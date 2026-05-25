Почему доходность ЕНПФ рухнула до нуля и что будет с деньгами казахстанцев

С начала 2026 года реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета казахстанцев, зафиксировалась на отметке 0,00%. Главной причиной резкого снижения показателей стало стремительное укрепление национальной валюты, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно свежему отчету ЕНПФ, на 1 мая 2026 года размер чистого начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года составил скромные 2,78 млрд тенге. В масштабах многотриллионного фонда эта сумма оказалась настолько мала, что при распределении на индивидуальные счета вкладчиков округлилась до нулевого значения (0,00%).
Управляющие пенсионными активами объясняют сложившуюся ситуацию двумя ключевыми факторами:
Высокая волатильность на мировых валютных рынках.
Изменение рыночной стоимости финансовых инструментов, в которые инвестированы средства граждан.
Главный триггер падения: Основной удар по доходности нанесла отрицательная курсовая переоценка валютных активов. За первые месяцы 2026 года казахстанский тенге продемонстрировал сильное укрепление по отношению к американской валюте: курс доллара США упал с 505,53 до 462,91 тенге. Поскольку значительная часть портфеля ЕНПФ хранится в долларах, в пересчете на нацвалюту их стоимость временно снизилась.
В Едином накопительном пенсионном фонде поспешили успокоить граждан и призвали не делать поспешных выводов на основе краткосрочных данных. Представители фонда подчеркнули, что пенсионные накопления — это длинные инвестиции, и оценивать эффективность управления ими нужно на дистанции как минимум в несколько лет.
«Доходность пенсионных активов за отдельные краткосрочные периоды времени не является показателем эффективности их управления», — официально напомнили в пресс-службе фонда.
Чтобы подтвердить стабильность системы, ЕНПФ приводит более масштабные данные в годовом выражении. Так, за период с апреля 2025 года по апрель 2026 года инвестиционный доход фонда выглядел внушительно:
Сумма начисленного инвестдохода составила порядка 2 трлн тенге.
Годовая доходность за этот промежуток зафиксировалась на уровне 8,57%.
Несмотря на временное проседание доходности в начале года, ЕНПФ продолжает аккумулировать колоссальные объемы денежных средств. Фонд остается главным институциональным инвестором страны с огромным запасом прочности.
Ключевые показатели ЕНПФ на 1 мая 2026 года:
|Показатель
|Значение
|Общий объем пенсионных активов
|25,6 трлн тенге
|Инвестдоход с начала 2026 года
|2,78 млрд тенге
|Инвестдоход (апрель 2025 – апрель 2026)
|~2 трлн тенге
|Текущая доходность за 2026 год
|0,00%
Эксперты отмечают, что как только фаза активного укрепления тенге сменится коррекцией или стабилизацией курса, валютная переоценка снова уйдет в плюс, что отразится на росте инвестиционного дохода на счетах казахстанцев. Напомним, что в Казахстане также действует государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции на момент выхода вкладчика на заслуженный отдых.
