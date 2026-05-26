Омское чудо 1945 года: как будущий гений медицины спас ногу отцу президента Казахстана

Новости Казахстана 0 1 039

В ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным губернатор Омской области Виталий Хоценко поделился малоизвестным историческим фактом, который связывает семью Касым-Жомарта Токаева с Россией узами глубокой благодарности, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Эмоциональная связь: почему Омск важен для лидера Казахстана

Омская область продолжает играть особую роль в укреплении российско-казахстанских отношений не только как приграничный регион, но и как место с глубоким историческим подтекстом. Губернатор Виталий Хоценко в докладе президенту России подчеркнул, что для нынешнего лидера Казахстана, Касым-Жомарта Токаева, Омск является городом с личной, глубоко эмоциональной историей.

События, о которых напомнил глава региона, уходят корнями в суровую зиму последнего года Великой Отечественной войны, когда судьба фронтовика Кемеля Токаева оказалась в руках сибирских медиков.

Встреча двух легенд: Кемель Токаев и молодой Гавриил Илизаров

Зимой 1945 года в один из омских эвакогоспиталей поступил тяжелораненый боец — Кемель Токаевич Токаев. Ранение было настолько серьезным, что стандартные протоколы того времени часто подразумевали ампутацию конечности. Однако судьба свела будущего отца президента Казахстана с человеком, чье имя позже станет нарицательным в мировой медицине.

Операцию проводил тогда еще совсем молодой хирург Гавриил Абрамович Илизаров. Хоценко особо отметил уникальность этого случая:

  • Отсутствие технологий: В 1945 году знаменитого «аппарата Илизарова» еще не существовало в природе — до его изобретения оставалось более десяти лет.

  • Мастерство врача: Илизаров использовал только классические методы хирургии и свой природный талант, чтобы сотворить практически невозможное.

  • Результат: Благодаря профессионализму медика ногу бойцу удалось сохранить, что позволило фронтовику вернуться к полноценной жизни после войны.

Историческое наследие как фундамент дипломатии

Рассказанная президенту история — это не просто медицинский эпизод, а важный элемент «мягкой силы» и общей памяти двух народов. По словам Хоценко, такие факты создают прочный человеческий фундамент в отношениях между главами государств и народами России и Казахстана.

Кемель Токаев впоследствии стал известным писателем, основоположником детективного жанра в казахской литературе, но память о спасении в омском госпитале навсегда осталась в семейной истории Токаевых.

Тот факт, что у истоков этого спасения стоял именно Илизаров — человек, который позже совершит революцию в мировой ортопедии, придает этой истории символизм преемственности и высокого профессионализма российской медицинской школы, заложенной еще в годы войны.

