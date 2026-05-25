Рынок авто в РК перевернулся: какая модель заставила казахстанцев забыть про кроссоверы

Авторынок Казахстана в апреле 2026 года продемонстрировал уверенный рост после нескольких месяцев снижения. Общий объём продаж новых автомобилей, включая коммерческий транспорт, составил 20 857 единиц, что на 8,4% выше аналогичного периода прошлого года. Однако по итогам четырёх месяцев рекордный 2025 год пока сохраняет преимущество: 66 101 против 65 610 проданных авто, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Эксперты отмечают, что рынок становится более конкурентным, а покупатели всё чаще обращают внимание не только на классические модели, но и на автомобили с альтернативными силовыми установками.

Chevrolet уверенно вышел на первое место

Абсолютным лидером по итогам апреля стала марка Chevrolet, реализовавшая 5501 автомобиль. При этом подавляющая часть продаж пришлась на одну модель — Chevrolet Cobalt, которая разошлась тиражом 5319 единиц.

Фактически именно этот бюджетный седан обеспечил бренду лидерство на рынке, формируя почти весь объём продаж марки.

ТОП-10 брендов на рынке новых авто в апреле 2026 года

Согласно данным автомобильного союза Казахстана, рейтинг марок выглядит следующим образом:

Chevrolet — 5501 ед.

Hyundai — 2656 ед.

Kia — 1912 ед.

Changan — 1882 ед.

Haval — 1379 ед.

Chery — 1326 ед.

Jetour — 1108 ед.

Toyota — 830 ед.

Geely — 548 ед.

Geely Galaxy — 424 ед.

Hyundai и Kia теряют позиции, китайские бренды растут

Второе место занял Hyundai с результатом 2656 проданных автомобилей. Однако по сравнению с апрелем прошлого года продажи бренда снизились на 39,3%.

Kia сохранила третью позицию, реализовав 1912 авто, что на 13,4% меньше, чем годом ранее.

При этом китайские бренды демонстрируют уверенный рост. Changan увеличил продажи на 172,4% — до 1882 автомобилей, а Haval прибавил 31,7%, достигнув 1379 единиц.

Модельный рейтинг: Cobalt вне конкуренции

Среди моделей безусловным лидером остаётся Chevrolet Cobalt с результатом 5319 проданных автомобилей. Его показатели почти сопоставимы с суммарными продажами других моделей из топ-10.

В тройку самых популярных моделей также вошли:

Hyundai Tucson — 853 ед.

Hyundai Mufasa — 794 ед.

Kia Sportage — 726 ед. (уступил третье место)

Changan CS35 Max резко усилил позиции

Отдельного внимания заслуживает рост популярности Changan CS35 Max. В марте модель заняла восьмую позицию с результатом 513 проданных авто, а уже в апреле поднялась на пятое место с 712 единицами.

Итоги четырёх месяцев 2026 года: смена лидера рынка

По итогам января–апреля ситуация на рынке изменилась. Благодаря высоким продажам Chevrolet Cobalt бренд Chevrolet вышел на первое место с результатом 12 130 автомобилей.

Ранее лидер Hyundai опустился на вторую позицию с 11 314 проданными авто. Kia занимает третье место с 9405 единицами.

ТОП-10 марок по итогам четырёх месяцев 2026 года