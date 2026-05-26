26.05.2026, 14:22

Казахстан и Россия запускают проекты на 101,7 млрд тенге: что и где построят?

Новости Казахстана

Казахстан и Россия укрепляют промышленную кооперацию: на западе республики готовятся к запуску три масштабных инвестиционных проекта общей стоимостью более 100 млрд тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Актюбинская область: метаноловый завод нового поколения

Одним из ключевых объектов станет строительство малотоннажного завода по производству технического метанола в Актюбинской области. Уникальность проекта заключается в его блочно-модульном исполнении, что позволяет оптимизировать сроки монтажа и запуска производства.

Основные параметры проекта:

  • Срок запуска: 2027 год.

  • Объем частных инвестиций: 12,3 млрд тенге.

  • Производственная мощность: до 50 тыс. тонн технического метанола ежегодно.

На текущий момент российский инвестор находится на этапе разработки проектной документации. Полномасштабные строительные работы на площадке стартуют сразу после получения положительного заключения государственной экспертизы. Ожидается, что продукция завода закроет внутренние потребности региона в техническом спирте и усилит экспортный потенциал химической отрасли.

Развитие ЗКО: от экологии до фармацевтики

Еще более масштабные планы намечены в Западно-Казахстанской области (ЗКО). По данным регионального акимата, здесь при участии российского капитала будут реализованы два капиталоемких проекта общей стоимостью 89,4 млрд тенге. Их реализация позволит создать порядка 150 постоянных рабочих мест для местных специалистов.

Инфраструктурный прорыв и Фарминдустрия:

  1. Модернизация ЖКХ: В 2028 году планируется завершить глубокую реконструкцию канализационно-очистных сооружений. Участие российских партнеров обеспечит доступ к современным технологиям очистки сточных вод, что критически важно для экологической безопасности трансграничных регионов.

  2. Стратегическое производство: Наиболее долгосрочным проектом станет строительство фармацевтического завода, запуск которого намечен на 2034 год. Это предприятие должно стать важным звеном в обеспечении лекарственной безопасности Казахстана, локализуя выпуск востребованных препаратов на территории ЗКО.

Экономический эффект и региональное значение

Суммарный объем инвестиций в три указанных проекта превышает 100 миллиардов тенге. Эксперты отмечают, что выбор западных регионов Казахстана не случаен: близость к российской границе и развитая логистическая сеть делают эти области идеальными площадками для совместных производств.

Реализация данных инициатив не только обеспечит приток иностранного капитала, но и даст импульс развитию смежных отраслей: от строительства и логистики до высокотехнологичного сервиса. Ожидается, что новые предприятия станут крупными налогоплательщиками, пополняя местные бюджеты и способствуя социальному развитию регионов.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

