи денег.

Заключайте детальный договор: В нем должны быть прописаны сроки, стоимость и ответственность сторон.

Если же договора нет, а исполнитель скрылся, дело переходит в юрисдикцию органов внутренних дел, так как в таких действиях усматриваются признаки уголовного мошенничества. В этом случае потребителю придется доказывать факт оплаты и предоставления услуги через полицию и суд.