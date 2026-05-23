Казахстанцев предупредили о фейковых штрафах: мошенники рассылают SMS от имени дорожной полиции

Полиция Карагандинской области сообщила об участившихся случаях мошеннических SMS-рассылок о якобы неоплаченных штрафах и призвала граждан проверять информацию только через официальные государственные сервисы, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро.
Департамент полиции Карагандинской области предупредил жителей Казахстана о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с рассылкой поддельных SMS-сообщений о якобы имеющихся административных штрафах.
По данным правоохранителей, гражданам начали массово поступать сообщения с заголовком «[ҚР Жол полициясы департаменті]», в которых говорится о наличии неоплаченного штрафа. В тексте также содержатся ссылки на сторонние интернет-ресурсы.
В полиции пояснили, что подобные уведомления распространяют мошенники. Основная цель таких рассылок – получение персональных данных пользователей, а также хищение денежных средств. Переход по указанным ссылкам может привести к утечке личной информации, включая банковские данные.
Жителей региона призвали проявлять осторожность и не доверять подобным сообщениям. В ведомстве напомнили, что проверить наличие административных штрафов можно только через официальные государственные сервисы:
Также в полиции рекомендовали не переходить по неизвестным ссылкам, не вводить персональные данные и реквизиты банковских карт на подозрительных сайтах.
При получении подобных SMS гражданам советуют игнорировать сообщения и, при необходимости, обращаться в правоохранительные органы.
Комментарии0 комментарий(ев)