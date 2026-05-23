Казахстанцам рассказали, какой документ поможет избежать проблем при покупке квартиры

В Казахстане перед покупкой недвижимости гражданам рекомендуют заранее проверять жилье на наличие арестов, залогов и других ограничений. Для этого можно получить справку Ф-2 через портал eGov.kz или приложение eGov Mobile. Об этом сообщили в АО «Национальные информационные технологии» (НИТ).

Справка Ф-2 содержит информацию об отсутствии либо наличии обременений на объект недвижимости. Документ позволяет узнать, находится ли жилье под арестом, в залоге или имеются ли иные ограничения, которые могут создать проблемы при заключении сделки купли-продажи.

Получить справку можно онлайн всего за несколько минут:

Для оформления документа через портал eGov.kz пользователю необходимо авторизоваться на сайте и перейти в раздел «Гражданам / Бизнесу» – «Недвижимость».

После этого нужно выбрать категорию «Покупка, продажа, аренда» и услугу «Справка Ф-2 (об отсутствии обременений (залога, ареста) на недвижимость».

Далее необходимо указать, для кого оформляется услуга, заполнить требуемые поля и подписать заявку одним из доступных способов.

После обработки запроса результат услуги будет доступен в личном кабинете пользователя.

В НИТ подчеркнули, что проверка недвижимости перед покупкой помогает снизить риски и избежать возможных проблем при оформлении сделки.