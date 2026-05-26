Можно ли оставить себе случайно переведенные деньги в Казахстане

Случайный мобильный перевод в Казахстане — это не «подарок судьбы», а серьезный юридический риск. Рассказываем, почему присвоение чужих средств грозит судом и как правильно вернуть деньги, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Правовые последствия: почему нельзя оставлять деньги себе

Мобильные переводы прочно вошли в повседневную жизнь казахстанцев, практически вытеснив наличные расчеты. Сегодня P2P-транзакции используются для помощи близким, возврата долгов или совместных покупок. Однако вместе с удобством растет и количество ошибочных операций, когда деньги уходят не тому адресату.

Если на ваш счет неожиданно поступила крупная или даже незначительная сумма от незнакомца, радоваться не стоит. Согласно законодательству Республики Казахстан, любые средства, полученные без законных на то оснований, подлежат обязательному возврату.

Юридическая справка: Если получатель решает проигнорировать просьбу о возврате или намеренно тратит случайные средства, его действия квалифицируются как неосновательное обогащение (согласно статье 953 Гражданского кодекса РК).

Законный владелец денег имеет полное право обратиться в суд. В таком случае вам придется не только вернуть всю сумму до единого тенге, но и оплатить судебные издержки, а также услуги адвокатов противоположной стороны.

Мошеннические схемы: как честный казахстанец может стать соучастником

Далеко не каждый ошибочный перевод является следствием невнимательности или опечатки в номере телефона. Зачастую это тщательно спланированная криминальная комбинация. Злоумышленники используют счета обычных граждан как промежуточное звено («транзит») для «отмывания» денег, украденных у других людей.

Распространенные сценарии обмана:

Схема «Треугольник»: Мошенник продает несуществующий товар в интернете. Покупатель (жертва №1) переводит деньги на ваш номер. Затем мошенник звонит вам и уверяет, что ошибся, умоляя вернуть деньги, но уже на другой номер или карту. Вы отправляете средства преступнику, а первая жертва пишет заявление в полицию на ваше имя, так как деньги ушли именно вам.

Вывод средств с краденых карт: Преступники могут перевести вам деньги с чужого взломанного счета, а затем попросить вернуть их наличными или через терминал, чтобы «обелить» похищенное.

Если вы пойдете на поводу у звонящего и переведете деньги на сторонние реквизиты, правоохранительные органы могут расценить вас как соучастника преступления. В лучшем случае это грозит блокировкой всех ваших банковских карт на время следствия, в худшем — уголовной ответственностью.

Алгоритм безопасного возврата: пошаговая инструкция

Чтобы обезопасить себя, свои нервы и банковские счета, эксперты по кибербезопасности рекомендуют придерживаться строгого протокола действий при поступлении «неопознанных» денег.

1. Не делайте прямой обратный перевод

Никогда не переводите деньги обратно по номеру телефона сразу после звонка или слезного сообщения от незнакомца. Особенно если вас просят отправить их на имя другого человека или на счет мобильного оператора.

2. Используйте официальный функционал банка

Самый безопасный путь — решать вопрос строго внутри финансового института. В современных мобильных приложениях казахстанских банков (таких как Kaspi, Halyk и др.) предусмотрены безопасные механизмы:

Функция отмены транзакции: Часто отправитель сам может инициировать запрос на отмену через приложение, а вам придет уведомление, которое нужно просто подтвердить.

Обращение в службу поддержки: Если специальной кнопки нет, свяжитесь с колл-центром вашего банка или напишите в чат поддержки. Объясните, что вам поступил неизвестный платеж, и вы хотите вернуть его владельцу. Банк сам проведет процедуру чарджбэка (возврата), и эта операция будет официально зафиксирована.

3. Сохраняйте спокойствие и не тратьте деньги

До тех пор, пока ситуация не разрешится, оставьте полученную сумму нетронутой на счету. Если неизвестный отправитель начинает оказывать на вас психологическое давление, сыпать угрозами или торопить — прекращайте разговор и перенаправляйте его в службу поддержки банка. Официальное разбирательство через банк — ваша единственная стопроцентная страховка.