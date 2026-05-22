Что будет вместо КСК в 2026 году: новые правила управления домами в Казахстане

Жители Казахстана получили больше возможностей самостоятельно контролировать управление многоквартирными домами. Если жильцов не устраивает работа КСК — плохая уборка, непрозрачные расходы или затянувшиеся ремонты, они могут отказаться от прежней системы и выбрать новый формат управления, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Сегодня собственники квартир сами определяют, кто будет обслуживать дом, как расходуются деньги и какие работы необходимо проводить в первую очередь.

Что изменилось для КСК

После реформы жилищной сферы КСК перестали считаться полноценными органами управления домами. Теперь они работают как субъекты управления или обслуживающие организации.

Это означает, что жильцы могут самостоятельно выбирать форму управления и при необходимости нанимать КСК только как сервисную компанию по отдельному договору.

Главная цель изменений — сделать расходы более прозрачными, а управление домами более подконтрольным самим собственникам жилья.

Как отказаться от КСК

Чтобы перейти на новую форму управления, жильцам необходимо провести общее собрание собственников квартир.

Для принятия решения требуется поддержка более 51% владельцев жилья. Итоги голосования оформляются официальным протоколом с подписями участников.

После этого необходимо:

уведомить действующий КСК о прекращении сотрудничества;

направить документы в жилищную инспекцию;

выбрать новую форму управления домом.

Какие варианты доступны жильцам

Сейчас казахстанцы могут выбрать один из двух основных способов управления многоквартирным домом.

ОСИ — объединение собственников имущества

ОСИ создается отдельно для одного дома. В этом случае жильцы получают собственную систему управления и полный контроль над финансами.

У дома появляются:

председатель;

отдельный текущий счет;

сберегательный счет;

собственный бюджет на ремонт и содержание.

Председателя выбирают из числа собственников сроком на три года.

После создания ОСИ его необходимо зарегистрировать через ЦОН и открыть банковские счета для дома.

НСУ — непосредственное совместное управление

Этот вариант подходит прежде всего для небольших домов — до 36 квартир.

При НСУ жильцы самостоятельно принимают решения без создания юридического лица. Открытие отдельных счетов в таком формате не требуется.

Такая система считается более простой и удобной для небольших многоквартирных домов, где собственники могут напрямую договариваться между собой.

Что будет, если жильцы ничего не выберут

Если собственники квартир не определятся с формой управления, местные исполнительные органы могут временно назначить управляющую компанию.

При этом даже после создания ОСИ или НСУ жильцы вправе нанять профессиональную обслуживающую организацию, включая бывший КСК. Однако теперь сотрудничество должно строиться исключительно на основании официального договора.

КСК обязали пройти перерегистрацию

Все действующие КСК в Казахстане должны пройти обязательную перерегистрацию до 16 июля 2026 года.

Если организация этого не сделает, ее могут ликвидировать.

Также введено дополнительное требование: председатель КСК обязан быть собственником квартиры или нежилого помещения в одном из домов, которые обслуживает кооператив.

Что стоит проверить жильцам уже сейчас

Эксперты советуют собственникам жилья заранее уточнить несколько важных моментов:

кто официально управляет домом;

имеются ли отдельные счета на содержание дома;

публикуются ли финансовые отчеты;

прошел ли КСК обязательную перерегистрацию;

на каких условиях работает управляющая организация.

Это поможет избежать непрозрачных расходов и возможных проблем с обслуживанием дома в будущем.

Управляющие компании обязаны публиковать отчеты

Новые требования распространяются на все формы управления — ОСИ, КСК и управляющие компании.

Теперь они обязаны:

открывать отдельные счета на каждый дом;

предоставлять информацию о расходах;

публиковать ежемесячные и годовые отчеты;

раскрывать перечень выполненных работ и суммы затрат.

Информация должна быть доступна жильцам — в домовых чатах, мобильных приложениях, на досках объявлений или другими удобными способами.

За отсутствие отчетности предусмотрены штрафы

Власти усилили ответственность за непрозрачную работу управляющих организаций.

Если отчеты отсутствуют либо на дом не открыты отдельные счета, предусмотрены штрафы:

за первое нарушение — 50 МРП, или 216 250 тенге;

за повторное нарушение в течение года — 100 МРП, или 432 500 тенге.

В 2026 году размер одного МРП составляет 4325 тенге.