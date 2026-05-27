Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.05.2026, 20:57

На зависть другим странам: Казахстан занял миллиарды в Китае под рекордно низкий процент

Новости Казахстана

Министерство финансов Казахстана успешно завершило первую сделку по размещению юаневых облигаций в Китае, привлекши 3,4 млрд юаней под рекордно низкий процент, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: firstonline.info
Фото: firstonline.info

Исторический выход на рынок Поднебесной

Республика Казахстан официально диверсифицировала портфель своих внешних заимствований, осуществив долгожданный дебют на фондовом рынке Китая. В рамках программы внешних государственных займов Астана разместила так называемые «панда-облигации» — ценные бумаги, номинированные в юанях и выпускаемые иностранными эмитентами на внутреннем рынке КНР.

Общая сумма привлеченных средств составила 3,4 млрд юаней, что в эквиваленте превышает 500 млн долларов США. Срок обращения данных ценных бумаг определен в три года. Этот шаг эксперты рассматривают не только как эффективный финансовый инструмент, но и как стратегическое укрепление экономических связей между Казахстаном и Китаем, открывающее доступ к глубокой ликвидности азиатского региона.

Рекордно низкие ставки и ажиотажный спрос

Ключевой особенностью размещения стали его беспрецедентно выгодные финансовые условия. Казахстанскому ведомству удалось зафиксировать купонную ставку на уровне 1,9% годовых.

Важная деталь: По заявлению Министерства финансов, этот показатель является абсолютным рекордом для стран со средним инвестиционным кредитным рейтингом (категория BBB). Более того, условия размещения фактически соответствуют уровню государств с гораздо более высокой суверенной надежностью — категории AA.

Высокая степень доверия китайских инвесторов подтверждается тем фактом, что спрос на казахстанские долговые обязательства в два раза превысил предложенный объем. Инвесторов привлекла стабильность макроэкономических показателей республики и ее статус ключевого и надежного заемщика в Центрально-Азиатском регионе.

Государственный долг под контролем

На фоне крупного размещения Министерство финансов РК поспешило успокоить общественность и аналитиков относительно общей долговой нагрузки страны. По данным ведомства, привлечение китайского капитала не создаст критического давления на бюджет, а текущий уровень государственного долга Казахстана остается в строго «безопасной и управляемой зоне».

На сегодняшний день суммарные долговые обязательства республики составляют порядка 20% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Учитывая, что установленный внутренним законодательством лимит безопасности равен 32% к ВВП, у финансового сектора сохраняется значительный запас прочности и пространство для маневра в управлении государственными финансами.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь