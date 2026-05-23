За слова в интернете – под суд? За какие комментарии казахстанцам грозит срок

В Казахстане публикации и комментарии в соцсетях все чаще становятся поводом для уголовных и административных дел – за некоторые высказывания пользователям могут грозить штрафы, ограничение свободы и реальные сроки заключения, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

Соцсети перестали быть «личной территорией»

В Казахстане интернет-пространство все чаще становится предметом внимания правоохранительных органов. Если раньше эмоциональные публикации в Facebook, Instagram или Threads воспринимались как обычное выражение мнения, то сегодня комментарии и посты могут привести к административному или уголовному преследованию.

Юристы и эксперты отмечают, что публикации в социальных сетях фактически приравниваются к публичным выступлениям. Даже запись, опубликованная «для друзей», может быстро распространиться через скриншоты, чаты и Telegram-каналы.

За что могут привлечь к ответственности

Одной из ключевых норм, по которой возбуждаются подобные дела, остается статья 174 Уголовного кодекса РК – «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Именно вокруг этой статьи чаще всего возникают общественные дискуссии.

Правозащитники неоднократно заявляли, что формулировки позволяют трактовать публикации слишком широко, однако государственные органы подчеркивают: влияние соцсетей на общественные настроения сегодня сопоставимо, а иногда и превышает воздействие традиционных СМИ.

Согласно законодательству, наказание по статье 174 может достигать семи лет лишения свободы. Если правонарушение совершено группой лиц либо повлекло тяжкие последствия, сроки наказания могут быть увеличены.

При этом ответственность предусмотрена не только за разжигание розни. За публикации в интернете также могут привлекать по статье 131 УК РК – за публичное оскорбление. Речь идет о действиях, унижающих честь и достоинство человека в неприличной форме. В зависимости от обстоятельств наказание может предусматривать штрафы, общественные или исправительные работы.

Отдельно рассматриваются случаи клеветы – распространения заведомо ложной информации, способной нанести ущерб репутации человека. Поводом для разбирательства может стать не только полноценный пост, но и комментарий, репост, сторис либо подпись под видеозаписью.

Какие публикации считаются наиболее опасными

Более серьезные последствия предусмотрены за публикации, связанные с призывами к нарушению территориальной целостности страны, сепаратизму, экстремистской деятельности или массовым беспорядкам.

При рассмотрении подобных дел правоохранительные органы учитывают не только содержание публикации, но и контекст, аудиторию, охват и реакцию пользователей.

Особое внимание уделяется призывам к участию в несогласованных митингах и акциях. После январских событий такие публикации, по данным СМИ, находятся под более пристальным контролем.

Громкие случаи последних лет

За последние годы в Казахстане произошло несколько резонансных случаев, связанных с публикациями в соцсетях.

Одним из них стало дело жительницы Северо-Казахстанской области, осужденной после комментариев о территориальной принадлежности Петропавловска.

Еще одним громким эпизодом стало дело Алики Мухамадиевой. Ее судили по статье 174 УК РК после публикации оскорбительных высказываний в Threads. По данным СМИ, в постах и комментариях девушка использовала уничижительные выражения в адрес казахов и мусульман.

Прокуратура запрашивала для нее четыре с половиной года лишения свободы, однако в итоге суд назначил наказание в виде трех с половиной лет заключения.

Широкий общественный резонанс вызвала и история жительницы Алматы Виолетты, чьи высказывания о казахах активно распространились в интернете. В публикациях она называла участников Желтоксана «тупорылыми» и «аульными», а Казахстан – «мерзким государством».

После скандала девушку уволили с работы, а пользователи соцсетей начали массово требовать привлечь ее к ответственности по статье 174 УК РК. Информации о результатах проверки правоохранительные органы пока не публиковали.

Почему Threads называют самой токсичной площадкой

Отдельное внимание в последнее время привлекает платформа Threads, которая быстро набрала популярность среди казахстанских пользователей. Формат коротких публикаций и комментариев превратил соцсеть в площадку для постоянных конфликтов, провокаций и острых общественных дискуссий.

Именно в Threads, по наблюдениям пользователей и экспертов, все чаще появляются публикации, содержащие агрессивные высказывания по национальному, языковому или религиозному признаку.

Дополнительной проблемой называют большое количество анонимных аккаунтов и ботов, которые участвуют в распространении провокационного контента.

Специалисты подчеркивают: даже если часть подобных обсуждений создается искусственно, юридическая ответственность за собственные комментарии и публикации остается персональной.

Что еще важно помнить пользователям

Эксперты напоминают, что ответственность может наступить и за распространение персональных данных, врачебной, банковской и иной охраняемой законом информации.

Отдельно регулируются публикации о людях, в отношении которых еще продолжается следствие – до решения суда человека нельзя публично называть преступником.

Также пользователи могут столкнуться с исками о компенсации морального вреда. Основанием для обращения в суд могут стать не только прямые оскорбления, но и распространение ложной информации, публикация личных данных или использование чужих фотографий.

Интернет и закон: новые правила реальности

Эксперты отмечают, что Казахстан окончательно вошел в период, когда интернет больше не воспринимается как «личное пространство». Сегодня любой комментарий в сети может иметь те же последствия, что и публичное заявление перед большой аудиторией.

На фоне усиления контроля продолжается и дискуссия о балансе между борьбой с разжиганием ненависти и соблюдением свободы слова. Однако юристы напоминают: оправдать резкие высказывания эмоциями, сарказмом или фразой «это просто мнение» становится все сложнее, поскольку публикации в интернете все чаще рассматриваются как полноценные публичные заявления с реальными правовыми последствиями.