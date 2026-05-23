В Казахстане меняют правила уведомлений от операторов связи

В Казахстане готовятся изменить правила работы автодозвона и уведомлений от операторов связи. Вместо повторных роботизированных звонков пользователи будут получать SMS-сообщения о пропущенных вызовах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В Казахстане пересматривают систему автодозвона

В Казахстане планируют изменить правила оказания услуг связи, чтобы ограничить навязчивые автоматические звонки. Об этом сообщил председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Асхат Аймагамбетов.

По его словам, инициированные ранее депутатами поправки уже получили практическое развитие и переходят в стадию реализации через обновление нормативных документов.

Пропущенные звонки будут приходить только по SMS

Главное изменение касается механизма уведомлений о пропущенных вызовах.

Согласно новым нормам:

уведомления о пропущенных звонках будут приходить только в виде SMS;

повторные автоматические звонки от роботов исключаются;

навязчивый автодозвон будет фактически ограничен.

Таким образом, операторы связи должны отказаться от практики, которая вызывала массовые жалобы пользователей.

Власти заявляют о борьбе с «неразрешенным трафиком»

Помимо изменений в правилах уведомлений, рассматриваются дополнительные поправки, направленные на запрет генерации неразрешенного трафика.

Речь идет о технических механизмах, которые позволяют массово инициировать звонки без согласия абонентов.

Документ, подтверждающий подготовку изменений, был опубликован депутатом и, по его словам, направлен на доработку с учетом замечаний Министерства юстиции Казахстана.

Как готовятся изменения в законодательстве

Согласно официальной информации, проект приказа дорабатывается в рамках согласования между государственными органами.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев подтвердил, что документ проходит финальную правовую корректировку.

Контроль за инициативой осуществляет Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Почему обсуждают отмену автодозвона

Функция автодозвона позволяет автоматически повторно звонить абоненту, если первый вызов был пропущен. Однако пользователи часто жаловались на:

навязчивые повторные звонки;

перегрузку телефонов уведомлениями;

спам-активность со стороны некоторых сервисов.

Ранее, 13 мая 2026 года, вопрос уже поднимался в Мажилисе, где обсуждалась возможность полной отмены данной функции.

Что изменится для абонентов

После вступления новых правил в силу: