Казахстанцев предупредили о фейковых штрафах: мошенники рассылают SMS от имени дорожной полиции

Полиция Карагандинской области сообщила об участившихся случаях мошеннических SMS-рассылок о якобы неоплаченных штрафах и призвала граждан проверять информацию только через официальные государственные сервисы, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

Департамент полиции Карагандинской области предупредил жителей Казахстана о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с рассылкой поддельных SMS-сообщений о якобы имеющихся административных штрафах.

По данным правоохранителей, гражданам начали массово поступать сообщения с заголовком «[ҚР Жол полициясы департаменті]», в которых говорится о наличии неоплаченного штрафа. В тексте также содержатся ссылки на сторонние интернет-ресурсы.

В полиции пояснили, что подобные уведомления распространяют мошенники. Основная цель таких рассылок – получение персональных данных пользователей, а также хищение денежных средств. Переход по указанным ссылкам может привести к утечке личной информации, включая банковские данные.

Жителей региона призвали проявлять осторожность и не доверять подобным сообщениям. В ведомстве напомнили, что проверить наличие административных штрафов можно только через официальные государственные сервисы:

qamqor.gov.kz;

eGov.kz;

мобильные приложения банков второго уровня.

Также в полиции рекомендовали не переходить по неизвестным ссылкам, не вводить персональные данные и реквизиты банковских карт на подозрительных сайтах.

При получении подобных SMS гражданам советуют игнорировать сообщения и, при необходимости, обращаться в правоохранительные органы.