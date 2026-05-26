Казахстанский школьник заставил 74 университета мира бороться за себя

Казахстанский одиннадцатиклассник Дастан Рахыманберди стал мировой сенсацией, получив приглашения на учебу сразу от 74 ведущих университетов из 12 стран мира, сообщает Lada.kz.

Академический триумф: баллы, которые открывают любые двери

Ученик 11-го класса специализированной школы-интерната №2 города Шымкента (где обучение ведется на трех языках) Дастан Рахыманберди продемонстрировал феноменальные результаты на международных экзаменах. По данным пресс-службы городского акимата, юноша набрал 1480 баллов по стандартизированному американскому тесту SAT и подтвердил высокий уровень владения английским языком, получив 7.0 баллов по системе IELTS.

Столь высокие показатели сделали шымкентского школьника одним из самых желанных абитуриентов на международной арене. На сегодняшний день официальные письма от приемных комиссий поступили из 12 государств, и их география продолжает впечатлять.

От астрофизики до хакатонов NASA: чем шымкентский школьник покорил приемные комиссии

Зарубежные университеты, особенно топовые вузы, давно отошли от оценки кандидатов исключительно по оценкам. Внимание к Дастану обусловлено его выдающимся портфолио в стиле «high-achiever» (сверхдостигатор):

Точные науки: Дастан занял I место на республиканской олимпиаде по астрофизике и завоевал «бронзу» (III место) на престижном международном конкурсе «Открываем мир науки».

Финансовая грамотность: В активе выпускника — II место на первой в истории Казахстана олимпиаде по финансовой грамотности.

IT-индустрия и космос: Юноша проявил себя как талантливый разработчик, став призером более чем 15 республиканских и международных хакатонов. Особое место в этом списке занимают соревнования, организованные космическим агентством NASA (США).

Не только учеба: феномен «развитого soft skills»

Современные тренды западного образования требуют, чтобы будущий студент был социально активным. Дастан Рахыманберди идеально подошел под эти критерии. Помимо колоссальной учебной нагрузки, он находит время для общественной деятельности.

На сегодняшний день школьник принял участие более чем в 40 социальных и благотворительных инициативах, развивая волонтерское движение в своем регионе. Именно сочетание академического гения, практических IT-навыков и развитых «мягких навыков» (soft skills) создало уникальный прецедент на рынке образования.

Перед каким выбором стоит будущий ученый?

Сейчас перед выпускником из Шымкента стоит непростая, но приятная дилемма — выбрать один из 74 университетов, который предложит наилучшие условия для гранта, проживания и дальнейших научных исследований.

Эксперты отмечают, что кейс Дастана Рахыманберди — это мощный сигнал для всей образовательной системы Казахстана. Он доказывает, что выпускники региональных специализированных школ способны на равных конкурировать с лучшими умами планеты и диктовать свои условия топовым университетам мира.