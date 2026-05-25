Интернет в поездах Казахстана: в КТЖ назвали точные сроки, когда сеть появится во всех вагонах

Все пассажирские поезда в Казахстане получат доступ к интернету до конца лета 2026 года. Национальная компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ) запускает масштабную поэтапную программу цифровизации подвижного состава, которая охватит более 50 ключевых железнодорожных маршрутов страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Масштабная «интернетизация» на рельсах

В Казахстане стартовал глобальный проект по оснащению пассажирских поездов доступом к беспроводной сети. О планах по масштабной цифровизации железнодорожных перевозок официально заявил глава национальной компании «Казахстан темир жолы» Талгат Алдыбергенов.

По его словам, в рамках модернизации сервиса специалисты компании проведут интернет в каждую единицу пассажирского подвижного состава. Проект долгосрочный, но динамичный — полное покрытие планируется завершить до наступления осени 2026 года.

«На сегодняшний день в наш проект включено 2 211 вагонов. Разработан и уже реализуется четкий поэтапный план "интернетизации" абсолютно всех пассажирских вагонов, находящихся на балансе компании», — подчеркнул руководитель КТЖ.

График подключения: первые 1600 вагонов уже летом

Процесс внедрения сетевых технологий не будут откладывать в долгий ящик — основная волна подключений начнется в ближайшие месяцы. Руководство КТЖ раскрыло детальный график работ на первую половину лета:

Июнь: Сеть появится в первых 700 вагонах .

Июль: Скоростным доступом оснастят еще 900 вагонов.

Таким образом, всего за два летних месяца КТЖ планирует цифровизировать более 70% от общего заявленного парка поездов. Это позволит существенно повысить комфорт пассажиров в период пикового сезона летних отпусков и каникул.

Какие маршруты получат связь в первую очередь?

Полноценный доступ к сети интернет получат составы, курсирующие по более чем 50 направлениям. Ожидается, что нововведение затронет как ключевые межобластные маршруты, связывающие мегаполисы Алматы, Астану и Шымкент, так и поезда, следующие в отдаленные региональные центры Казахстана.

Технические детали проекта (будет ли это спутниковый интернет, интеграция с сотовыми операторами 4G/5G вдоль путей или гибридная система внутривагонных серверов с медиаконтентом) в компании обещают детализировать по мере запуска первых составов. Однако сам факт появления связи в поездах дальнего следования должен решить многолетнюю проблему «слепых зон» на железнодорожных маршрутах страны, где пассажиры часами оставались без связи.