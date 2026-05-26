26.05.2026, 11:06

В МВД РК обратились к покупателям подержанных телефонов

Министерство внутренних дел РК выступило с официальным обращением к гражданам, напомнив о жесткой ответственности за приобретение и сбыт краденой мобильной техники. Несмотря на значительное снижение уровня преступности в этом сегменте, полиция продолжает ликвидировать организованные сети перекупщиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Статистика 2026 года: тренд на снижение преступности

Согласно последним данным информационного портала МВД Polisia.kz, в текущем году в Казахстане зафиксирована позитивная динамика. Количество краж мобильных телефонов, а также карманных краж, снизилось на 40%.

Такой результат стал возможен благодаря усилению контроля в местах массового скопления людей и внедрению современных методов отслеживания похищенных устройств. С начала года силовикам удалось добиться следующих показателей:

  • Раскрыто более 900 преступлений, связанных с хищением гаджетов.

  • К уголовной и административной ответственности привлечено свыше 700 лиц.

  • Ликвидировано 12 преступных группировок, специализировавшихся на серийных кражах и последующей перепродаже смартфонов.

Удар по рынкам сбыта: задержания в Алматы

Особый акцент правоохранительные органы делают на выявлении «точек сбыта». Полиция регулярно проверяет рынки электроники и сервисные центры, куда часто сдают краденую технику.

Резонансным случаем стало недавнее задержание в Алматы. Сотрудниками полиции был обезврежен ранее судимый мужчина, занимавшийся незаконным оборотом гаджетов. При обыске у подозреваемого было обнаружено и изъято более 30 похищенных мобильных устройств, которые готовились к перепродаже под видом легального товара.

Важное предупреждение: покупатель тоже под прицелом

МВД акцентирует внимание на том, что закон наказывает не только тех, кто украл телефон, но и тех, кто его купил или помог продать.

«Покупка и перепродажа заведомо краденого имущества являются уголовно наказуемыми деяниями. Граждане должны понимать, что, приобретая телефон "с рук" по подозрительно низкой цене без документов, они рискуют стать фигурантами уголовного дела», — подчеркнули в ведомстве.

Статья УК РК за сбыт имущества, добытого преступным путем, предусматривает серьезные санкции, включая штрафы и ограничение свободы.

Меры предосторожности для граждан

Для того чтобы не стать жертвой преступников или случайным соучастником преступления, полицейские рекомендуют придерживаться трех простых правил:

  1. Бдительность в толпе: Внимательно следите за личными вещами в общественном транспорте, торговых центрах и на рынках. Помните, что карманники выбирают наиболее уязвимых и невнимательных прохожих.

  2. Проверка документов: При покупке подержанного телефона обязательно требуйте коробку, гарантийный талон или чек. Проверяйте соответствие IMEI-кода устройства.

  3. Отказ от сомнительных сделок: Избегайте покупок гаджетов у случайных лиц на улице или в неофициальных павильонах, даже если цена кажется крайне выгодной.

Правоохранительные органы продолжают мониторинг ситуации и призывают казахстанцев незамедлительно сообщать о фактах краж или предложениях по покупке подозрительной техники по номеру «102».

