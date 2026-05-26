18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.05.2026, 17:44

Казахстанский школьник заставил 74 университета мира бороться за себя

Новости Казахстана 0 696

Казахстанский одиннадцатиклассник Дастан Рахыманберди стал мировой сенсацией, получив приглашения на учебу сразу от 74 ведущих университетов из 12 стран мира, сообщает Lada.kz. 

Фото: Instagram/shymkent_akimdigi
Фото: Instagram/shymkent_akimdigi

Академический триумф: баллы, которые открывают любые двери

Ученик 11-го класса специализированной школы-интерната №2 города Шымкента (где обучение ведется на трех языках) Дастан Рахыманберди продемонстрировал феноменальные результаты на международных экзаменах. По данным пресс-службы городского акимата, юноша набрал 1480 баллов по стандартизированному американскому тесту SAT и подтвердил высокий уровень владения английским языком, получив 7.0 баллов по системе IELTS.

Столь высокие показатели сделали шымкентского школьника одним из самых желанных абитуриентов на международной арене. На сегодняшний день официальные письма от приемных комиссий поступили из 12 государств, и их география продолжает впечатлять.

От астрофизики до хакатонов NASA: чем шымкентский школьник покорил приемные комиссии

Зарубежные университеты, особенно топовые вузы, давно отошли от оценки кандидатов исключительно по оценкам. Внимание к Дастану обусловлено его выдающимся портфолио в стиле «high-achiever» (сверхдостигатор):

  • Точные науки: Дастан занял I место на республиканской олимпиаде по астрофизике и завоевал «бронзу» (III место) на престижном международном конкурсе «Открываем мир науки».

  • Финансовая грамотность: В активе выпускника — II место на первой в истории Казахстана олимпиаде по финансовой грамотности.

  • IT-индустрия и космос: Юноша проявил себя как талантливый разработчик, став призером более чем 15 республиканских и международных хакатонов. Особое место в этом списке занимают соревнования, организованные космическим агентством NASA (США).

Не только учеба: феномен «развитого soft skills»

Современные тренды западного образования требуют, чтобы будущий студент был социально активным. Дастан Рахыманберди идеально подошел под эти критерии. Помимо колоссальной учебной нагрузки, он находит время для общественной деятельности.

На сегодняшний день школьник принял участие более чем в 40 социальных и благотворительных инициативах, развивая волонтерское движение в своем регионе. Именно сочетание академического гения, практических IT-навыков и развитых «мягких навыков» (soft skills) создало уникальный прецедент на рынке образования.

Перед каким выбором стоит будущий ученый?

Сейчас перед выпускником из Шымкента стоит непростая, но приятная дилемма — выбрать один из 74 университетов, который предложит наилучшие условия для гранта, проживания и дальнейших научных исследований.

Эксперты отмечают, что кейс Дастана Рахыманберди — это мощный сигнал для всей образовательной системы Казахстана. Он доказывает, что выпускники региональных специализированных школ способны на равных конкурировать с лучшими умами планеты и диктовать свои условия топовым университетам мира.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь