«Ваш талон аннулирован»: каких услуг в ЦОНах казахстанцы лишатся навсегда и уже в этом году

Казахстанские Центры обслуживания населения (ЦОН) готовятся к масштабному разгрузке. Уже в 2026 году трафик в ЦОНах может снизиться на 50% благодаря переводу ключевых услуг в безальтернативный онлайн-формат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Цифровой скачок: статистика и прогнозы

Процесс трансформации государственных услуг в Казахстане перешел в активную фазу. По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), стратегия по переводу сервисов в цифровое пространство уже приносит ощутимые плоды. Если по итогам прошлого года посещаемость ЦОНов снизилась на 13,3%, то показатели начала текущего года выглядят еще более впечатляющими.

Только за первый квартал 2024 года трафик в отделениях «Правительства для граждан» упал более чем на 30% в сравнении с прошлым годом. Профильное министерство ставит амбициозную цель: добиться снижения нагрузки на физические офисы на 50% в ближайшей перспективе.

Безальтернативный онлайн: новая реальность

Главным драйвером изменений стал переход на так называемый «безальтернативный онлайн-формат» для самых популярных запросов. Это означает, что ряд справок и регистрационных действий теперь можно совершить исключительно через портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile или банковские сервисы.

Такой подход решает сразу несколько задач:

Исключение очередей: Гражданам больше не нужно тратить время на дорогу и ожидание.

Оптимизация ресурсов: Государство сокращает расходы на содержание огромных операционных залов и штата сотрудников.

Прозрачность: Цифровой след исключает коррупционные риски и человеческий фактор.

Искусственный интеллект и мощь суперкомпьютера

Особую роль в модернизации системы играют технологии будущего. В министерстве подчеркнули, что за «фасадом» привычных приложений стоит серьезная технологическая база. Автоматизация процессов стала возможной благодаря внедрению больших языковых моделей (LLM) и использованию вычислительных мощностей национального суперкомпьютера.

Искусственный интеллект внедряется по трем направлениям:

Для граждан: упрощение интерфейсов и проактивное предоставление услуг (когда государство само предлагает услугу при наступлении жизненного события). Для бизнеса: автоматизация отчетности и получения разрешительных документов. Для госаппарата: ускорение обработки данных и принятия управленческих решений.

Что ждет ЦОНы в будущем?

Несмотря на стремительную цифровизацию, ЦОНы не исчезнут полностью. Они продолжат работу для тех категорий граждан, которым сложно пользоваться гаджетами, а также для оказания сложных услуг, требующих физического присутствия или оформления бумажных документов (например, получение удостоверений личности или паспортов). Однако формат их работы изменится: из переполненных залов они превратятся в компактные центры цифровой грамотности и специализированной помощи.

Внедрение ИИ-сервисов будет продолжено, что сделает взаимодействие граждан с государством практически незаметным, автоматическим и полностью дистанционным к 2026 году.