Казахстанцам могут доначислить миллионы за «дешевые» сделки с авто и жильем

Казахстанцев предупредили о грядущих проверках сделок с заниженной стоимостью: Комитет госдоходов начнет массово доначислять налоги, опираясь на рыночные цены, сообщает Lada.kz.

Иллюзия экономии: почему «символическая» цена больше не работает

В Казахстане десятилетиями процветает практика занижения стоимости имущества в договорах купли-продажи. Продажа автомобиля за 1000 тенге или элитной квартиры за 1 миллион стала обыденностью. Цель таких манипуляций проста — избежать уплаты налога на прирост стоимости при перепродаже недвижимости или транспорта в течение года после покупки.

Однако, как заявляют эксперты, эпоха «безнаказанных» сделок подходит к концу. Налоговые органы накопили достаточный массив данных для того, чтобы выявлять подобные схемы в автоматическом режиме.

Аналитическая засада: КГД нанесет удар в 2027-2028 годах

Известный налоговый эксперт Максим Барышев подчеркивает: тот факт, что налоговики не присылают уведомления прямо сейчас, не означает, что сделка прошла незамеченной. Фискальные органы используют тактику отложенного контроля.

«Налоговики фиксируют абсолютно все договоры. Сейчас они молчат, но реакция последует позже — ориентировочно в 2027 или 2028 годах во время комплексных проверок», — предупреждает Барышев.

К этому моменту у государства будет сформирована полная база средних рыночных цен на каждый тип автомобиля и квадратный метр жилья в конкретном районе. Любое резкое отклонение от медианы станет триггером для проверки.

Механизм наказания: как рассчитают «налоговую выгоду»

Если инспектор выявит необоснованное занижение цены, в силу вступит понятие «налоговой выгоды». Государство не будет верить цифрам в договоре, а самостоятельно рассчитает рыночную стоимость объекта на момент совершения сделки.

Схема доначисления будет выглядеть следующим образом:

Определение рыночной цены: КГД берет среднюю стоимость аналогичного авто/квартиры на дату сделки (например, 20 млн тенге). Расчет разницы: Из рыночной цены вычитается сумма, указанная в вашем договоре (например, 1 млн тенге). Налогообложение: Разница (19 млн тенге) признается вашим скрытым доходом. Итог: Вам выставляют счет на индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10% от этой суммы.

Таким образом, попытка сэкономить несколько тысяч тенге сегодня может обернуться обязательством выплатить миллионы тенге налогов и штрафов через три года.

Всеобщее декларирование как инструмент контроля

Ситуация обостряется на фоне внедрения всеобщего декларирования в Казахстане. Теперь доходы и расходы граждан становятся прозрачными для системы. Фиктивная сделка за 1000 тенге моментально создает аномалию в цифровом портрете налогоплательщика: у одного внезапно пропадает дорогостоящий актив без адекватного притока денег, а у другого — появляется имущество, на которое формально не было затрачено средств.

Эксперты настоятельно рекомендуют указывать в договорах реальные суммы сделок. Это не только обезопасит от претензий со стороны КГД, но и защитит права покупателя в случае судебных споров или расторжения сделки, когда вернуть удастся только ту сумму, что прописана в бумаге.