Исторический визит Гросси в Акорду: какую секретную миссию доверили Казахстану?

Новости Казахстана

В Астане состоялась ключевая встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны утвердили масштабный план сотрудничества до 2036 года, обсудили старт атомной программы Казахстана после референдума по АЭС и заявили о готовности Астаны выступить посредником в разрешении иранского ядерного кризиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Вектор на десятилетия вперед: Дорожная карта до 2036 года

Казахстан и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выходят на качественно новый уровень партнерства. В ходе официального визита Рафаэля Гросси в Акорду был подписан солидный пакет документов, главным из которых стала Дорожная карта по углублению сотрудничества, рассчитанная до 2036 года.

Помимо этого, стороны заключили ряд соглашений, которые дадут мощный толчок развитию отечественной науки. В частности, речь идет о совместных проектах в сферах:

  • Ядерной медицины (лечение онкологии и создание высокотехнологичных медцентров);

  • Фундаментальной и прикладной атомной науки;

  • Повышения квалификации казахстанских специалистов-ядерщиков.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Астана высоко ценит многолетний диалог с Агентством. Он напомнил, что первый визит Гросси в республику в апреле 2023 года задал мощный импульс двусторонним отношениям, а текущие договоренности лишь закрепляют этот успех на долгосрочную перспективу.

Референдум по АЭС и зеленый свет от МАГАТЭ

Одной из центральных тем диалога стало развитие собственной атомной энергетики Казахстана. Рафаэль Гросси официально поздравил руководство и народ страны с запуском национальной атомной программы. Напомним, решение о строительстве первой в истории независимого Казахстана АЭС было принято гражданами по итогам общенационального референдума.

Глава МАГАТЭ особо отметил, что у Казахстана есть всё необходимое для безопасного и эффективного развертывания АЭС:

  • Высокий международный и политический авторитет;

  • Развитая научно-техническая и исследовательская база;

  • Готовая промышленная инфраструктура (Казахстан является мировым лидером по добыче природного урана).

«В мире сложилась весьма неоднозначная ситуация, требующая объединения усилий для выработки общих подходов к решению глобальных проблем. В вопросах ядерного разоружения и нераспространения Казахстан и МАГАТЭ говорят на одном языке», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан как ядерный медиатор: готовность решить иранский вопрос

Казахстан в очередной раз подтвердил свой статус ключевого игрока в архитектуре глобальной безопасности. Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика — исключительно из соображений доброй воли — готова оказать практическое содействие в реанимации переговорного процесса по иранской ядерной программе. Главное условие Астаны — наличие четких международных договоренностей и консолидированная воля мировых держав.

Рафаэль Гросси полностью поддержал эту инициативу. По словам руководителя МАГАТЭ, международное сообщество доверяет Казахстану, а дипломатический вес Токаева делает страну идеальной площадкой для урегулирования столь чувствительного геополитического кризиса.

Поддержка в ООН и высокая награда

В завершение встречи Президент Казахстана сделал важное дипломатическое заявление, пожелав Рафаэлю Гросси успехов в продвижении его кандидатуры на пост Генерального секретаря ООН. Это подчеркивает глубокое доверие между Астаной и действующим главой атомного агентства.

Завершился визит торжественной церемонией. За выдающийся вклад в развитие двусторонних отношений, укрепление безопасности и продвижение мирного атома Касым-Жомарт Токаев наградил Рафаэля Гросси орденом «Достық» (Дружбы) I степени — одной из высших наград Казахстана для иностранных граждан.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь