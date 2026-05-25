Почему доходность ЕНПФ рухнула до нуля и что будет с деньгами казахстанцев

С начала 2026 года реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета казахстанцев, зафиксировалась на отметке 0,00%. Главной причиной резкого снижения показателей стало стремительное укрепление национальной валюты, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Почему обнулился инвестиционный доход: официальные причины

Согласно свежему отчету ЕНПФ, на 1 мая 2026 года размер чистого начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года составил скромные 2,78 млрд тенге. В масштабах многотриллионного фонда эта сумма оказалась настолько мала, что при распределении на индивидуальные счета вкладчиков округлилась до нулевого значения (0,00%).

Управляющие пенсионными активами объясняют сложившуюся ситуацию двумя ключевыми факторами:

  1. Высокая волатильность на мировых валютных рынках.

  2. Изменение рыночной стоимости финансовых инструментов, в которые инвестированы средства граждан.

Главный триггер падения: Основной удар по доходности нанесла отрицательная курсовая переоценка валютных активов. За первые месяцы 2026 года казахстанский тенге продемонстрировал сильное укрепление по отношению к американской валюте: курс доллара США упал с 505,53 до 462,91 тенге. Поскольку значительная часть портфеля ЕНПФ хранится в долларах, в пересчете на нацвалюту их стоимость временно снизилась.

Позиция ЕНПФ: стоит ли вкладчикам паниковать?

В Едином накопительном пенсионном фонде поспешили успокоить граждан и призвали не делать поспешных выводов на основе краткосрочных данных. Представители фонда подчеркнули, что пенсионные накопления — это длинные инвестиции, и оценивать эффективность управления ими нужно на дистанции как минимум в несколько лет.

«Доходность пенсионных активов за отдельные краткосрочные периоды времени не является показателем эффективности их управления», — официально напомнили в пресс-службе фонда.

Чтобы подтвердить стабильность системы, ЕНПФ приводит более масштабные данные в годовом выражении. Так, за период с апреля 2025 года по апрель 2026 года инвестиционный доход фонда выглядел внушительно:

  • Сумма начисленного инвестдохода составила порядка 2 трлн тенге.

  • Годовая доходность за этот промежуток зафиксировалась на уровне 8,57%.

Текущее состояние пенсионной системы Казахстана

Несмотря на временное проседание доходности в начале года, ЕНПФ продолжает аккумулировать колоссальные объемы денежных средств. Фонд остается главным институциональным инвестором страны с огромным запасом прочности.

Ключевые показатели ЕНПФ на 1 мая 2026 года:

Показатель Значение
Общий объем пенсионных активов 25,6 трлн тенге
Инвестдоход с начала 2026 года 2,78 млрд тенге
Инвестдоход (апрель 2025 – апрель 2026) ~2 трлн тенге
Текущая доходность за 2026 год 0,00%

Эксперты отмечают, что как только фаза активного укрепления тенге сменится коррекцией или стабилизацией курса, валютная переоценка снова уйдет в плюс, что отразится на росте инвестиционного дохода на счетах казахстанцев. Напомним, что в Казахстане также действует государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции на момент выхода вкладчика на заслуженный отдых.

