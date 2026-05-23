18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.8
545.99
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.05.2026, 14:46

В Казахстане прокомментировали крупный отзыв Hyundai из-за опасной неисправности

Новости Казахстана 0 1 098

Официальный дилер Hyundai в Казахстане заявил, что сервисная кампания по отзыву более 420 тысяч автомобилей в США не затрагивает машины, поставляемые на отечественный рынок, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США, в штатах объявили масштабную отзывную кампанию автомобилей Hyundai из-за проблем с программным обеспечением, которое может привести к неожиданному срабатыванию тормозной системы.

Под отзыв попали более 420 тысяч автомобилей Hyundai. Речь идет о моделях Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid Electric 2025-2026 годов выпуска.

По информации американского регулятора, причиной сервисной кампании стала ошибка программного обеспечения, способная вызвать самопроизвольное срабатывание тормозов во время движения.

Кроме того, согласно отчетам управления от 15 мая, ранее Hyundai уже отзывал 54 337 автомобилей из-за риска возгорания. Проблема была связана с возможным перегревом блока управления гибридной силовой установкой.

Редакция Tengri Auto обратилась за комментарием к официальному дилеру Hyundai в Казахстане, чтобы выяснить, распространяется ли отзыв на автомобили, представленные на отечественном рынке.

В компании сообщили, что на территории Казахстана данная сервисная кампания официально не объявлялась.

"Комплектации и технические характеристики автомобилей для рынка США отличаются от автомобилей, поставляемых на рынок Республики Казахстан, поэтому автомобилей в нашей стране она не касается", - отметили в компании. Таким образом, отзывная кампания, объявленная в Соединенных Штатах, не распространяется на модели Hyundai, реализуемые в Казахстане.

0
12
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь