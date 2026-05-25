18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.05.2026, 13:22

Казахстанцы объявили бойкот наличным: что произошло с банкоматами по всей стране

Новости Казахстана 0 1 437

В Казахстане впервые за последние годы зафиксировано падение объемов снятия наличных денег в банкоматах как в относительных, так и в абсолютных показателях, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) связывают этот тренд с тотальной фискализацией бизнеса, обелением экономики и изменением платежных привычек граждан.

Исторический минимум для наличных: что произошло?

Согласно свежему обзору аналитического центра АФК, по итогам I квартала текущего года объем операций по обналичиванию денежных средств через банкоматы страны просел до 5,8 трлн тенге, что на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты подчеркивают: это прецедент. Ранее объемы снятия кэша могли замедлять рост, но теперь рынок зафиксировал чистый спад наличного оборота. Потребность в «бумажных» деньгах у населения стремительно угасает.

Параллельно с этим безналичные платежи продолжают укреплять свои позиции. В абсолютном выражении их объем увеличился с 40,3 до 42,4 трлн тенге. Теперь доля безналичных операций в общем обороте Казахстана достигла внушительных 87,9% (против 87,1% годом ранее).

Почему безнал замедлил рост?

Несмотря на позитивную динамику цифровых платежей, аналитики зафиксировали резкое замедление темпов их прироста. Если ранее скорость проникновения безналичных транзакций измерялась двузначными числами (22,4%), то в первом квартале этого года она скорректировалась до 5%.

В АФК успокаивают: это не означает, что казахстанцы разочаровались в картах и смартфонах. Замедление динамики обусловлено двумя ключевыми факторами:

  1. Насыщение рынка. Цифровые платежи в Казахстане уже достигли своего пика — переводить на безнал почти некому, так как большая часть населения и бизнеса уже интегрирована в экосистему.

  2. Охлаждение экономики. Снижение темпов также отражает более слабую общую экономическую активность в стране в начале года.

Интересный тренд: Казахстанцы стали платить безналичным путем чаще, но более мелкими суммами. Количество транзакций выросло на 6,1%, обогнав рост общего объема (+5%). При этом средний чек одной операции незначительно снизился — до 13,1 тыс. тенге (-1,2%).

Главные причины отказа от кэша: фискализация и QR

По мнению финансовых аналитиков, ключевым драйвером падения спроса на наличные стали жесткие меры государства по выводу бизнеса из тени.

«Рынок впервые демонстрирует сокращение наличного оборота в относительном и в абсолютном выражении, что может свидетельствовать о снижении потребности в наличных на фоне активных мер по фискализации предпринимательских доходов и сокращению теневой экономики», — констатируют в АФК.

Предпринимателям становится невыгодно принимать наличные, которые затем сложно легализовать, а потребители окончательно привыкли к удобству мобильного банкинга. Внутри самой структуры безналичных расчетов также наметились явные фавориты. Казахстанцы все реже используют классический интернет-банкинг для стандартных покупок, отдавая предпочтение оплате на местах.

Изменение структуры безналичных оплат (доля в общих транзакциях):

  • POS-терминалы (оплата картой или часами): выросла с 10,0% до 10,6%;

  • QR-платежи: увеличилась с 10,2% до 10,7%.

Таким образом, бесконтактная оплата на кассах магазинов и в сфере услуг остается главным локомотивом цифровизации финансового сектора Казахстана, окончательно вытесняя банкоматы на периферию финансовой жизни.

1
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь