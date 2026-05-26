Шок в цифрах: сколько миллиардов тенге «съедают» казахстанцы на Курбан айт?

Совокупные траты жителей Казахстана на покупку жертвенного скота в дни празднования Курбан айта могут достигать колоссальных 490 миллиардов тенге. По оценкам экономистов, этот финансовый оборот сопоставим с годовым бюджетом целого региона страны, сообщает Lada.kz.

Празднование Курбан айта в Казахстане имеет не только глубокое духовное, но и колоссальное экономическое значение. Массовый закуп жертвенных животных формирует мощный финансовый поток, сопоставимый с государственными программами развития.

Макроэкономист Ернар Серик провел детальный анализ рынка на основе средних цен и объемов забоя. Согласно его расчетам, озвученным в Telegram-канале Tradereport, общие расходы населения в праздничные дни варьируются в пределах 350–490 миллиардов тенге. Для сравнения: вся область Абай на 2025 год имела бюджет в 481 миллиард тенге. Таким всего за несколько дней казахстанцы оборачивают сумму, равную годовой казне крупного региона.

«Важно понимать, что значительная часть этого мяса в итоге распределяется между родственниками, многодетными семьями и нуждающимися. Речь идет не о критике древней традиции, а о фиксации ее реального масштаба. Сегодня Курбан айт — это гигантский рынок мяса, прямая поддержка сельхозпроизводителей и уникальная неформальная система социальной помощи», — подчеркивает эксперт.

Миллиарды на КРС: почему коровы стали коллективной инвестицией

Крупный рогатый скот (КРС) традиционно остается самой дорогой статьей расходов. Из-за высокой стоимости одной головы казахстанские семьи часто объединяются (до семи человек), чтобы совершить совместный обряд.

Объемы закупа: в праздничный период по всей стране забивается от 350 до 500 тысяч голов КРС.

Финансовый оборот: при средней стоимости одной коровы или быка в районе 776 тысяч тенге, общий чек только в этом сегменте достигает 272–388 миллиардов тенге.

Аналитики отмечают, что оборот только по крупному рогатому скоту существенно превышает годовой бюджет области Улытау, который составляет около 219 миллиардов тенге.

Мелкий рогатый скот: массовость и доступность

Если КРС берет своей стоимостью, то овцы и козы — абсолютной массовостью. Мелкий рогатый скот (МРС) остается наиболее доступным и популярным выбором для индивидуального обряда.

По подсчетам Ернара Серика, в праздничные дни спрос на МРС распределяется следующим образом:

Количество: казахстанцы закупают порядка 700–900 тысяч голов овец и коз, что вдвое превышает показатели по КРС.

Цены: условная средняя стоимость одной головы варьируется в пределах 110–115 тысяч тенге .

Общая сумма: данный сегмент приносит рынку еще 80–100 миллиардов тенге.

Экономический эффект для казахстанского села

Эксперты сходятся во мнении, что Курбан айт выполняет функцию мощного экономического триггера для регионов. Деньги, которые городские жители тратят на покупку скота, напрямую уходят отечественным фермерам и сельхозпроизводителям в аулы.

Это позволяет аккумулировать огромные средства внутри страны, стимулируя внутреннее потребление, животноводство и сопутствующую инфраструктуру — от логистики до услуг забойных цехов. При этом развитый механизм благотворительности в эти дни частично снижает нагрузку на государственные органы социальной опеки, обеспечивая продовольственную поддержку тысячам нуждающихся семей по всему Казахстану.