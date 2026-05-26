В Казахстане раскрыта жёсткая схема, в которую попала половина работающего населения

Больше половины казахстанских работодателей официально указывают в документах сотрудников минимальную зарплату, скрывая реальные доходы в «конвертах». В Миннацэкономики РК предупредили, чем такая схема оборачивается для обычных граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Серые схемы в цифрах: реальность против статистики

Проблема «серых» заработных плат в Казахстане вышла на новый уровень обсуждения. В ходе выездного заседания Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса были озвучены шокирующие данные Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Как выяснилось, 54% отечественных бизнесменов оформляют своих сотрудников на минимальную заработную плату (МЗП), которая в стране составляет 85 000 тенге. При этом официальная статистика демонстрирует совершенно другие цифры: по итогам первого квартала 2026 года средняя зарплата в Казахстане достигла 461 486 тенге.

Такой колоссальный разрыв между реальными доходами и официальными отчетами объясняется просто — бизнес массово уходит в тень, договариваясь с работниками о выплатах «в конвертах».

На чем экономит бизнес и что теряет работник

Основная мотивация предпринимателей — радикальное снижение операционных расходов. Указывая в договоре скромные 85 тысяч тенге, работодатель существенно экономит на:

  • Обязательных налоговых отчислениях;

  • Социальных взносах;

  • Пенсионных отчислениях в ЕНПФ;

  • Обязательном медицинском страховании (ОСМС).

Однако платить за эту экономию приходится самому наемному персоналу. Соглашаясь на условия руководства, казахстанец выигрывает незначительную сумму «здесь и сейчас», но полностью лишается финансовой подушки безопасности на будущее. В глазах государства такой работник остается малоимущим, что автоматически урезает любые социальные гарантии.

Декретные и больничные: наглядный расчет потерь

Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин подробно объяснил, как именно серая схема бьет по карману граждан на конкретных примерах.

Самый уязвимый сектор — это молодые матери и временно нетрудоспособные граждане. Если казахстанец фактически зарабатывает 300 000 тенге, он вправе рассчитывать на ежемесячные декретные выплаты в размере 120 000 тенге. Однако из-за того, что налоги отчислялись только с «минималки» в 85 тысяч, Государственный фонд социального страхования (ГФСС) начислит пособие всего около 60 000 тенге.

«Выдавая зарплату в конвертах, бизнес лишает своих сотрудников базовой социальной защиты», — подчеркнул Азамат Амрин.

Более того, огромное значение имеет не только сумма, но и регулярность выплат. Даже если реальный доход высок, любые задержки или пропуски платежей со стороны работодателя могут обрушить декретные выплаты с положенных 120 тысяч до критических 30–80 тысяч тенге.

Налоги — это не «в карман государству»: позиция властей

В рамках разработки нового Налогового кодекса бизнес-сообщество регулярно просит правительство облегчить отчетность и снизить фискальную нагрузку. Однако в министерстве напомнили, что компромиссы должны быть обоюдными и выгодными для всех сторон, включая рядовых работников.

Сравнение выплат при честном оформлении и при «серой» схеме:

Социальный случай Выплаты при реальной зарплате (300 000 ₸) Выплаты при «минималке» в конверте (85 000 ₸)
Пособие по уходу за ребенком ~ 120 000 тенге / мес. ~ 60 000 тенге / мес.
Пособие по безработице (до 6 месяцев) Адекватные выплаты от 120 000 тенге Минимальное пособие (50 000–60 000 тенге)
Медицинская помощь (ОСМС) Доступ к полному пакету услуг Риск ограничений при сбоях в отчислениях
Будущая пенсия Высокие накопления + солидная базовая пенсия Минимальная социальная пенсия от государства

Вице-министр резюмировал, что социальные отчисления — это не абстрактный налог «в карман государству», а прямая инвестиция работодателя в безопасность своего сотрудника. Именно эти деньги позволяют казахстанцам безболезненно пережить увольнение, полгода содержать семью во время поиска новой работы или получать качественную бесплатную медпомощь.

