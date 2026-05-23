В Казахстане меняют правила уведомлений от операторов связи

В Казахстане готовятся изменить правила работы автодозвона и уведомлений от операторов связи. Вместо повторных роботизированных звонков пользователи будут получать SMS-сообщения о пропущенных вызовах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В Казахстане планируют изменить правила оказания услуг связи, чтобы ограничить навязчивые автоматические звонки. Об этом сообщил председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Асхат Аймагамбетов.
По его словам, инициированные ранее депутатами поправки уже получили практическое развитие и переходят в стадию реализации через обновление нормативных документов.
Главное изменение касается механизма уведомлений о пропущенных вызовах.
Согласно новым нормам:
Таким образом, операторы связи должны отказаться от практики, которая вызывала массовые жалобы пользователей.
Помимо изменений в правилах уведомлений, рассматриваются дополнительные поправки, направленные на запрет генерации неразрешенного трафика.
Речь идет о технических механизмах, которые позволяют массово инициировать звонки без согласия абонентов.
Документ, подтверждающий подготовку изменений, был опубликован депутатом и, по его словам, направлен на доработку с учетом замечаний Министерства юстиции Казахстана.
Согласно официальной информации, проект приказа дорабатывается в рамках согласования между государственными органами.
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев подтвердил, что документ проходит финальную правовую корректировку.
Контроль за инициативой осуществляет Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
Функция автодозвона позволяет автоматически повторно звонить абоненту, если первый вызов был пропущен. Однако пользователи часто жаловались на:
Ранее, 13 мая 2026 года, вопрос уже поднимался в Мажилисе, где обсуждалась возможность полной отмены данной функции.
После вступления новых правил в силу:
