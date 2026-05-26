В Казахстане официально утвердили новые правила изъятия денег из ЕНПФ: что изменится

Правительство Казахстана официально утвердило изменения в методику определения порога минимальной достаточности (ПМД). Новые правила изменят доступ к пенсионным накоплениям на жилье и лечение, сделав условия их получения более жесткими начиная со следующего месяца, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Реформа ПМД: от чего теперь будет зависеть «лишний» капитал

Ключевое изменение коснулось базовых параметров, на основе которых рассчитывается сумма, доступная для снятия. Если раньше основным ориентиром была минимальная пенсия (МП), то теперь в формулу вводится второй критически важный показатель — минимальная заработная плата (МЗП).

Согласно новому постановлению, расчет минимальной ежемесячной выплаты будет базироваться на максимальном значении между долей от МП и долей от МЗП. Это означает, что планка достаточности будет подтягиваться к более высокому показателю, что автоматически увеличивает сумму, которую человек обязан оставить на счету «на старость».

Постепенное ужесточение: график роста коэффициентов

Власти не ограничились изменением формулы, но и заложили ежегодный рост коэффициентов, который напрямую влияет на доступность средств. Согласно документу:

В 2026 году базовые коэффициенты составят 75% от минимальной пенсии и 60% от МЗП.

В последующие годы предусмотрен плановый рост: показатель от МП будет ежегодно увеличиваться на 10%, а от МЗП — на 7,5%.

Такая стратегия «ползучего» повышения порогов направлена на то, чтобы на счетах граждан аккумулировалось больше средств для обеспечения адекватных выплат после выхода на заслуженный отдых.

Актуарные расчеты: в игру вступают таблицы ООН и прогнозы доходности

Впервые в истории казахстанской пенсионной системы расчеты ПМД переводятся на полноценную актуарную модель. Теперь формула — это не просто статичная цифра, а сложный прогноз, учитывающий:

Продолжительность жизни и вероятность дожития: используются прогнозные таблицы смертности ООН. Экономические параметры: в расчет заложена доходность пенсионных активов на уровне 9% и индексация будущих выплат в размере 8%. Инфляционный барьер: установлено правило, что размер ПМД не может быть ниже уровня прошлого года с учетом инфляции плюс 5 процентных пунктов.

Это делает систему более устойчивой к инфляции, но одновременно снижает вероятность того, что у рядового вкладчика образуются «излишки» для покупки квартиры или оплаты медицинских услуг.

Что это значит для рядовых казахстанцев?

Главный вывод из нового постановления — объем средств, доступных для изъятия из ЕНПФ, будет постепенно сокращаться. Пороги достаточности будут расти быстрее, чем накопления большинства граждан.

Хотя в опубликованном документе нет конкретной таблицы с суммами по возрастам, эксперты прогнозируют, что «окно возможностей» для использования пенсионных денег на сторонние нужды значительно сузится. Это решение продиктовано необходимостью избежать дефицита средств в будущем, когда нынешнее трудоспособное поколение достигнет пенсионного возраста.

Когда вступят в силу новые правила?

Постановление было официально опубликовано 25 мая. Документ вводится в действие через 10 календарных дней после публикации, то есть изменения станут актуальными уже в первых числах июня текущего года.