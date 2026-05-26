18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.05.2026, 13:32

Шок в цифрах: сколько миллиардов тенге «съедают» казахстанцы на Курбан айт?

Новости Казахстана 0 911

Совокупные траты жителей Казахстана на покупку жертвенного скота в дни празднования Курбан айта могут достигать колоссальных 490 миллиардов тенге. По оценкам экономистов, этот финансовый оборот сопоставим с годовым бюджетом целого региона страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Празднование Курбан айта в Казахстане имеет не только глубокое духовное, но и колоссальное экономическое значение. Массовый закуп жертвенных животных формирует мощный финансовый поток, сопоставимый с государственными программами развития.

Макроэкономист Ернар Серик провел детальный анализ рынка на основе средних цен и объемов забоя. Согласно его расчетам, озвученным в Telegram-канале Tradereport, общие расходы населения в праздничные дни варьируются в пределах 350–490 миллиардов тенге. Для сравнения: вся область Абай на 2025 год имела бюджет в 481 миллиард тенге. Таким всего за несколько дней казахстанцы оборачивают сумму, равную годовой казне крупного региона.

«Важно понимать, что значительная часть этого мяса в итоге распределяется между родственниками, многодетными семьями и нуждающимися. Речь идет не о критике древней традиции, а о фиксации ее реального масштаба. Сегодня Курбан айт — это гигантский рынок мяса, прямая поддержка сельхозпроизводителей и уникальная неформальная система социальной помощи», — подчеркивает эксперт.

Миллиарды на КРС: почему коровы стали коллективной инвестицией

Крупный рогатый скот (КРС) традиционно остается самой дорогой статьей расходов. Из-за высокой стоимости одной головы казахстанские семьи часто объединяются (до семи человек), чтобы совершить совместный обряд.

  • Объемы закупа: в праздничный период по всей стране забивается от 350 до 500 тысяч голов КРС.

  • Финансовый оборот: при средней стоимости одной коровы или быка в районе 776 тысяч тенге, общий чек только в этом сегменте достигает 272–388 миллиардов тенге.

Аналитики отмечают, что оборот только по крупному рогатому скоту существенно превышает годовой бюджет области Улытау, который составляет около 219 миллиардов тенге.

Мелкий рогатый скот: массовость и доступность

Если КРС берет своей стоимостью, то овцы и козы — абсолютной массовостью. Мелкий рогатый скот (МРС) остается наиболее доступным и популярным выбором для индивидуального обряда.

По подсчетам Ернара Серика, в праздничные дни спрос на МРС распределяется следующим образом:

  • Количество: казахстанцы закупают порядка 700–900 тысяч голов овец и коз, что вдвое превышает показатели по КРС.

  • Цены: условная средняя стоимость одной головы варьируется в пределах 110–115 тысяч тенге.

  • Общая сумма: данный сегмент приносит рынку еще 80–100 миллиардов тенге.

Экономический эффект для казахстанского села

Эксперты сходятся во мнении, что Курбан айт выполняет функцию мощного экономического триггера для регионов. Деньги, которые городские жители тратят на покупку скота, напрямую уходят отечественным фермерам и сельхозпроизводителям в аулы.

Это позволяет аккумулировать огромные средства внутри страны, стимулируя внутреннее потребление, животноводство и сопутствующую инфраструктуру — от логистики до услуг забойных цехов. При этом развитый механизм благотворительности в эти дни частично снижает нагрузку на государственные органы социальной опеки, обеспечивая продовольственную поддержку тысячам нуждающихся семей по всему Казахстану.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь