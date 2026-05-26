Курбан айт спровоцировал коллапс на границе Казахстана и России

На границе Казахстана и России в Актюбинской области зафиксирован транспортный коллапс. Из-за массового возвращения трудовых мигрантов домой к празднику Курбан айт перед пунктом пропуска «Сагарчин» выстроились многокилометровые очереди из автомобилей и автобусов, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Со стороны России в направлении Казахстана выстроились многокилометровые колонны автомобилей, а ожидание пересечения границы занимает долгие часы.

Тысячи людей спешат домой к празднику

Как отмечается, основной поток составляют граждане стран Центральной Азии, работающие в России. В преддверии Курбан байрама многие трудовые мигранты направились на родину, что привело к резкому увеличению нагрузки на пограничные пункты.

Из-за большого количества транспорта движение на подъездах к границе оказалось практически парализовано. Очевидцы сообщают, что автомобили медленно продвигаются вперёд, а людям приходится часами находиться в очереди под открытым небом.

Некоторые пассажиры пересекают границу пешком

По данным СМИ, не все выдерживают длительное ожидание в раскалённых автомобилях. Часть пассажиров оставляет машины в очереди и пересекает границу пешком. Уже на другой стороне люди ищут такси или попутный транспорт, чтобы продолжить дорогу.

Ситуацию осложняет жаркая погода и отсутствие достаточной инфраструктуры для столь большого потока автомобилей и пассажиров.

В ДГД объяснили причины затора

В департаменте государственных доходов по Актюбинской области заявили, что основное скопление транспорта образовалось на российской стороне границы.

В ведомстве пояснили, что причиной заторов стало массовое возвращение трудовых мигрантов в страны Центральной Азии перед празднованием Курбан байрама. Дополнительной проблемой остаётся отсутствие отдельных полос движения для грузового и легкового транспорта.

«Указанное скопление техники наблюдается со стороны РФ и связано в первую очередь с возвращением граждан центральноазиатских республик – трудовых мигрантов – на родину в преддверии празднования Курбан байрама. Также скопление транспорта связано с отсутствием раздельных полос движения для грузового и легкового транспорта», — сообщили в департаменте.

Ситуацию обещают стабилизировать

Специалисты заверяют, что принимаются меры для разгрузки пункта пропуска и нормализации движения. Однако пока автомобилистам рекомендуют учитывать сложную ситуацию при планировании поездок через казахстанско-российскую границу.