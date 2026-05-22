Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.05.2026, 15:21

Семейный «бизнес» на мефедроне: в Грузии поймали разыскиваемых казахстанских химиков

Новости Казахстана

Правоохранительные органы Грузии совместно с МВД Казахстана провели успешную операцию по задержанию супружеской пары, находившейся в международном розыске за организацию подпольного наркопроизводства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Фото: Телеграм-канал polisia.kz
Фото: Телеграм-канал polisia.kz

Роль «химика» и лаборатория в Алматинской области

Первым в столице Грузии был обнаружен и задержан глава семейства. По версии следствия, мужчина выполнял ключевую роль в преступной группе — он был главным «химиком». В период с октября 2023 года по февраль 2024 года подозреваемый вместе с подельниками обустроил высокотехнологичную лабораторию на территории Алматинской области.

Там в промышленных масштабах велось изготовление синтетического наркотика — мефедрона. Лаборатория была оснащена специальным оборудованием, позволявшим скрывать процесс синтеза от посторонних глаз до момента, пока деятельность группы не была раскрыта казахстанскими оперативниками.

Финансы и семейный подряд

Вслед за супругом в Тбилиси была задержана и его жена. Как выяснило следствие, семейный бизнес имел четкое разделение обязанностей. Женщина не занималась производством напрямую, но курировала финансовую сторону преступной деятельности.

Под ее контролем находились денежные потоки, связанные с закупкой прекурсоров и реализацией готового продукта не только в Алматинской, но и в Карагандинской области. На протяжении нескольких месяцев пара скрывалась от правосудия за границей, надеясь избежать ответственности.

Экстрадиция и статистика задержаний

На данный момент оба супруга находятся под стражей в Грузии. В МВД РК подтвердили, что запущен процесс оформления документов для их экстрадиции на родину. В Казахстане им грозят длительные сроки заключения за незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе преступной группы.

Контекст: Грузия становится одним из ключевых регионов по тесному сотрудничеству с правоохранительными органами Казахстана. Согласно официальным данным:

  • С марта 2026 года на территории Грузии было обнаружено и задержано 15 человек, разыскиваемых МВД РК.

  • Большинство задержанных подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая мошенничество и наркоторговлю.

Силовые ведомства подчеркивают, что «трансграничный» характер преступности больше не гарантирует беглым преступникам безопасности, а механизмы выдачи между странами СНГ и ближнего зарубежья работают в ускоренном режиме.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь