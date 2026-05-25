25.05.2026, 12:08

Шлагбаум опущен: Казахстан назвал регионы, дальше которых приезжих не пустят на ПМЖ

Новости Казахстана

Министерство труда и соцзащиты населения Казахстана кардинально пересмотрело правила выдачи вида на жительство (ВНЖ). В ведомстве определили перечень из семи приоритетных регионов для расселения иммигрантов и ввели обязательное тестирование на знание государственного языка, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Семь областей для жизни: куда направят мигрантов

Власти Казахстана стремятся устранить демографический дисбаланс и стимулировать развитие менее населенных северных и центральных территорий. Постановлением правительства были четко определены регионы, где иностранные граждане могут получить разрешение на постоянное проживание (ПМЖ):

  1. Акмолинская область (важно: исключены город Косшы, Аршалынский и Целиноградский районы — зоны вблизи столицы);

  2. Восточно-Казахстанская область;

  3. Костанайская область;

  4. Павлодарская область;

  5. Северо-Казахстанская область;

  6. Область Абай;

  7. Область Ұлытау.

В Комитете миграции подчеркнули, что данные меры направлены на «закрепляемость» приезжих в принимающих регионах и их успешную интеграцию в местное сообщество. При этом слухи о полной приостановке выдачи ВНЖ в ведомстве официально опровергли.

Инвесторы и ценные кадры: для кого сделают исключение

Несмотря на жесткую привязку к регионам, для определенных категорий граждан сохраняются льготные условия. Ограничения по расселению не коснутся:

  • Иностранных инвесторов, вкладывающих средства в экономику РК.

  • Востребованных специалистов, чьи профессии входят в утвержденный перечень (более 50 направлений).

  • Участников значимых проектов, имеющих специальное ходатайство от государственных органов.

Что касается граждан стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан), то для них сохраняется право свободного трудоустройства без специальных разрешений, что обеспечивает высокую мобильность рабочей силы внутри союза.

Квоты на 2026 год: цифры и статистика

По данным Минтруда, с начала 2026 года в Казахстане уже распределено внушительное количество рабочих разрешений:

  • 5 тысяч разрешений выдано высококвалифицированным специалистам.

  • 75 тысяч разрешений получили трудовые иммигранты.

Общая квота на текущий год остается гибкой, но масштабной: для востребованных специалистов зарезервировано 23,6 тыс. мест, а для общего потока трудовых мигрантов — более 221 тысячи.

Экзамен на знание языка: как проходит тестирование

Одним из ключевых нововведений стал пилотный проект по оценке адаптивных способностей мигрантов. Теперь желающим получить ВНЖ или статус кандаса (этнического казаха) необходимо пройти онлайн-тестирование на знание казахского языка.

Структура экзамена:

  • Общее время: 1 час 10 минут.

  • Блок «Аудирование»: 20 заданий (20 минут).

  • Блок «Чтение»: 40 заданий (50 минут).

Проходной балл составляет 70%. Если соискатель не справился с первого раза, закон дает право на две пересдачи в течение 30 календарных дней. Данная мера призвана повысить уровень коммуникации и культурной интеграции новых жителей страны.

Экспертный комментарий: почему это важно?

Реформа миграционной политики Казахстана — это попытка государства перейти от стихийного притока населения к управляемому. Фокус смещается с «количества» на «качество» и географическую целесообразность. Расселение в северных и восточных областях позволит частично решить проблему дефицита трудовых ресурсов в этих промышленных и аграрных зонах, предотвращая чрезмерную нагрузку на инфраструктуру мегаполисов, таких как Алматы и Астана.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь