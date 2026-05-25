С 12 июля Казахстан меняет порядок выезда на ПМЖ: к чему готовиться уезжающим

МВД Казахстана существенно обновило правила оформления документов для граждан, уезжающих на постоянное место жительства (ПМЖ) за рубеж. Новые нормы, которые начнут действовать с 12 июля 2026 года, усиливают цифровой контроль и практически исключают возможность выезда при наличии скрытых обязательств, сообщает Lada.kz.
Главное нововведение МВД — тотальный перевод процедуры в цифровой формат с автоматической проверкой по государственным базам данных. Теперь при подаче заявления через портал электронного правительства пользователю необходимо заполнить онлайн-анкету, прикрепить скан-копии документов и заверить запрос своей электронной цифровой подписью (ЭЦП).
После отправки заявки запускается сквозная проверка сразу по нескольким ключевым ведомствам. Данные заявителя будут верифицировать:
Комитет национальной безопасности (КНБ);
Генеральная прокуратура;
Министерство юстиции;
Комитет государственных доходов (налоговая служба);
Министерство обороны.
На глубокую межведомственную сверку данных закон отводит до 10 рабочих дней. Если система обнаружит стоп-факторы, заявителя уведомят заранее, предоставив ему законное право озвучить свою позицию до вынесения официального отказа.
Обновленные правила делают невозможным скрытый отъезд для граждан, имеющих невыполненные обязательства внутри страны. В автоматическом режиме будут отслеживаться любые юридические нюансы. Особое внимание уделят следующим категориям:
Должники и алиментщики. Наличие открытого исполнительного производства по алиментам станет мгновенным поводом для отказа. Для выезда потребуется предоставить официальное нотариальное соглашение или соответствующее судебное решение.
Родители несовершеннолетних. Если ребенок уезжает за границу только с одним из родителей, в обязательном порядке затребуют нотариально заверенное согласие второго. При его отсутствии споры придется решать исключительно в судебном порядке.
Военнообязанные. Вопросы воинского учета будут жестко контролироваться через базу Минобороны.
Граждане со спорным статусом. Проблемы возникнут при несовпадении данных о семейном положении или отсутствии регистрации у членов семьи.
Важно: Реформа не вводит новые запреты, а автоматизирует старые. Если раньше некоторые долги или споры могли обнаружиться уже на границе, то теперь система заблокирует процесс еще на этапе рассмотрения заявления.
Даже после того как ведомства одобрят заявку, гражданину придется завершить все юридические формальности внутри республики. Документы на выезд выдадут только после выполнения трех условий:
Официальное снятие с регистрации по постоянному месту жительства (выписка из квартиры/дома).
Снятие с воинского учета в местном органе военного управления.
Сдача физических документов: удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство (ВНЖ) или удостоверения лица без гражданства.
В новых правилах четко регламентировали алгоритм для лиц, которые уже оформили утрату или официальный выход из гражданства Республики Казахстан, но все еще находятся в стране.
Уехать на ПМЖ «напрямую» они не смогут. Таким заявителям сначала придется легализоваться внутри Казахстана — получить статус зарегистрированного иностранца или лица без гражданства, и только после этого инициировать процедуру подготовки выездных документов.
