Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.05.2026, 20:05

В Казахстане меняют правила уведомлений от операторов связи

Новости Казахстана

В Казахстане готовятся изменить правила работы автодозвона и уведомлений от операторов связи. Вместо повторных роботизированных звонков пользователи будут получать SMS-сообщения о пропущенных вызовах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В Казахстане пересматривают систему автодозвона

В Казахстане планируют изменить правила оказания услуг связи, чтобы ограничить навязчивые автоматические звонки. Об этом сообщил председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Асхат Аймагамбетов.

По его словам, инициированные ранее депутатами поправки уже получили практическое развитие и переходят в стадию реализации через обновление нормативных документов.

Пропущенные звонки будут приходить только по SMS

Главное изменение касается механизма уведомлений о пропущенных вызовах.

Согласно новым нормам:

  • уведомления о пропущенных звонках будут приходить только в виде SMS;
  • повторные автоматические звонки от роботов исключаются;
  • навязчивый автодозвон будет фактически ограничен.

Таким образом, операторы связи должны отказаться от практики, которая вызывала массовые жалобы пользователей.

Власти заявляют о борьбе с «неразрешенным трафиком»

Помимо изменений в правилах уведомлений, рассматриваются дополнительные поправки, направленные на запрет генерации неразрешенного трафика.

Речь идет о технических механизмах, которые позволяют массово инициировать звонки без согласия абонентов.

Документ, подтверждающий подготовку изменений, был опубликован депутатом и, по его словам, направлен на доработку с учетом замечаний Министерства юстиции Казахстана.

Как готовятся изменения в законодательстве

Согласно официальной информации, проект приказа дорабатывается в рамках согласования между государственными органами.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев подтвердил, что документ проходит финальную правовую корректировку.

Контроль за инициативой осуществляет Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Почему обсуждают отмену автодозвона

Функция автодозвона позволяет автоматически повторно звонить абоненту, если первый вызов был пропущен. Однако пользователи часто жаловались на:

  • навязчивые повторные звонки;
  • перегрузку телефонов уведомлениями;
  • спам-активность со стороны некоторых сервисов.

Ранее, 13 мая 2026 года, вопрос уже поднимался в Мажилисе, где обсуждалась возможность полной отмены данной функции.

Что изменится для абонентов

После вступления новых правил в силу:

  • пропущенные звонки будут фиксироваться через SMS;
  • автоматические повторные звонки будут ограничены или запрещены;
  • пользователи получат меньше навязчивых уведомлений от операторов и сервисов.
Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь