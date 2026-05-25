Казахстанцы объявили бойкот наличным: что произошло с банкоматами по всей стране

В Казахстане впервые за последние годы зафиксировано падение объемов снятия наличных денег в банкоматах как в относительных, так и в абсолютных показателях, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) связывают этот тренд с тотальной фискализацией бизнеса, обелением экономики и изменением платежных привычек граждан.

Исторический минимум для наличных: что произошло?

Согласно свежему обзору аналитического центра АФК, по итогам I квартала текущего года объем операций по обналичиванию денежных средств через банкоматы страны просел до 5,8 трлн тенге, что на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты подчеркивают: это прецедент. Ранее объемы снятия кэша могли замедлять рост, но теперь рынок зафиксировал чистый спад наличного оборота. Потребность в «бумажных» деньгах у населения стремительно угасает.

Параллельно с этим безналичные платежи продолжают укреплять свои позиции. В абсолютном выражении их объем увеличился с 40,3 до 42,4 трлн тенге. Теперь доля безналичных операций в общем обороте Казахстана достигла внушительных 87,9% (против 87,1% годом ранее).

Почему безнал замедлил рост?

Несмотря на позитивную динамику цифровых платежей, аналитики зафиксировали резкое замедление темпов их прироста. Если ранее скорость проникновения безналичных транзакций измерялась двузначными числами (22,4%), то в первом квартале этого года она скорректировалась до 5%.

В АФК успокаивают: это не означает, что казахстанцы разочаровались в картах и смартфонах. Замедление динамики обусловлено двумя ключевыми факторами:

Насыщение рынка. Цифровые платежи в Казахстане уже достигли своего пика — переводить на безнал почти некому, так как большая часть населения и бизнеса уже интегрирована в экосистему. Охлаждение экономики. Снижение темпов также отражает более слабую общую экономическую активность в стране в начале года.

Интересный тренд: Казахстанцы стали платить безналичным путем чаще, но более мелкими суммами. Количество транзакций выросло на 6,1%, обогнав рост общего объема (+5%). При этом средний чек одной операции незначительно снизился — до 13,1 тыс. тенге (-1,2%).

Главные причины отказа от кэша: фискализация и QR

По мнению финансовых аналитиков, ключевым драйвером падения спроса на наличные стали жесткие меры государства по выводу бизнеса из тени.

«Рынок впервые демонстрирует сокращение наличного оборота в относительном и в абсолютном выражении, что может свидетельствовать о снижении потребности в наличных на фоне активных мер по фискализации предпринимательских доходов и сокращению теневой экономики», — констатируют в АФК.

Предпринимателям становится невыгодно принимать наличные, которые затем сложно легализовать, а потребители окончательно привыкли к удобству мобильного банкинга. Внутри самой структуры безналичных расчетов также наметились явные фавориты. Казахстанцы все реже используют классический интернет-банкинг для стандартных покупок, отдавая предпочтение оплате на местах.

Изменение структуры безналичных оплат (доля в общих транзакциях):

POS-терминалы (оплата картой или часами): выросла с 10,0% до 10,6% ;

QR-платежи: увеличилась с 10,2% до 10,7%.

Таким образом, бесконтактная оплата на кассах магазинов и в сфере услуг остается главным локомотивом цифровизации финансового сектора Казахстана, окончательно вытесняя банкоматы на периферию финансовой жизни.