В Казахстане раскрыта жёсткая схема, в которую попала половина работающего населения

Больше половины казахстанских работодателей официально указывают в документах сотрудников минимальную зарплату, скрывая реальные доходы в «конвертах». В Миннацэкономики РК предупредили, чем такая схема оборачивается для обычных граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Проблема «серых» заработных плат в Казахстане вышла на новый уровень обсуждения. В ходе выездного заседания Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса были озвучены шокирующие данные Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Как выяснилось, 54% отечественных бизнесменов оформляют своих сотрудников на минимальную заработную плату (МЗП), которая в стране составляет 85 000 тенге. При этом официальная статистика демонстрирует совершенно другие цифры: по итогам первого квартала 2026 года средняя зарплата в Казахстане достигла 461 486 тенге.
Такой колоссальный разрыв между реальными доходами и официальными отчетами объясняется просто — бизнес массово уходит в тень, договариваясь с работниками о выплатах «в конвертах».
Основная мотивация предпринимателей — радикальное снижение операционных расходов. Указывая в договоре скромные 85 тысяч тенге, работодатель существенно экономит на:
Обязательных налоговых отчислениях;
Социальных взносах;
Пенсионных отчислениях в ЕНПФ;
Обязательном медицинском страховании (ОСМС).
Однако платить за эту экономию приходится самому наемному персоналу. Соглашаясь на условия руководства, казахстанец выигрывает незначительную сумму «здесь и сейчас», но полностью лишается финансовой подушки безопасности на будущее. В глазах государства такой работник остается малоимущим, что автоматически урезает любые социальные гарантии.
Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин подробно объяснил, как именно серая схема бьет по карману граждан на конкретных примерах.
Самый уязвимый сектор — это молодые матери и временно нетрудоспособные граждане. Если казахстанец фактически зарабатывает 300 000 тенге, он вправе рассчитывать на ежемесячные декретные выплаты в размере 120 000 тенге. Однако из-за того, что налоги отчислялись только с «минималки» в 85 тысяч, Государственный фонд социального страхования (ГФСС) начислит пособие всего около 60 000 тенге.
«Выдавая зарплату в конвертах, бизнес лишает своих сотрудников базовой социальной защиты», — подчеркнул Азамат Амрин.
Более того, огромное значение имеет не только сумма, но и регулярность выплат. Даже если реальный доход высок, любые задержки или пропуски платежей со стороны работодателя могут обрушить декретные выплаты с положенных 120 тысяч до критических 30–80 тысяч тенге.
В рамках разработки нового Налогового кодекса бизнес-сообщество регулярно просит правительство облегчить отчетность и снизить фискальную нагрузку. Однако в министерстве напомнили, что компромиссы должны быть обоюдными и выгодными для всех сторон, включая рядовых работников.
Сравнение выплат при честном оформлении и при «серой» схеме:
|Социальный случай
|Выплаты при реальной зарплате (300 000 ₸)
|Выплаты при «минималке» в конверте (85 000 ₸)
|Пособие по уходу за ребенком
|~ 120 000 тенге / мес.
|~ 60 000 тенге / мес.
|Пособие по безработице (до 6 месяцев)
|Адекватные выплаты от 120 000 тенге
|Минимальное пособие (50 000–60 000 тенге)
|Медицинская помощь (ОСМС)
|Доступ к полному пакету услуг
|Риск ограничений при сбоях в отчислениях
|Будущая пенсия
|Высокие накопления + солидная базовая пенсия
|Минимальная социальная пенсия от государства
Вице-министр резюмировал, что социальные отчисления — это не абстрактный налог «в карман государству», а прямая инвестиция работодателя в безопасность своего сотрудника. Именно эти деньги позволяют казахстанцам безболезненно пережить увольнение, полгода содержать семью во время поиска новой работы или получать качественную бесплатную медпомощь.
