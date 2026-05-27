Жертва за покойного и запрет на ногти: что нужно знать о Курбан-айте 2026 в Казахстане

В 2026 году священный праздник Курбан-айт (Ид аль-Адха) в Казахстане выпадает на 27, 28 и 29 мая. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) дало исчерпывающие ответы на самые волнующие верующих вопросы: от правил онлайн-забоя скота до строгих ограничений на стрижку ногтей и волос для глав семейств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан .

Фото: muftyat.kz

Священные истоки и суть «праздника жертвоприношения»

Курбан-айт (в арабской традиции — Ид аль-Адха) традиционно празднуется на 10-й день священного месяца Зуль-хиджа. Сакральная дата наступает ровно через 70 дней после окончания месяца Рамазан и символизирует завершение паломничества (хаджа) в Мекку. Праздничные мероприятия длятся три дня.

История Курбан-айта глубоко уходит корнями в кораническое предание о пророке Ибрагиме. Во сне ангел передал ему волю Всевышнего — принести в жертву собственного сына. Пророк проявил абсолютную покорность и преданность, однако в решающий момент нож не смог причинить вреда ребенку. Убедившись в искренности веры Ибрагима, Аллах заменил человеческую жертву бараном. С тех пор мусульмане всего мира ежегодно совершают этот обряд как символ высшей преданности Творцу.

Как пройдет Курбан-айт 2026 в Казахстане: расписание намазов и места забоя

Празднование во всех регионах страны начнется с торжественной коллективной молитвы — айт-намаза. В мечетях крупнейших мегаполисов Казахстана, Астане и Алматы, утренняя молитва начнется в 06:00. Перед отправлением в мечеть верующим мужчинам предписано совершить полное омовение (гусль).

Сразу после завершения намаза открывается сезон забоя жертвенного скота. Чтобы избежать антисанитарии и упорядочить процесс, в стране организованы специальные локации, которые будут работать три дня с 07:00 до 18:00:

В Алматы подготовлено 12 официальных площадок ;

В Астане организовано 5 специализированных точек.

Помимо религиозных обрядов, Курбан-айт — это время единения. Принято ходить в гости, накрывать праздничные дастарханы и обмениваться подарками. Возле крупнейших мечетей традиционно развернут этноаулы с юртами, проведут благотворительные акции и состязания по национальным видам спорта.

Кто обязан совершать обряд и как выбрать животное

Жертвоприношение (курбан) является обязательным действием (ваджиб) далеко не для каждого. Это долг исключительно состоятельных мусульман, чье имущество на момент праздника превышает уровень нисаба.

Критерии состоятельности (имущественный ценз):

Наличие 45 овец или коз;

Минимум 30 голов крупного рогатого скота;

Не менее 5 верблюдов ;

Свободные сбережения, эквивалентные стоимости более 85 граммов золота.

Если благосостояние верующего ниже этих показателей, совершать обряд он не обязан.

Каких животных можно приносить в жертву?

Для выполнения обряда подходит мелкий и крупный рогатый скот, а также верблюды. Для них установлены жесткие возрастные цензы:

Вид животного Минимальный возраст Количество участников от одного животного Баран / Овца / Коза От 1 года 1 животное строго за одну семью Бык / Корова От 2 лет Разрешено делить на группу до 7 человек Верблюд От 5 лет Разрешено делить на группу до 7 человек

Что делать с мясом и можно ли заменить курбан деньгами?

Шариат не запрещает оставить весь объем мяса для нужд своей семьи. Однако наиболее богоугодным делом считается деление туши на три равные части:

Первая часть — остается в доме для личного потребления; Вторая часть — используется для приготовления праздничных угощений близким; Третья часть — в обязательном порядке раздается неимущим, многодетным семьям и соседям.

Важный нюанс: Засчитается ли садака?

Некоторые верующие ошибочно полагают, что вместо покупки животного можно просто раздать эквивалентную сумму нуждающимся в качестве милостыни (садака). ДУМК подчеркивает: это грубое заблуждение.

Просто передать деньги в дни айта вместо забоя животного — не дозволено. Жертвоприношение является самостоятельным физическим обрядом. Пророк Мухаммед строго предупреждал, что те, кто имеет материальную возможность, но осознанно отказывается от курбана, не должны приближаться к местам общей праздничной молитвы.

Исключение составляют лишь экстренные случаи. Например, если животное купили, но забить в установленные три дня не успели — тогда его отдают живым как садака, либо, если оно уже забито позже срока, все мясо до последнего кусочка раздают бедным, ничего не оставляя себе.

Жертвоприношение онлайн и покойным родственникам

Современные технологии позволяют совершить обряд удаленно. В Казахстане успешно функционирует официальный портал qurban.muftyat.kz. Через него можно выбрать жертвенное животное, оплатить его стоимость и впоследствии получить видеоотчет о совершенном забое. Деньги уходят в проверенные фонды, а мясо распределяется среди нуждающихся.

На заметку: Если вы переводите деньги на сайт просто как пожертвование без явного намерения совершить обряд от своего имени, система зарегистрирует это как обычное садака. Обязанность по курбану в таком случае останется невыполненной.

Обряд за умерших близких

Совершать курбан за покойных родственников разрешено. Но здесь есть два строгих правила от ДУМК:

Приоритет личного долга: Человек сначала обязан совершить обряд от своего имени (если он состоятелен), и только потом — от имени умершего. Вопрос завещания: Если покойный перед смертью оставил официальное завещание с просьбой сделать за него курбан, то все мясо без остатка наследники обязаны отдать бедным. Если же это личная добровольная инициатива родственников (без завещания), мясом можно распоряжаться стандартно (делить на три части).

Запрет на стрижку ногтей и волос: кого касается и в чем смысл

Один из самых обсуждаемых вопросов праздника — ограничение на гигиенические и бьюти-процедуры в первые 10 дней месяца Зуль-хиджа.

В ДУМК внесли предельную ясность: данный запрет носит рекомендательный характер и касается исключительно глав семей, которые лично (или от своего имени онлайн) приносят жертву.

Кому нельзя: Мужчине (главе семьи, финансирующему курбан) запрещено стричь ногти, стричь волосы на голове и лице, а также бриться с первого дня месяца Зуль-хиджа и вплоть до момента, пока животное не будет забито.

Кому можно: Женщины, дети и остальные члены семьи могут без каких-либо ограничений стричься, делать маникюр и посещать салоны красоты.

В чем смысл? Суть данного предписания в том, чтобы человек в период ожидания великого обряда оставался в своем первозданном, естественном состоянии, проявляя смирение перед Творцом. Как только обряд совершен — все ограничения автоматически снимаются.

Какие такбиры нужно произносить в дни айта

Такбиры Ташрик — это особые слова возвеличивания Аллаха, которые делятся на два типа:

Абсолютные (общие): Их можно произносить вслух или про себя в любое время суток — дома, в дороге, на работе. Достаточно говорить формулу "Аллаху Акбар" («Аллах Велик»).

Ограниченные (намаз-такбиры): Начинают произноситься сразу после завершения обязательных молитв (начиная с утреннего фаджр-намаза в День Арафа и заканчивая предвечерним аср-намазом последнего, третьего дня Курбан-айта).

Шариат предписывает мужчинам произносить праздничные такбиры отчетливо и вслух, в то время как женщинам следует делать это про себя. Специально собираться в группы и выкрикивать такбиры хором не требуется.