В Казахстане назван самый бедный регион

Несмотря на стабильные общие показатели бедности в Казахстане, в ряде регионов ситуация заметно осложнилась. Самые тревожные изменения аналитики зафиксировали в области Ұлытау, где выросли как глубина, так и острота бедности, сообщает Lada.kz.

По итогам 2025 года уровень бедности в Казахстане в целом остался практически без изменений. Однако внутри страны сохраняется серьезный разрыв между регионами, а в некоторых областях социально-экономическая ситуация ухудшается ускоренными темпами. Об этом говорится в исследовании аналитиков Finprom.

Общий уровень бедности в Казахстане остался прежним

Согласно данным исследования, глубина бедности в Казахстане составила 0,8%, а острота бедности — 0,2%. Эти показатели сохранились на уровне предыдущего года.

В то же время аналитики отметили небольшое снижение имущественного неравенства. Так, коэффициент Джини, отражающий разницу в доходах между богатыми и бедными слоями населения, снизился с 0,296 до 0,291. Также уменьшился коэффициент фондов — с 6,20 до 5,98 раза.

Эксперты поясняют, что это говорит о некотором сокращении разрыва в доходах, однако сама проблема бедности остается актуальной. Более того, в отдельных регионах положение жителей стало заметно хуже.

Область Ұлытау признали самым проблемным регионом

Наиболее сложная ситуация сложилась в области Ұлытау. Именно здесь были зафиксированы самые высокие показатели глубины и остроты бедности по стране.

Глубина бедности в регионе достигла 1,6%, а острота бедности — 0,7%. Оба показателя выросли по сравнению с прошлым годом.

При этом, несмотря на незначительное снижение коэффициента Джини и коэффициента фондов, область по-прежнему остается среди регионов с высоким уровнем доходного расслоения.

Аналитики считают, что это указывает на сохранение серьезных социальных дисбалансов и рост числа жителей, находящихся в тяжелом финансовом положении.

В Мангистау ухудшилась ситуация с бедностью

Второе место по глубине бедности заняла Мангистауская область. Здесь показатель вырос с 1,1% до 1,3%.

Еще более заметно увеличилась острота бедности — сразу в два раза, до 0,4%.

При этом регион сохранил самые низкие показатели неравенства среди всех областей Казахстана. Это означает, что доходы населения распределены относительно равномерно, однако значительная часть жителей продолжает жить с низкими доходами.

В каких регионах ситуация начала улучшаться

Некоторые области, напротив, продемонстрировали положительную динамику.

Так, в области Абай глубина бедности снизилась с 1,6% до 1,2%, а острота бедности — с 0,5% до 0,3%. Однако одновременно с этим в регионе немного усилилось доходное расслоение.

В области Жетiсу и Туркестанской области глубина бедности сохранилась на уровне 1,1%.

При этом Туркестанская область показала снижение сразу по нескольким направлениям — уменьшились как показатели остроты бедности, так и уровень имущественного неравенства.

Павлодарская и Карагандинская области оказались в зоне риска

Отдельное внимание аналитики уделили Павлодарской и Карагандинской областям.

В Павлодарской области резко вырос уровень неравенства. Коэффициент Джини достиг 0,331, а коэффициент фондов увеличился до 7,58 раза — это один из самых высоких показателей в стране.

В Карагандинской области ухудшение затронуло практически все ключевые социальные показатели. Здесь выросли как глубина бедности, так и уровень доходного расслоения населения.

Что происходит в крупнейших городах Казахстана

Среди мегаполисов Казахстана ситуация оказалась неоднородной.

В Алматы и Астане уровень имущественного неравенства снизился, однако в столице при этом немного выросла глубина бедности.

Наиболее заметные улучшения зафиксировали в Шымкенте. Здесь глубина бедности снизилась с 1,6% до 1,1%, а острота бедности — с 0,6% до 0,4%.

Тем не менее аналитики отмечают, что Шымкент по-прежнему остается среди городов с повышенной тяжестью бедности.

Где в Казахстане самый низкий уровень бедности

Наиболее благополучными регионами по уровню бедности стали Атырауская и Жамбылская области.

В обоих регионах глубина бедности составила всего 0,3% — это самые низкие показатели по стране.

Казахстан сравнили с другими странами

Эксперты также сопоставили казахстанские показатели с мировой статистикой.

По оценкам аналитиков, коэффициент Джини на уровне 0,291 считается относительно умеренным и выглядит лучше, чем во многих развивающихся государствах.

Однако специалисты подчеркивают, что средние показатели по стране скрывают серьезную разницу между регионами. Внутри Казахстана сохраняется крайне неоднородная социально-экономическая ситуация, а отдельные области продолжают сталкиваться с ростом бедности и усилением неравенства.