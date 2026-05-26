18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.05.2026, 06:39

Курбан айт спровоцировал коллапс на границе Казахстана и России

Новости Казахстана 0 1 580

На границе Казахстана и России в Актюбинской области зафиксирован транспортный коллапс. Из-за массового возвращения трудовых мигрантов домой к празднику Курбан айт перед пунктом пропуска «Сагарчин» выстроились многокилометровые очереди из автомобилей и автобусов, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Со стороны России в направлении Казахстана выстроились многокилометровые колонны автомобилей, а ожидание пересечения границы занимает долгие часы.

Тысячи людей спешат домой к празднику

Как отмечается, основной поток составляют граждане стран Центральной Азии, работающие в России. В преддверии Курбан байрама многие трудовые мигранты направились на родину, что привело к резкому увеличению нагрузки на пограничные пункты.

Из-за большого количества транспорта движение на подъездах к границе оказалось практически парализовано. Очевидцы сообщают, что автомобили медленно продвигаются вперёд, а людям приходится часами находиться в очереди под открытым небом.

Некоторые пассажиры пересекают границу пешком

По данным СМИ, не все выдерживают длительное ожидание в раскалённых автомобилях. Часть пассажиров оставляет машины в очереди и пересекает границу пешком. Уже на другой стороне люди ищут такси или попутный транспорт, чтобы продолжить дорогу.

Ситуацию осложняет жаркая погода и отсутствие достаточной инфраструктуры для столь большого потока автомобилей и пассажиров.

В ДГД объяснили причины затора

В департаменте государственных доходов по Актюбинской области заявили, что основное скопление транспорта образовалось на российской стороне границы.

В ведомстве пояснили, что причиной заторов стало массовое возвращение трудовых мигрантов в страны Центральной Азии перед празднованием Курбан байрама. Дополнительной проблемой остаётся отсутствие отдельных полос движения для грузового и легкового транспорта.

«Указанное скопление техники наблюдается со стороны РФ и связано в первую очередь с возвращением граждан центральноазиатских республик – трудовых мигрантов – на родину в преддверии празднования Курбан байрама. Также скопление транспорта связано с отсутствием раздельных полос движения для грузового и легкового транспорта», — сообщили в департаменте.

Ситуацию обещают стабилизировать

Специалисты заверяют, что принимаются меры для разгрузки пункта пропуска и нормализации движения. Однако пока автомобилистам рекомендуют учитывать сложную ситуацию при планировании поездок через казахстанско-российскую границу.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь