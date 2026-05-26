Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
25.05.2026, 20:50

«Ваш талон аннулирован»: каких услуг в ЦОНах казахстанцы лишатся навсегда и уже в этом году

Новости Казахстана

Казахстанские Центры обслуживания населения (ЦОН) готовятся к масштабному разгрузке. Уже в 2026 году трафик в ЦОНах может снизиться на 50% благодаря переводу ключевых услуг в безальтернативный онлайн-формат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

Цифровой скачок: статистика и прогнозы

Процесс трансформации государственных услуг в Казахстане перешел в активную фазу. По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), стратегия по переводу сервисов в цифровое пространство уже приносит ощутимые плоды. Если по итогам прошлого года посещаемость ЦОНов снизилась на 13,3%, то показатели начала текущего года выглядят еще более впечатляющими.

Только за первый квартал 2024 года трафик в отделениях «Правительства для граждан» упал более чем на 30% в сравнении с прошлым годом. Профильное министерство ставит амбициозную цель: добиться снижения нагрузки на физические офисы на 50% в ближайшей перспективе.

Безальтернативный онлайн: новая реальность

Главным драйвером изменений стал переход на так называемый «безальтернативный онлайн-формат» для самых популярных запросов. Это означает, что ряд справок и регистрационных действий теперь можно совершить исключительно через портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile или банковские сервисы.

Такой подход решает сразу несколько задач:

  • Исключение очередей: Гражданам больше не нужно тратить время на дорогу и ожидание.

  • Оптимизация ресурсов: Государство сокращает расходы на содержание огромных операционных залов и штата сотрудников.

  • Прозрачность: Цифровой след исключает коррупционные риски и человеческий фактор.

Искусственный интеллект и мощь суперкомпьютера

Особую роль в модернизации системы играют технологии будущего. В министерстве подчеркнули, что за «фасадом» привычных приложений стоит серьезная технологическая база. Автоматизация процессов стала возможной благодаря внедрению больших языковых моделей (LLM) и использованию вычислительных мощностей национального суперкомпьютера.

Искусственный интеллект внедряется по трем направлениям:

  1. Для граждан: упрощение интерфейсов и проактивное предоставление услуг (когда государство само предлагает услугу при наступлении жизненного события).

  2. Для бизнеса: автоматизация отчетности и получения разрешительных документов.

  3. Для госаппарата: ускорение обработки данных и принятия управленческих решений.

Что ждет ЦОНы в будущем?

Несмотря на стремительную цифровизацию, ЦОНы не исчезнут полностью. Они продолжат работу для тех категорий граждан, которым сложно пользоваться гаджетами, а также для оказания сложных услуг, требующих физического присутствия или оформления бумажных документов (например, получение удостоверений личности или паспортов). Однако формат их работы изменится: из переполненных залов они превратятся в компактные центры цифровой грамотности и специализированной помощи.

Внедрение ИИ-сервисов будет продолжено, что сделает взаимодействие граждан с государством практически незаметным, автоматическим и полностью дистанционным к 2026 году.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь