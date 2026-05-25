Рынок авто в РК перевернулся: какая модель заставила казахстанцев забыть про кроссоверы

Авторынок Казахстана в апреле 2026 года продемонстрировал уверенный рост после нескольких месяцев снижения. Общий объём продаж новых автомобилей, включая коммерческий транспорт, составил 20 857 единиц, что на 8,4% выше аналогичного периода прошлого года. Однако по итогам четырёх месяцев рекордный 2025 год пока сохраняет преимущество: 66 101 против 65 610 проданных авто, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Эксперты отмечают, что рынок становится более конкурентным, а покупатели всё чаще обращают внимание не только на классические модели, но и на автомобили с альтернативными силовыми установками.
Абсолютным лидером по итогам апреля стала марка Chevrolet, реализовавшая 5501 автомобиль. При этом подавляющая часть продаж пришлась на одну модель — Chevrolet Cobalt, которая разошлась тиражом 5319 единиц.
Фактически именно этот бюджетный седан обеспечил бренду лидерство на рынке, формируя почти весь объём продаж марки.
Согласно данным автомобильного союза Казахстана, рейтинг марок выглядит следующим образом:
Второе место занял Hyundai с результатом 2656 проданных автомобилей. Однако по сравнению с апрелем прошлого года продажи бренда снизились на 39,3%.
Kia сохранила третью позицию, реализовав 1912 авто, что на 13,4% меньше, чем годом ранее.
При этом китайские бренды демонстрируют уверенный рост. Changan увеличил продажи на 172,4% — до 1882 автомобилей, а Haval прибавил 31,7%, достигнув 1379 единиц.
Среди моделей безусловным лидером остаётся Chevrolet Cobalt с результатом 5319 проданных автомобилей. Его показатели почти сопоставимы с суммарными продажами других моделей из топ-10.
В тройку самых популярных моделей также вошли:
Отдельного внимания заслуживает рост популярности Changan CS35 Max. В марте модель заняла восьмую позицию с результатом 513 проданных авто, а уже в апреле поднялась на пятое место с 712 единицами.
По итогам января–апреля ситуация на рынке изменилась. Благодаря высоким продажам Chevrolet Cobalt бренд Chevrolet вышел на первое место с результатом 12 130 автомобилей.
Ранее лидер Hyundai опустился на вторую позицию с 11 314 проданными авто. Kia занимает третье место с 9405 единицами.
Комментарии0 комментарий(ев)