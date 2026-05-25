Минздрав «пересчитает» промилле во всех регионах Казахстана

В Казахстане инициирована масштабная ревизия всех наркологических центров страны. Поводом стали многочисленные жалобы автомобилистов на ошибки при освидетельствовании и несоблюдение процедур проверки на трезвость, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: кадр YouTube

Тотальная проверка: Минздрав реагирует на жалобы водителей

Министерство здравоохранения РК переходит к решительным действиям в отношении организаций, проводящих медицинское освидетельствование. Как заявила глава ведомства Акмарал Альназарова, Комитет медицинского и фармацевтического контроля проведет комплексный аудит всех действующих наркоцентров.

Поводом для «зачистки» сектора стал накопившийся критический объем обращений от граждан и официальных запросов депутатов. В Минздраве признают: участились случаи, когда установленные правила и юридические процедуры при проверке водителей на алкогольное опьянение попросту игнорировались.

«Все выявленные нарушения будут немедленно передаваться в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений», — подчеркнула министр.

Почему это важно: контекст «допустимых промилле»

Проверки наркоцентров начинаются в крайне важный для автомобильного сообщества момент. Сейчас в Казахстане активно обсуждаются поправки, которые должны вернуть в правовое поле понятие допустимой нормы содержания алкоголя в крови (промилле).

В последние годы в стране действовала политика «нулевой толерантности», при которой даже минимальные естественные показатели организма или погрешность прибора могли стать причиной лишения прав на 7 лет. Возврат к научно обоснованным нормам требует идеальной точности от врачей-наркологов, чего сейчас, судя по проверкам, не наблюдается.

Типичные нарушения, которые ищут проверяющие

По предварительным данным, в ходе аудита особое внимание будет уделено следующим аспектам:

  • Калибровка оборудования: Использование несертифицированных или неоткалиброванных алкотестеров.

  • Процессуальные сроки: Нарушение временных интервалов между первым и вторым забором биоматериала.

  • Квалификация персонала: Наличие профильного образования и действующих сертификатов у сотрудников, проводящих замеры.

  • Условия хранения проб: Нарушения, которые могут привести к ложноположительным результатам анализов.

Чего ждать автомобилистам?

Для добросовестных водителей такие новости — позитивный сигнал. Наведение порядка в наркологических центрах должно снизить риск коррупционной составляющей и исключить «врачебные ошибки», ценой которых становится сломанная судьба человека и лишение водительского удостоверения на длительный срок.

Эксперты отмечают, что если по итогам проверок будут выявлены системные сбои, это может стать основанием для пересмотра ряда уже вынесенных судебных решений о лишении прав, если освидетельствование проводилось с нарушениями.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь