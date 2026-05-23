В Казахстане прокомментировали крупный отзыв Hyundai из-за опасной неисправности

Официальный дилер Hyundai в Казахстане заявил, что сервисная кампания по отзыву более 420 тысяч автомобилей в США не затрагивает машины, поставляемые на отечественный рынок, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США, в штатах объявили масштабную отзывную кампанию автомобилей Hyundai из-за проблем с программным обеспечением, которое может привести к неожиданному срабатыванию тормозной системы.

Под отзыв попали более 420 тысяч автомобилей Hyundai. Речь идет о моделях Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid Electric 2025-2026 годов выпуска.

По информации американского регулятора, причиной сервисной кампании стала ошибка программного обеспечения, способная вызвать самопроизвольное срабатывание тормозов во время движения.

Кроме того, согласно отчетам управления от 15 мая, ранее Hyundai уже отзывал 54 337 автомобилей из-за риска возгорания. Проблема была связана с возможным перегревом блока управления гибридной силовой установкой.

Редакция Tengri Auto обратилась за комментарием к официальному дилеру Hyundai в Казахстане, чтобы выяснить, распространяется ли отзыв на автомобили, представленные на отечественном рынке.

В компании сообщили, что на территории Казахстана данная сервисная кампания официально не объявлялась.

"Комплектации и технические характеристики автомобилей для рынка США отличаются от автомобилей, поставляемых на рынок Республики Казахстан, поэтому автомобилей в нашей стране она не касается", - отметили в компании. Таким образом, отзывная кампания, объявленная в Соединенных Штатах, не распространяется на модели Hyundai, реализуемые в Казахстане.