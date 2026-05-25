Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
25.05.2026, 17:40

Интернет в поездах Казахстана: в КТЖ назвали точные сроки, когда сеть появится во всех вагонах

Новости Казахстана 0 961

Все пассажирские поезда в Казахстане получат доступ к интернету до конца лета 2026 года. Национальная компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ) запускает масштабную поэтапную программу цифровизации подвижного состава, которая охватит более 50 ключевых железнодорожных маршрутов страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото пресс-службы АО «Пассажирские перевозки»

Масштабная «интернетизация» на рельсах

В Казахстане стартовал глобальный проект по оснащению пассажирских поездов доступом к беспроводной сети. О планах по масштабной цифровизации железнодорожных перевозок официально заявил глава национальной компании «Казахстан темир жолы» Талгат Алдыбергенов.

По его словам, в рамках модернизации сервиса специалисты компании проведут интернет в каждую единицу пассажирского подвижного состава. Проект долгосрочный, но динамичный — полное покрытие планируется завершить до наступления осени 2026 года.

«На сегодняшний день в наш проект включено 2 211 вагонов. Разработан и уже реализуется четкий поэтапный план "интернетизации" абсолютно всех пассажирских вагонов, находящихся на балансе компании», — подчеркнул руководитель КТЖ.

График подключения: первые 1600 вагонов уже летом

Процесс внедрения сетевых технологий не будут откладывать в долгий ящик — основная волна подключений начнется в ближайшие месяцы. Руководство КТЖ раскрыло детальный график работ на первую половину лета:

  • Июнь: Сеть появится в первых 700 вагонах.

  • Июль: Скоростным доступом оснастят еще 900 вагонов.

Таким образом, всего за два летних месяца КТЖ планирует цифровизировать более 70% от общего заявленного парка поездов. Это позволит существенно повысить комфорт пассажиров в период пикового сезона летних отпусков и каникул.

Какие маршруты получат связь в первую очередь?

Полноценный доступ к сети интернет получат составы, курсирующие по более чем 50 направлениям. Ожидается, что нововведение затронет как ключевые межобластные маршруты, связывающие мегаполисы Алматы, Астану и Шымкент, так и поезда, следующие в отдаленные региональные центры Казахстана.

Технические детали проекта (будет ли это спутниковый интернет, интеграция с сотовыми операторами 4G/5G вдоль путей или гибридная система внутривагонных серверов с медиаконтентом) в компании обещают детализировать по мере запуска первых составов. Однако сам факт появления связи в поездах дальнего следования должен решить многолетнюю проблему «слепых зон» на железнодорожных маршрутах страны, где пассажиры часами оставались без связи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь