С 12 июля Казахстан меняет порядок выезда на ПМЖ: к чему готовиться уезжающим

МВД Казахстана существенно обновило правила оформления документов для граждан, уезжающих на постоянное место жительства (ПМЖ) за рубеж. Новые нормы, которые начнут действовать с 12 июля 2026 года, усиливают цифровой контроль и практически исключают возможность выезда при наличии скрытых обязательств, сообщает Lada.kz.

Цифровой фильтр: как изменится процедура подачи документов

Главное нововведение МВД — тотальный перевод процедуры в цифровой формат с автоматической проверкой по государственным базам данных. Теперь при подаче заявления через портал электронного правительства пользователю необходимо заполнить онлайн-анкету, прикрепить скан-копии документов и заверить запрос своей электронной цифровой подписью (ЭЦП).

После отправки заявки запускается сквозная проверка сразу по нескольким ключевым ведомствам. Данные заявителя будут верифицировать:

Комитет национальной безопасности (КНБ);

Генеральная прокуратура;

Министерство юстиции;

Комитет государственных доходов (налоговая служба);

Министерство обороны.

На глубокую межведомственную сверку данных закон отводит до 10 рабочих дней. Если система обнаружит стоп-факторы, заявителя уведомят заранее, предоставив ему законное право озвучить свою позицию до вынесения официального отказа.

Группа риска: кому госорганы заблокируют выезд

Обновленные правила делают невозможным скрытый отъезд для граждан, имеющих невыполненные обязательства внутри страны. В автоматическом режиме будут отслеживаться любые юридические нюансы. Особое внимание уделят следующим категориям:

Должники и алиментщики. Наличие открытого исполнительного производства по алиментам станет мгновенным поводом для отказа. Для выезда потребуется предоставить официальное нотариальное соглашение или соответствующее судебное решение.

Родители несовершеннолетних. Если ребенок уезжает за границу только с одним из родителей, в обязательном порядке затребуют нотариально заверенное согласие второго. При его отсутствии споры придется решать исключительно в судебном порядке.

Военнообязанные. Вопросы воинского учета будут жестко контролироваться через базу Минобороны.

Граждане со спорным статусом. Проблемы возникнут при несовпадении данных о семейном положении или отсутствии регистрации у членов семьи.

Важно: Реформа не вводит новые запреты, а автоматизирует старые. Если раньше некоторые долги или споры могли обнаружиться уже на границе, то теперь система заблокирует процесс еще на этапе рассмотрения заявления.

Финальный этап: что необходимо сделать перед отъездом

Даже после того как ведомства одобрят заявку, гражданину придется завершить все юридические формальности внутри республики. Документы на выезд выдадут только после выполнения трех условий:

Официальное снятие с регистрации по постоянному месту жительства (выписка из квартиры/дома). Снятие с воинского учета в местном органе военного управления. Сдача физических документов: удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство (ВНЖ) или удостоверения лица без гражданства.

Особый порядок для бывших граждан РК

В новых правилах четко регламентировали алгоритм для лиц, которые уже оформили утрату или официальный выход из гражданства Республики Казахстан, но все еще находятся в стране.

Уехать на ПМЖ «напрямую» они не смогут. Таким заявителям сначала придется легализоваться внутри Казахстана — получить статус зарегистрированного иностранца или лица без гражданства, и только после этого инициировать процедуру подготовки выездных документов.