Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Курбан айт близко: что происходит с ценами на скотных рынках Казахстана

Новости Казахстана

В преддверии священного праздника Курбан айт в Казахстане сформировались цены на жертвенный скот. Из-за разницы в спросе и логистике стоимость баранов в регионах страны отличается почти на 140 тысяч тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

Праздник милосердия и традиции: почему растет спрос на скот

Курбан айт — один из самых значимых и почитаемых праздников в исламе, символизирующий благотворительность, душевную щедрость и заботу о ближних. Неотъемлемой частью этих дней является обряд жертвоприношения (курбандык). По традиции, мясо жертвенного животного делят на три части: одну оставляют семье, второй угощают родственников и соседей, а третью обязательно передают малообеспеченным и нуждающимся семьям.

Высокий духовный статус праздника неизбежно активизирует внутренний рынок животноводства Казахстана. В преддверии торжества во всех областях страны открываются специализированные площадки, а эксперты уже зафиксировали четкий ценовой индекс на мелкий рогатый скот.

География цен: где в Казахстане самый дешевый и дорогой скот

Стоимость жертвенных баранов в этом году демонстрирует серьезный территориальный разброс. Анализ рынка показывает, что ценник напрямую зависит от удаленности региона, развитости местного животноводства и покупательской способности населения.

Бюджетный сегмент: от 60 000 тенге

Самые доступные предложения зафиксированы в четырех крупных городах страны. В Актобе, Караганде, Уральске и Шымкенте минимальная планка стартует от 60 тысяч тенге. Чуть дороже обойдется покупка в Алматы, Актау, Жезказгане, Талдыкоргане, Таразе и Туркестане — здесь ценники начинаются от 70 тысяч тенге.

Средний класс: от 80 000 до 150 000 тенге

В большинстве областных центров сформировался стабильный средний диапазон:

  • Петропавловск: 75 000 – 120 000 тенге.

  • Кокшетау: 80 000 – 120 000 тенге.

  • Кызылорда: 80 000 – 110 000 тенге.

  • Усть-Каменогорск: до 130 000 тенге.

  • Костанай: до 150 000 тенге.

Премиум-сегмент и мегаполисы

В столице закуп обойдется значительно дороже. В Астане за барана просят от 90 до 170 тысяч тенге. Схожая ситуация наблюдается в Семее (90–140 тысяч) и Конаеве (90–120 тысяч). Высокие стартовые цены держатся в Атырау — от 120 до 150 тысяч тенге. В Павлодаре верхний предел доходит до 180 тысяч, а в Жезказгане — до 160 тысяч тенге.

Абсолютный рекорд: Лидером по максимальной стоимости стал Туркестан. Из-за колоссального спроса разброс цен здесь составляет от 70 000 до 200 000 тенге за одну голову.

Сводная таблица стоимости жертвенных баранов по городам РК

Город / Регион Минимальная цена (в тенге) Максимальная цена (в тенге)
Шымкент, Актобе, Караганда, Уральск 60 000 120 000 – 140 000
Алматы, Актау, Тараз, Талдыкорган 70 000 130 000 – 150 000
Кызылорда 80 000 110 000
Петропавловск, Кокшетау 75 000 – 80 000 120 000
Астана, Семей, Конаев 90 000 120 000 – 170 000
Атырау 120 000 150 000
Павлодар 90 000 180 000
Туркестан 70 000 200 000

Что влияет на конечную стоимость животного

Продавцы на скотных рынках и профильные эксперты выделяют несколько ключевых факторов, из которых складывается итоговая сумма в чеке:

  1. Вес и упитанность: Чем крупнее животное, тем выше его стоимость.

  2. Порода и условия содержания: Чистокровные племенные бараны (например, эдильбаевской породы) ценятся гораздо выше.

  3. Логистические издержки: Доставка скота из отдаленных аулов на городские рынки требует расходов на топливо.

  4. Фактор времени: Чем ближе утро праздничного намаза, тем выше поднимается спекулятивный спрос. Эксперты предупреждают, что в самые пиковые дни цены на торговых площадках могут кратковременно вырасти еще на 10–15%.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь