Выпускники Казахстана смогут поступать в университеты Малайзии по ЕНТ

Сертификат Единого национального тестирования Казахстана официально признан Министерством высшего образования Малайзии. Теперь результаты ЕНТ принимаются при поступлении на программы бакалавриата университетов страны, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, передает Lada.kz.
Как говорится в сообщении Министерства, теперь казахстанские выпускники смогут использовать сертификат ЕНТ для поступления в ряд малайзийских вузов без обязательного прохождения подготовительной программы Foundation. При этом абитуриентам по-прежнему необходимо подтвердить уровень владения английским языком с помощью сертификатов IELTS, TOEFL или их аналогов.
- Каждый университет Малайзии самостоятельно определяет минимальные проходные баллы ЕНТ, а также дополнительные условия приема. В зависимости от выбранной образовательной программы абитуриентам могут быть назначены внутренние вступительные испытания, собеседования, рассмотрение портфолио или прохождение подготовительных курсов. В этой связи Национальный центр тестирования рекомендует заранее уточнять требования конкретного вуза и образовательной программы, - говорится в сообщении.
По данным ведомства, признание сертификата ЕНТ на международном уровне подтверждает соответствие казахстанской системы оценки знаний современным академическим стандартам и расширяет возможности для обучения за рубежом.
- Сегодня результаты ЕНТ уже используются не только для поступления в казахстанские вузы, но и учитываются рядом зарубежных университетов при рассмотрении заявок от абитуриентов из Казахстана, в том числе в странах Азии и других международных образовательных направлениях. Кроме того, ведется работа по внедрению нового формата вступительного экзамена – Admissions Insight Test (AIT), который разрабатывается совместно с ETS. Новый экзамен будет ориентирован на оценку академических и аналитических навыков абитуриентов в соответствии с международными подходами к тестированию. В перспективе планируется, что AIT также получит широкое признание со стороны международного образовательного сообщества и зарубежных университетов, - говорится в сообщении.
