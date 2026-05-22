Казахский язык начали изучать в Украине

В Украине объявлен набор на первый в стране бесплатный факультатив по изучению казахского языка для молодежи. Инициатива реализуется Украинско-Тюркским Центром и направлена на укрепление гуманитарных связей между Украиной и Казахстаном.
Проект уже вызвал интерес среди участников, а обучение будет проходить в онлайн-формате, что позволит подключаться слушателям из разных регионов страны.
По словам директора Украинско-Тюркского Центра Марины Гончарук, факультатив создан для формирования устойчивой платформы украинско-казахского взаимодействия.
Она отмечает, что язык играет ключевую роль в понимании культуры и истории народа.
«Казахский язык — очень древний язык и одно из главных сокровищ, отражающих путь развития казахского народа», — подчеркнула Гончарук.
Инициатива стала продолжением культурных проектов центра, в рамках которых в Украине уже проводятся мероприятия, связанные с казахскими традициями — от народных танцев до чайных церемоний.
Украинско-Тюркский Центр ранее начал активно продвигать элементы казахской культуры. В стране проводятся:
Теперь к этим направлениям добавляется системное изучение языка.
Преподавателем факультатива стал уроженец Алматы Искандер Сагимбеков, выпускник направления «Переводческое дело и международные отношения» Центральноазиатского университета.
Также, по словам организаторов, к проекту могут присоединиться и другие преподаватели, в том числе из Казахстана. Уже поступило предложение от одной из преподавательниц, готовой работать на волонтерской основе.
Обучение организовано в онлайн-формате через платформу Zoom, что позволит подключить участников из разных регионов Украины.
На первом этапе:
Набор слушателей продлится до 15 июня.
Отдельный акцент в проекте сделан на молодежь казахского происхождения, проживающую в Украине. Для них факультатив станет возможностью:
Организаторы считают, что такие инициативы помогают формировать долгосрочное гуманитарное сотрудничество между странами.
Инициаторы подчеркивают, что проект развивается в значительной степени благодаря энтузиазму и общественной поддержке. В связи с этим он открыт для партнерства с образовательными и культурными организациями.
Марина Гончарук отмечает, что развитие подобных инициатив особенно важно в текущих условиях, когда культурный обмен становится инструментом укрепления международных связей.
