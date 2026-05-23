22.05.2026, 20:42

Известная журналистка Ботагоз Омарова призналась в распространении фейков

Новости Казахстана

Уголовное преследование известной казахстанской журналистки Ботагоз Омаровой прекращено. После официального опровержения недостоверных публикаций о строительной компании полиция сняла с нее обвинения и отменила домашний арест, сообщает Lada.kz. 

Фото со страницы 101tv.kz в Instagram
Публичное опровержение: какие данные оказались ложными

Резонансное уголовное дело против члена Союза журналистов Казахстана Ботагоз Омаровой завершилось мировым урегулированием. 22 мая журналистка опубликовала в своем персональном Telegram-канале официальное заявление, в котором признала, что распространяла заведомо ложную информацию.

Речь идет о серии постов, выходивших с 20 февраля по 7 марта 2026 года на её страницах в Instagram (101tv.kz) и Telegram («Айтпа, Ботагоз»). В этих материалах утверждалось, что компания ТОО «ВД Строй-Инжиниринг» и её руководитель А. Е. Усимбеков якобы имеют крупные задолженности перед рабочими подрядной организации ТОО «Ремстрой-1», задействованными на строительстве конноспортивного комплекса в Астане.

«Настоящим официально опровергаю сведения, распространенные мною... Данные сведения не подтвердились, я лично ознакомлена с документами об отсутствии какой-либо задолженности со стороны ТОО «ВД Строй-Инжиниринг», — подчеркнула Омарова в своем обращении.

Журналистка добавила, что полностью урегулировала конфликтную ситуацию с руководством пострадавшей компании, и обратилась к медиасообществу с призывом максимально тщательно проверять факты и источники перед публикацией.

Хронология процесса: от ареста до свободы

Конфликт вокруг публикаций Омаровой оперативно перешел в правовое поле, став одним из самых обсуждаемых событий в казахстанских СМИ:

  • 21 марта 2026 года: Суд избирает в отношении журналистки меру пресечения. Ее отправляют под домашний арест сроком на два месяца.

  • Май 2026 года: Стороны приходят к компромиссу. После детального изучения внутренней документации застройщика Омарова признает необоснованность своих заявлений.

  • 22 мая 2026 года: Выходит официальное опровержение. В этот же день правоохранительные органы объявляют о прекращении уголовного дела. Журналистка полностью освобождена от ограничений.

Важный прецедент на фоне судебной реформы в Казахстане

Разрешение ситуации вокруг Ботагоз Омаровой совпало с масштабными изменениями в судебной практике страны. Буквально на днях Верховный Суд РК под председательством Асламбека Мергалиева провел пленарное заседание с участием Генеральной прокуратуры, адвокатов и ученых.

Ключевой темой обсуждения стало новое нормативное постановление, жестко регламентирующее дела о защите чести, достоинства и деловой репутации. Кейс Омаровой наглядно демонстрирует, что казахстанское законодательство начинает более строго и оперативно реагировать на распространение фейков в цифровом пространстве, принуждая авторов к личной ответственности за опубликованный контент.

