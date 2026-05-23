Выпускники Казахстана смогут поступать в университеты Малайзии по ЕНТ

Сертификат Единого национального тестирования Казахстана официально признан Министерством высшего образования Малайзии. Теперь результаты ЕНТ принимаются при поступлении на программы бакалавриата университетов страны, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, передает Lada.kz .

Как говорится в сообщении Министерства, теперь казахстанские выпускники смогут использовать сертификат ЕНТ для поступления в ряд малайзийских вузов без обязательного прохождения подготовительной программы Foundation. При этом абитуриентам по-прежнему необходимо подтвердить уровень владения английским языком с помощью сертификатов IELTS, TOEFL или их аналогов.

- Каждый университет Малайзии самостоятельно определяет минимальные проходные баллы ЕНТ, а также дополнительные условия приема. В зависимости от выбранной образовательной программы абитуриентам могут быть назначены внутренние вступительные испытания, собеседования, рассмотрение портфолио или прохождение подготовительных курсов. В этой связи Национальный центр тестирования рекомендует заранее уточнять требования конкретного вуза и образовательной программы, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, признание сертификата ЕНТ на международном уровне подтверждает соответствие казахстанской системы оценки знаний современным академическим стандартам и расширяет возможности для обучения за рубежом.