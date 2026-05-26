Казахстан внедряет «умные весы» на границе: что изменится для водителей с 12 июля 2026 года

С 12 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу новые стандарты оснащения таможенных постов. Ключевым нововведением станет обязательная автоматизация взвешивания грузового транспорта и интеграция систем контроля с цифровыми базами органов госдоходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube

Министерство финансов Республики Казахстан официально утвердило изменения в правила обустройства и материально-технического оснащения таможенных объектов (Приказ № 313 от 19 мая 2026 года). Реформа направлена на полную цифровизацию процессов прохождения границы, усиление кибербезопасности и искоренение коррупционных рисков за счет исключения человеческого участия в процессе замера весогабаритных параметров.

Масштабирование автоматики: от малых постов до сверхкрупных узлов

Согласно новым нормам, количество комплексов автоматизированного учета транспорта будет напрямую зависеть от интенсивности трафика и категории таможенного поста. Теперь инфраструктура КПП строго регламентирована:

  • 3 категория (низкая загрузка): устанавливается по 1 комплекту оборудования на въезд и выезд. Отдельный комплект предусмотрен для полос легкового транспорта.

  • 2 категория: оснащение увеличивается до 2 комплектов на каждое направление.

  • 1 категория (поток от 200 авто в сутки): предусмотрена установка 4 комплектов автоматики.

  • 1 категория (сверхкрупные узлы, от 500 до 1000 авто): на таких участках будет развернуто масштабное оснащение — до 12 комплектов систем учета.

Для легкового сегмента введено универсальное правило: каждая выделенная полоса должна быть укомплектована отдельным набором считывающего оборудования по принципу «одна полоса — один комплект».

«Умное» взвешивание и интеграция с ОГД

Одним из самых значимых технологических сдвигов станет внедрение интеллектуальных систем определения весогабаритных параметров. В отличие от старых методов, новые комплексы будут работать в автоматическом режиме, мгновенно передавая данные о весе товара и габаритах фуры в информационные системы органов государственных доходов (ОГД).

Такая бесшовная интеграция позволит:

  1. Свести к минимуму ошибки: автоматика исключает возможность ручной корректировки данных.

  2. Борьба с контрабандой: автоматическая сверка фактического веса с заявленным в декларации позволит выявлять скрытые грузы.

  3. Ускорение контроля: данные передаются в систему мгновенно, что сокращает время стоянки грузовика на весах.

ВОЛС и киберзащита: технологический фундамент

Для обеспечения бесперебойной работы цифровых систем все пункты пропуска в обязательном порядке будут переведены на волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).

Высокоскоростной оптический интернет позволит таможенникам Казахстана вести мгновенный обмен данными (электронными манифестами и предварительной информацией) с коллегами из сопредельных государств. Это критически важно для создания «зеленых коридоров» и сокращения очередей: инспектор будет видеть всю информацию о грузе еще до того, как машина подъедет к шлагбауму.

Особое внимание уделено кибербезопасности. Новые требования включают использование специальных защищенных каналов связи для служебной информации, что защитит государственные базы данных от внешних атак и утечек, при этом сохраняя сотрудникам доступ к глобальной сети для выполнения рабочих задач.

Сроки реализации

Новые требования станут обязательными к исполнению с 12 июля 2026 года. К этому времени инфраструктура таможенных постов и зон таможенного контроля (включая СВХ) должна быть приведена в соответствие с обновленными стандартами автоматизации. Аналитики ожидают, что данные меры позволят значительно повысить прозрачность транзитных перевозок через территорию Казахстана.

