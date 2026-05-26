В Казахстане официально утвердили новые правила изъятия денег из ЕНПФ: что изменится

Правительство Казахстана официально утвердило изменения в методику определения порога минимальной достаточности (ПМД). Новые правила изменят доступ к пенсионным накоплениям на жилье и лечение, сделав условия их получения более жесткими начиная со следующего месяца, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Ключевое изменение коснулось базовых параметров, на основе которых рассчитывается сумма, доступная для снятия. Если раньше основным ориентиром была минимальная пенсия (МП), то теперь в формулу вводится второй критически важный показатель — минимальная заработная плата (МЗП).
Согласно новому постановлению, расчет минимальной ежемесячной выплаты будет базироваться на максимальном значении между долей от МП и долей от МЗП. Это означает, что планка достаточности будет подтягиваться к более высокому показателю, что автоматически увеличивает сумму, которую человек обязан оставить на счету «на старость».
Власти не ограничились изменением формулы, но и заложили ежегодный рост коэффициентов, который напрямую влияет на доступность средств. Согласно документу:
В 2026 году базовые коэффициенты составят 75% от минимальной пенсии и 60% от МЗП.
В последующие годы предусмотрен плановый рост: показатель от МП будет ежегодно увеличиваться на 10%, а от МЗП — на 7,5%.
Такая стратегия «ползучего» повышения порогов направлена на то, чтобы на счетах граждан аккумулировалось больше средств для обеспечения адекватных выплат после выхода на заслуженный отдых.
Впервые в истории казахстанской пенсионной системы расчеты ПМД переводятся на полноценную актуарную модель. Теперь формула — это не просто статичная цифра, а сложный прогноз, учитывающий:
Продолжительность жизни и вероятность дожития: используются прогнозные таблицы смертности ООН.
Экономические параметры: в расчет заложена доходность пенсионных активов на уровне 9% и индексация будущих выплат в размере 8%.
Инфляционный барьер: установлено правило, что размер ПМД не может быть ниже уровня прошлого года с учетом инфляции плюс 5 процентных пунктов.
Это делает систему более устойчивой к инфляции, но одновременно снижает вероятность того, что у рядового вкладчика образуются «излишки» для покупки квартиры или оплаты медицинских услуг.
Главный вывод из нового постановления — объем средств, доступных для изъятия из ЕНПФ, будет постепенно сокращаться. Пороги достаточности будут расти быстрее, чем накопления большинства граждан.
Хотя в опубликованном документе нет конкретной таблицы с суммами по возрастам, эксперты прогнозируют, что «окно возможностей» для использования пенсионных денег на сторонние нужды значительно сузится. Это решение продиктовано необходимостью избежать дефицита средств в будущем, когда нынешнее трудоспособное поколение достигнет пенсионного возраста.
Когда вступят в силу новые правила?
Постановление было официально опубликовано 25 мая. Документ вводится в действие через 10 календарных дней после публикации, то есть изменения станут актуальными уже в первых числах июня текущего года.
