Пассажирку облило нечистотами в поезде: чем закончился громкий суд в Астане

Жительница Казахстана через суд добилась компенсации морального вреда после аварийного сбоя в санитарной системе пассажирского поезда «Астана – Петропавловск», передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

В Астане межрайонный суд по гражданским делам рассмотрел иск пассажирки к железнодорожному перевозчику после инцидента, произошедшего в поезде сообщением «Астана – Петропавловск».

Как установили в суде, происшествие случилось 7 марта 2026 года во время поездки. Из-за технической неисправности санитарной системы вагона произошел аварийный выброс содержимого туалета, в результате чего нечистоты попали на пассажирку.

Женщина обратилась в суд с требованием признать оказанную услугу ненадлежащего качества и взыскать компенсацию морального вреда. По ее словам, после инцидента были испачканы одежда и личные вещи, а сама ситуация стала для нее серьезным эмоциональным потрясением и унижением.

Факт происшествия подтвердили материалы проверки транспортной инспекции Астаны, фотографии с места инцидента, а также административный протокол, составленный в отношении перевозчика.

При рассмотрении дела суд руководствовался положениями закона «О защите прав потребителей» и нормами Гражданского кодекса Казахстана. В результате суд пришел к выводу, что пассажирке была оказана услуга ненадлежащего качества.

Иск был удовлетворен частично. Суд постановил взыскать с перевозчика 3 миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.