Ошибка в авиабилете стоила казахстанке 48 тысяч тенге

Жительница Казахстана пожаловалась на потерю 48 тысяч тенге после того, как при покупке билета авиакомпании FlyArystan указала старую фамилию своей матери, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

По словам девушки, 22 мая она приобрела авиабилет для своей матери, однако при оформлении заказа случайно выбрала старые сохраненные данные пассажирки. Женщина недавно сменила документы, но в билете оказалась указана прежняя фамилия. Ошибку покупательница заметила практически сразу после оформления.

Как рассказала автор публикации в социальной сети Threads, спустя примерно пять минут после покупки она оформила возврат билета. Вместо денежных средств ей предоставили ваучер. Однако при попытке приобрести новый билет на того же пассажира с обновленными данными ей отказали.

Казахстанка отметила, что ИИН, дата рождения и остальные сведения полностью совпадали, однако воспользоваться ваучером оказалось невозможно из-за различий в фамилии, указанной в новом документе.

В итоге за 5 минут я потеряла 48 000 тенге. Очень обидно, что даже в такой ситуации авиакомпания не идет навстречу клиенту. Складывается ощущение, что авиакомпании буквально ловят людей на таких орфографических и технических ошибках и зарабатывают на этом. Одна буква, старая фамилия или ошибка в документе – и человек просто теряет деньги, даже если проблему заметили сразу. Надеюсь, мой случай поможет другим быть внимательнее, - добавила девушка.

В пресс-службе FlyArystan пояснили, что правила авиаперевозчика требуют полного совпадения данных, указанных в билете, с документами пассажира.

Если изменению подлежит только фамилия и остальные данные совпадают, пассажир может обратиться в Контакт-центр для корректировки данных. Услуга предоставляется на платной основе при наличии подтверждающих документов. Стоимость – 6000 тенге, - сообщили в компании.

Также представители авиакомпании уточнили, что в описанном случае пассажирка оформила не исправление персональных данных, а возврат билета с выдачей ваучера. Согласно действующим правилам, использовать такой ваучер может только пассажир с теми же данными, которые были указаны при первоначальном бронировании.

В FlyArystan призвали клиентов внимательно проверять все данные перед покупкой авиабилетов.