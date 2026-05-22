Семейный «бизнес» на мефедроне: в Грузии поймали разыскиваемых казахстанских химиков

Правоохранительные органы Грузии совместно с МВД Казахстана провели успешную операцию по задержанию супружеской пары, находившейся в международном розыске за организацию подпольного наркопроизводства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД .

Роль «химика» и лаборатория в Алматинской области

Первым в столице Грузии был обнаружен и задержан глава семейства. По версии следствия, мужчина выполнял ключевую роль в преступной группе — он был главным «химиком». В период с октября 2023 года по февраль 2024 года подозреваемый вместе с подельниками обустроил высокотехнологичную лабораторию на территории Алматинской области.

Там в промышленных масштабах велось изготовление синтетического наркотика — мефедрона. Лаборатория была оснащена специальным оборудованием, позволявшим скрывать процесс синтеза от посторонних глаз до момента, пока деятельность группы не была раскрыта казахстанскими оперативниками.

Финансы и семейный подряд

Вслед за супругом в Тбилиси была задержана и его жена. Как выяснило следствие, семейный бизнес имел четкое разделение обязанностей. Женщина не занималась производством напрямую, но курировала финансовую сторону преступной деятельности.

Под ее контролем находились денежные потоки, связанные с закупкой прекурсоров и реализацией готового продукта не только в Алматинской, но и в Карагандинской области. На протяжении нескольких месяцев пара скрывалась от правосудия за границей, надеясь избежать ответственности.

Экстрадиция и статистика задержаний

На данный момент оба супруга находятся под стражей в Грузии. В МВД РК подтвердили, что запущен процесс оформления документов для их экстрадиции на родину. В Казахстане им грозят длительные сроки заключения за незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе преступной группы.

Контекст: Грузия становится одним из ключевых регионов по тесному сотрудничеству с правоохранительными органами Казахстана. Согласно официальным данным:

С марта 2026 года на территории Грузии было обнаружено и задержано 15 человек , разыскиваемых МВД РК.

Большинство задержанных подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая мошенничество и наркоторговлю.

Силовые ведомства подчеркивают, что «трансграничный» характер преступности больше не гарантирует беглым преступникам безопасности, а механизмы выдачи между странами СНГ и ближнего зарубежья работают в ускоренном режиме.