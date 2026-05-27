На зависть другим странам: Казахстан занял миллиарды в Китае под рекордно низкий процент

Министерство финансов Казахстана успешно завершило первую сделку по размещению юаневых облигаций в Китае, привлекши 3,4 млрд юаней под рекордно низкий процент, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: firstonline.info

Исторический выход на рынок Поднебесной

Республика Казахстан официально диверсифицировала портфель своих внешних заимствований, осуществив долгожданный дебют на фондовом рынке Китая. В рамках программы внешних государственных займов Астана разместила так называемые «панда-облигации» — ценные бумаги, номинированные в юанях и выпускаемые иностранными эмитентами на внутреннем рынке КНР.

Общая сумма привлеченных средств составила 3,4 млрд юаней, что в эквиваленте превышает 500 млн долларов США. Срок обращения данных ценных бумаг определен в три года. Этот шаг эксперты рассматривают не только как эффективный финансовый инструмент, но и как стратегическое укрепление экономических связей между Казахстаном и Китаем, открывающее доступ к глубокой ликвидности азиатского региона.

Рекордно низкие ставки и ажиотажный спрос

Ключевой особенностью размещения стали его беспрецедентно выгодные финансовые условия. Казахстанскому ведомству удалось зафиксировать купонную ставку на уровне 1,9% годовых.

Важная деталь: По заявлению Министерства финансов, этот показатель является абсолютным рекордом для стран со средним инвестиционным кредитным рейтингом (категория BBB). Более того, условия размещения фактически соответствуют уровню государств с гораздо более высокой суверенной надежностью — категории AA.

Высокая степень доверия китайских инвесторов подтверждается тем фактом, что спрос на казахстанские долговые обязательства в два раза превысил предложенный объем. Инвесторов привлекла стабильность макроэкономических показателей республики и ее статус ключевого и надежного заемщика в Центрально-Азиатском регионе.

Государственный долг под контролем

На фоне крупного размещения Министерство финансов РК поспешило успокоить общественность и аналитиков относительно общей долговой нагрузки страны. По данным ведомства, привлечение китайского капитала не создаст критического давления на бюджет, а текущий уровень государственного долга Казахстана остается в строго «безопасной и управляемой зоне».

На сегодняшний день суммарные долговые обязательства республики составляют порядка 20% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Учитывая, что установленный внутренним законодательством лимит безопасности равен 32% к ВВП, у финансового сектора сохраняется значительный запас прочности и пространство для маневра в управлении государственными финансами.