Казахский язык начали изучать в Украине

В Украине запустили первый бесплатный факультатив по изучению казахского языка для молодежи. Проект направлен на развитие культурного и образовательного диалога между Украиной и Казахстаном, сообщает Lada.kz.

В Украине объявлен набор на первый в стране бесплатный факультатив по изучению казахского языка для молодежи. Инициатива реализуется Украинско-Тюркским Центром и направлена на укрепление гуманитарных связей между Украиной и Казахстаном.

Проект уже вызвал интерес среди участников, а обучение будет проходить в онлайн-формате, что позволит подключаться слушателям из разных регионов страны.

Цель проекта — укрепление культурного диалога

По словам директора Украинско-Тюркского Центра Марины Гончарук, факультатив создан для формирования устойчивой платформы украинско-казахского взаимодействия.

Она отмечает, что язык играет ключевую роль в понимании культуры и истории народа.

«Казахский язык — очень древний язык и одно из главных сокровищ, отражающих путь развития казахского народа», — подчеркнула Гончарук.

Инициатива стала продолжением культурных проектов центра, в рамках которых в Украине уже проводятся мероприятия, связанные с казахскими традициями — от народных танцев до чайных церемоний.

Казахская культура уже представлена в Украине

Украинско-Тюркский Центр ранее начал активно продвигать элементы казахской культуры. В стране проводятся:

мастер-классы по казахским народным танцам;

музыкальные и танцевальные выступления;

тематические культурные мероприятия;

чайные церемонии в казахском стиле.

Теперь к этим направлениям добавляется системное изучение языка.

Кто будет преподавать казахский язык

Преподавателем факультатива стал уроженец Алматы Искандер Сагимбеков, выпускник направления «Переводческое дело и международные отношения» Центральноазиатского университета.

Также, по словам организаторов, к проекту могут присоединиться и другие преподаватели, в том числе из Казахстана. Уже поступило предложение от одной из преподавательниц, готовой работать на волонтерской основе.

Как будут проходить занятия

Обучение организовано в онлайн-формате через платформу Zoom, что позволит подключить участников из разных регионов Украины.

На первом этапе:

занятия будут проходить один раз в неделю;

формируется группа из 25 участников;

обучение начнется 20 июня.

Набор слушателей продлится до 15 июня.

Особое внимание — молодежи с казахскими корнями

Отдельный акцент в проекте сделан на молодежь казахского происхождения, проживающую в Украине. Для них факультатив станет возможностью:

бесплатно изучать родной язык;

укреплять связь с культурными корнями;

сохранять национальную идентичность.

Организаторы считают, что такие инициативы помогают формировать долгосрочное гуманитарное сотрудничество между странами.

Проект открыт к сотрудничеству

Инициаторы подчеркивают, что проект развивается в значительной степени благодаря энтузиазму и общественной поддержке. В связи с этим он открыт для партнерства с образовательными и культурными организациями.

Марина Гончарук отмечает, что развитие подобных инициатив особенно важно в текущих условиях, когда культурный обмен становится инструментом укрепления международных связей.