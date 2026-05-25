«Казахмыс» больше не будет прежним: Руслан Өскенәлі везёт из Китая новые технологии для заводов

Новости Казахстана

Председатель Правления Корпорации «Казахмыс» Руслан Өскенәлі в рамках масштабного рабочего визита в Китайскую Народную Республику провел серию критически важных встреч с топ-менеджментом ведущих индустриальных и технологических конгломератов КНР, сообщает Lada.kz. 

Главной целью зарубежной поездки казахстанской делегации стало детальное изучение инновационных решений для глубокой модернизации собственных производственных мощностей, внедрения систем искусственного интеллекта в промышленность и кардинального повышения экологической безопасности предприятий.

Опыт Daye Smelter: экология и автоматизация на максимуме

Одним из центральных этапов рабочей программы Руслана Өскенәлі стало посещение флагманского медеплавильного завода Daye Smelter (включая мощности Yangxin Hongsheng Smelter), расположенного в провинции Хубэй. На сегодняшний день это предприятие считается эталоном современной металлургии в Китае.

Казахстанская делегация детально ознакомилась с тем, как на практике работают:

  • Роботизированные комплексы и системы сквозной автоматизации процессов;

  • Новейшие природоохранные и «зеленые» технологии, минимизирующие выбросы в атмосферу;

  • Интегрированные цифровые платформы контроля за промышленной безопасностью (охрана труда).

Изученные кейсы планируется адаптировать и интегрировать в структуру заводов «Казахмыса». Это позволит не только поднять производительность, но и существенно снизить углеродный след холдинга, что соответствует глобальным экологическим трендам.

Энергетическая независимость: переговоры с Jichai Power (CNPC)

Вопросы энергоэффективности и бесперебойного снабжения предприятий стали ключевой темой на переговорах с руководством компании Jichai Power Company — дочерней структуры крупнейшей китайской нефтегазовой корпорации CNPC.

Для справки: Jichai Power является признанным лидером в КНР по производству мощного энергетического оборудования, дизельных и газовых генераторов, а также комплексных промышленных решений.

Стороны детально обсудили внедрение систем автономной генерации на удаленных объектах «Казахмыса». В условиях нестабильности общих энергосетей создание собственных независимых мини-электростанций позволит корпорации застраховать заводы от аварийных остановок и снизить себестоимость конечной продукции за счет оптимизации энергозатрат.

Глобальное партнерство с CNMC (NFC): от обмена опытом до инвестиций

Не менее важным вектором визита стал диалог с международной горно-металлургической группой CNMC (NFC), которая обладает колоссальным опытом реализации сложнейших сырьевых проектов по всему миру.

В ходе встречи Руслан Өскенәлі обсудил с китайскими коллегами дорожную карту технологического партнерства. Речь идет не просто о покупке оборудования, а о полноценном трансфере технологий, регулярном обмене производственными практиками между инженерами двух стран и совместной работе над повышением стандартов промышленной безопасности на рабочих местах.

Стратегический вектор: зачем «Казахмысу» китайский опыт?

В руководстве корпорации подчеркивают, что визит в КНР — это часть долгосрочной стратегии развития. Китай сегодня лидирует в сфере цифровизации тяжелой промышленности, и прямой контакт с поставщиками оборудования позволяет «Казахмысу» получать решения «из первых рук».

Рабочая поездка делегации продолжается. В планах топ-менеджмента — еще серия встреч с потенциальными инвесторами, разработчиками промышленного софта и инжиниринговыми компаниями Китая. Итоги этих переговоров заложат фундамент для устойчивого развития медной отрасли Казахстана на годы вперед.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

