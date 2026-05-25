Курбан айт близко: что происходит с ценами на скотных рынках Казахстана

В преддверии священного праздника Курбан айт в Казахстане сформировались цены на жертвенный скот. Из-за разницы в спросе и логистике стоимость баранов в регионах страны отличается почти на 140 тысяч тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Курбан айт — один из самых значимых и почитаемых праздников в исламе, символизирующий благотворительность, душевную щедрость и заботу о ближних. Неотъемлемой частью этих дней является обряд жертвоприношения (курбандык). По традиции, мясо жертвенного животного делят на три части: одну оставляют семье, второй угощают родственников и соседей, а третью обязательно передают малообеспеченным и нуждающимся семьям.
Высокий духовный статус праздника неизбежно активизирует внутренний рынок животноводства Казахстана. В преддверии торжества во всех областях страны открываются специализированные площадки, а эксперты уже зафиксировали четкий ценовой индекс на мелкий рогатый скот.
Стоимость жертвенных баранов в этом году демонстрирует серьезный территориальный разброс. Анализ рынка показывает, что ценник напрямую зависит от удаленности региона, развитости местного животноводства и покупательской способности населения.
Самые доступные предложения зафиксированы в четырех крупных городах страны. В Актобе, Караганде, Уральске и Шымкенте минимальная планка стартует от 60 тысяч тенге. Чуть дороже обойдется покупка в Алматы, Актау, Жезказгане, Талдыкоргане, Таразе и Туркестане — здесь ценники начинаются от 70 тысяч тенге.
В большинстве областных центров сформировался стабильный средний диапазон:
Петропавловск: 75 000 – 120 000 тенге.
Кокшетау: 80 000 – 120 000 тенге.
Кызылорда: 80 000 – 110 000 тенге.
Усть-Каменогорск: до 130 000 тенге.
Костанай: до 150 000 тенге.
В столице закуп обойдется значительно дороже. В Астане за барана просят от 90 до 170 тысяч тенге. Схожая ситуация наблюдается в Семее (90–140 тысяч) и Конаеве (90–120 тысяч). Высокие стартовые цены держатся в Атырау — от 120 до 150 тысяч тенге. В Павлодаре верхний предел доходит до 180 тысяч, а в Жезказгане — до 160 тысяч тенге.
Абсолютный рекорд: Лидером по максимальной стоимости стал Туркестан. Из-за колоссального спроса разброс цен здесь составляет от 70 000 до 200 000 тенге за одну голову.
|Город / Регион
|Минимальная цена (в тенге)
|Максимальная цена (в тенге)
|Шымкент, Актобе, Караганда, Уральск
|60 000
|120 000 – 140 000
|Алматы, Актау, Тараз, Талдыкорган
|70 000
|130 000 – 150 000
|Кызылорда
|80 000
|110 000
|Петропавловск, Кокшетау
|75 000 – 80 000
|120 000
|Астана, Семей, Конаев
|90 000
|120 000 – 170 000
|Атырау
|120 000
|150 000
|Павлодар
|90 000
|180 000
|Туркестан
|70 000
|200 000
Продавцы на скотных рынках и профильные эксперты выделяют несколько ключевых факторов, из которых складывается итоговая сумма в чеке:
Вес и упитанность: Чем крупнее животное, тем выше его стоимость.
Порода и условия содержания: Чистокровные племенные бараны (например, эдильбаевской породы) ценятся гораздо выше.
Логистические издержки: Доставка скота из отдаленных аулов на городские рынки требует расходов на топливо.
Фактор времени: Чем ближе утро праздничного намаза, тем выше поднимается спекулятивный спрос. Эксперты предупреждают, что в самые пиковые дни цены на торговых площадках могут кратковременно вырасти еще на 10–15%.
Комментарии0 комментарий(ев)